Rekor yağış sonrası selin vurduğu evlerde acı tablo: A Haber felaketin izlerini görüntüledi
İstanbul'da kaydedilen 83 yıllık rekor yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da selin geride bıraktığı izler, afetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sel sularının bastığı evlerde balçık birikintileri oluşurken eşyalar kullanılamaz hale geldi. A Haber ekibi, su seviyesinin tavana kadar ulaştığı dairelerdeki son durumu yerinde görüntüledi.
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde adeta felakete dönüştü. Sel sularının çekilmesiyle birlikte geride kalan ağır bilanço gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, felaketin en ağır yaşandığı noktalardan Dereboyu Caddesi'ndeki son durumu canlı yayında aktardı.
AYAZAĞA DEREBOYU CADDESİ'NDE ACI BİLANÇO
Selin vurduğu evlerdeki hasarı görüntüleyen A Haber ekibi, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Evlerin çamur ve balçıkla kaplandığını, eşyaların kullanılamaz hâle geldiğini aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Bastığımız yer tamamen balçık ve adım atmakta dahi zorlanıyoruz. Odalarda ağır bir koku hakim ve her yer çamurla kaplanmış vaziyette. Evler kesinlikle kullanılamaz durumda. Arka odalara gittikçe suyun ulaştığı seviyenin daha da yükseldiğini görüyoruz. Duvardaki izleri kameraman arkadaşım Burak Keskinci de ekranlara taşıyor.
Sadece bir gün yağmur yağmasıyla kentin nasıl bu hâle geldiği konusunda soru işaretleri var. Eşyaların bir kısmı dışarı çıkarıldı. Bunları çöp araçları gelip teslim alacak. Ne yatakları ne koltukları ne de mutfak malzemeleri kaldı, hiçbirinden eser yok.
Sarıyer Ayazağa, afetten en çok etkilenen noktalardan biri oldu. Giriş katlardaki birçok evde aynı manzara yaşanıyor. Su seviyesi kapı boyunu aşmış, hatta avizeye kadar ulaşmış durumda. Vatandaşların kurulu düzenleri yerle bir oldu. Şu an komşularında kalıyorlar. Vatandaşlar eşyalarını boşaltırken jandarma ekipleri de kendilerine yardım etti. El birliğiyle yaralar sarılmaya devam ediyor."
AYAZAĞA DERESİ ÇEVRESİNDEKİ YAPILAR İÇİN HASAR TESPİTİ
Sel felaketinin ardından maddi hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar da gündeme geldi. Ayazağa Deresi'nin yakınında ve üzerinde bulunan riskli binalar ile iş yerlerine ilişkin tahliye ve olası yıkım kararlarının son durumu sorulurken bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi.