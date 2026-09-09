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İsrail'le 3 milyar avroluk 'Aşil Kalkanı' sonrası Atina'dan Türkiye'ye tehdit: Sahada karşılık veririz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'le 3 milyar avroluk 'Aşil Kalkanı' sonrası Atina'dan Türkiye'ye tehdit: Sahada karşılık veririz

Türkiye'ye yönelik provokatif çıkışlarını sürdüren Atina yönetiminden gerilimi artıracak yeni açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ankara'ya karşı “sahada karşılık vermeye hazırız” mesajı verirken, Türkiye'nin tepki gösterdiği 12 mil konusunu yeniden gündeme taşıdı. Gerapetritis, İsrail ile savunma alanındaki iş birliğinin de devam edeceğini belirtti.

İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasıyla askeri iş birliğini ileri bir boyuta taşıyan Atina yönetiminden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, SKAI televizyonuna verdiği röportajda Ankara'ya yönelik provokatif ifadeler kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamalarda bulundu. (ahaber.com.tr)Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamalarda bulundu. (ahaber.com.tr)

TÜRKİYE'YE KARŞI HAMLE HAZIRLIĞI

Atina'nın olası gerilim senaryolarına hazır olduğunu savunan Gerapetritis, "sahada karşılık vermeye hazırız" mesajı verirken, kara sularının 12 deniz miline çıkarılması konusunu da yeniden gündeme taşıdı.

Gerapetritis, olası bir gerilim durumunda Yunanistan'ın “sahada karşılık vermeye hazır” olduğunu öne sürdü. (ahaber.com.tr)Gerapetritis, olası bir gerilim durumunda Yunanistan'ın “sahada karşılık vermeye hazır” olduğunu öne sürdü. (ahaber.com.tr)

YUNAN BAKANDAN SKANDAL SÖZLER: SAHADA KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ

Türkiye ile olası bir kriz ihtimaline ilişkin konuşan Gerapetritis, Yunanistan'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu öne sürdü.

"Her türlü gerilim ve baskı artışı için tüm senaryolarımız hazır" diyen Yunan Bakan, ardından açıkça "Elbette sahada karşılık vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Atina'nın Türkiye ile diyalog çağrısı yaparken aynı zamanda askeri karşılık mesajı vermesi, Yunanistan'ın gerilimi düşürmek yerine tırmandıran tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gerapetritis, Türkiye'nin tepki gösterdiği kara sularının 12 deniz miline çıkarılması meselesini yeniden gündeme taşıdı. (ahaber.com.tr)Gerapetritis, Türkiye'nin tepki gösterdiği kara sularının 12 deniz miline çıkarılması meselesini yeniden gündeme taşıdı. (ahaber.com.tr)

12 MİL İÇİN YENİ PROVOKASYON

Gerapetritis'in açıklamalarındaki bir diğer dikkat çekici başlık ise kara sularının 12 mile çıkarılması meselesi oldu. Yunan Bakan, Atina'nın 12 mil hakkından hiçbir zaman vazgeçmediğini ileri sürerek, skandal ifadelerle "Yunan devleti bunu uygun gördüğü zamanda ve uygun gördüğü şekilde uygulayacak" dedi. Gerapetritis, kara sularının 12 mile çıkarılmasının "tek taraflı bir hak" olduğunu iddia etti.

KÜSTAH İFADELERLE İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİNİ SAVUNDU

Gerapetritis, Türkiye'nin tepkilerine rağmen Yunanistan'ın İsrail ile ilişkilerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Küstah ifadelerle "Uluslararası ittifaklarımızı diğer ülkelerin isteklerine göre belirlemeyeceğiz" diyen Yunan Bakan, İsrail'le savunma ve teknoloji alanlarındaki iş birliğinin genişletileceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, İsrail ile savunma ve teknoloji alanındaki iş birliğinin genişletileceğini açıkladı. (ahaber.com.tr)Yunanistan Dışişleri Bakanı, İsrail ile savunma ve teknoloji alanındaki iş birliğinin genişletileceğini açıkladı. (ahaber.com.tr)

AŞİL KALKANI ANLAŞMASI NEDİR?

İsrail ve Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı. "Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından Barak MX sistemi dahil çok katmanlı hava savunma ağı kuracağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın, Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder sistemini ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtilmişti. Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer almıştı.

Yunanistan'da muhalefetteki partiler ise anlaşmanın İsrail'e savunma alanındaki bağımlılığı artıracağını, Yunan vergi mükelleflerine mali yük getireceğini ve ülkenin bölgesel politikasını daha fazla İsrail'e bağlayacağını vurgulamıştı.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Basında yayımlanan değerlendirmelerde de anlaşmanın maliyeti, İsrail'e teknolojik ve stratejik bağımlılık ile Atina'nın Orta Doğu'daki konumuna etkileri eleştirilmişti.

Aşil’in kalkanı Yunanistan’ı topuğundan vurabilir!Aşil’in kalkanı Yunanistan’ı topuğundan vurabilir! "AŞİL'İN KALKANI YUNANİSTAN'I TOPUĞUNDAN VURABİLİR!"

#Yunanistan #Türkiye
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