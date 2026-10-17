Rekor yağış sonrası selin vurduğu evlerde acı tablo: A Haber felaketin izlerini görüntüledi

"Bastığımız yer tamamen balçık ve adım atmakta dahi zorlanıyoruz. Odalarda ağır bir koku hakim ve her yer çamurla kaplanmış vaziyette. Evler kesinlikle kullanılamaz durumda. Arka odalara gittikçe suyun ulaştığı seviyenin daha da yükseldiğini görüyoruz. Duvardaki izleri kameraman arkadaşım Burak Keskinci de ekranlara taşıyor.

İstanbul'da 83 yıllık rekor yağışın ardından selin vurduğu Sarıyer Ayazağa'da, evler çamur ve balçıkla kaplandı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Sadece bir gün yağmur yağmasıyla kentin nasıl bu hâle geldiği konusunda soru işaretleri var. Eşyaların bir kısmı dışarı çıkarıldı. Bunları çöp araçları gelip teslim alacak. Ne yatakları ne koltukları ne de mutfak malzemeleri kaldı, hiçbirinden eser yok.

Sarıyer Ayazağa, afetten en çok etkilenen noktalardan biri oldu. Giriş katlardaki birçok evde aynı manzara yaşanıyor. Su seviyesi kapı boyunu aşmış, hatta avizeye kadar ulaşmış durumda. Vatandaşların kurulu düzenleri yerle bir oldu. Şu an komşularında kalıyorlar. Vatandaşlar eşyalarını boşaltırken jandarma ekipleri de kendilerine yardım etti. El birliğiyle yaralar sarılmaya devam ediyor."