İsrail'le 3 milyar avroluk 'Aşil Kalkanı' sonrası Atina'dan Türkiye'ye tehdit: Sahada karşılık veririz
Türkiye'ye yönelik provokatif çıkışlarını sürdüren Atina yönetiminden gerilimi artıracak yeni açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ankara'ya karşı “sahada karşılık vermeye hazırız” mesajı verirken, Türkiye'nin tepki gösterdiği 12 mil konusunu yeniden gündeme taşıdı. Gerapetritis, İsrail ile savunma alanındaki iş birliğinin de devam edeceğini belirtti.
İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasıyla askeri iş birliğini ileri bir boyuta taşıyan Atina yönetiminden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, SKAI televizyonuna verdiği röportajda Ankara'ya yönelik provokatif ifadeler kullandı.
TÜRKİYE'YE KARŞI HAMLE HAZIRLIĞI
Atina'nın olası gerilim senaryolarına hazır olduğunu savunan Gerapetritis, "sahada karşılık vermeye hazırız" mesajı verirken, kara sularının 12 deniz miline çıkarılması konusunu da yeniden gündeme taşıdı.
YUNAN BAKANDAN SKANDAL SÖZLER: SAHADA KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ
Türkiye ile olası bir kriz ihtimaline ilişkin konuşan Gerapetritis, Yunanistan'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu öne sürdü.
"Her türlü gerilim ve baskı artışı için tüm senaryolarımız hazır" diyen Yunan Bakan, ardından açıkça "Elbette sahada karşılık vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Atina'nın Türkiye ile diyalog çağrısı yaparken aynı zamanda askeri karşılık mesajı vermesi, Yunanistan'ın gerilimi düşürmek yerine tırmandıran tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.