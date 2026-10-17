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Rekor yağış sonrası selin vurduğu evlerde acı tablo: A Haber felaketin izlerini görüntüledi

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Rekor yağış sonrası selin vurduğu evlerde acı tablo: A Haber felaketin izlerini görüntüledi

İstanbul'da kaydedilen 83 yıllık rekor yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da selin geride bıraktığı izler, afetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sel sularının bastığı evlerde balçık birikintileri oluşurken eşyalar kullanılamaz hale geldi. A Haber ekibi, su seviyesinin tavana kadar ulaştığı dairelerdeki son durumu yerinde görüntüledi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde adeta felakete dönüştü. Sel sularının çekilmesiyle birlikte geride kalan ağır bilanço gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, felaketin en ağır yaşandığı noktalardan Dereboyu Caddesi'ndeki son durumu canlı yayında aktardı.

83 YILLIK REKOR YAĞIŞIN ARDINDAN ACI TABLO! AYAZAĞA'DA SELİN VURDUĞU YIKIM A HABER KAMERASINDA

AYAZAĞA DEREBOYU CADDESİ'NDE ACI BİLANÇO

Selin vurduğu evlerdeki hasarı görüntüleyen A Haber ekibi, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Evlerin çamur ve balçıkla kaplandığını, eşyaların kullanılamaz hâle geldiğini aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bastığımız yer tamamen balçık ve adım atmakta dahi zorlanıyoruz. Odalarda ağır bir koku hakim ve her yer çamurla kaplanmış vaziyette. Evler kesinlikle kullanılamaz durumda. Arka odalara gittikçe suyun ulaştığı seviyenin daha da yükseldiğini görüyoruz. Duvardaki izleri kameraman arkadaşım Burak Keskinci de ekranlara taşıyor.

İstanbul'da 83 yıllık rekor yağışın ardından selin vurduğu Sarıyer Ayazağa'da, evler çamur ve balçıkla kaplandı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)İstanbul'da 83 yıllık rekor yağışın ardından selin vurduğu Sarıyer Ayazağa'da, evler çamur ve balçıkla kaplandı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

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Sadece bir gün yağmur yağmasıyla kentin nasıl bu hâle geldiği konusunda soru işaretleri var. Eşyaların bir kısmı dışarı çıkarıldı. Bunları çöp araçları gelip teslim alacak. Ne yatakları ne koltukları ne de mutfak malzemeleri kaldı, hiçbirinden eser yok.

Sarıyer Ayazağa, afetten en çok etkilenen noktalardan biri oldu. Giriş katlardaki birçok evde aynı manzara yaşanıyor. Su seviyesi kapı boyunu aşmış, hatta avizeye kadar ulaşmış durumda. Vatandaşların kurulu düzenleri yerle bir oldu. Şu an komşularında kalıyorlar. Vatandaşlar eşyalarını boşaltırken jandarma ekipleri de kendilerine yardım etti. El birliğiyle yaralar sarılmaya devam ediyor."

Sel felaketinde yataklardan koltuklara, mutfak eşyalarından evin diğer bölümlerine kadar pek çok eşya kullanılamaz hâle geldi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Sel felaketinde yataklardan koltuklara, mutfak eşyalarından evin diğer bölümlerine kadar pek çok eşya kullanılamaz hâle geldi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

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AYAZAĞA DERESİ ÇEVRESİNDEKİ YAPILAR İÇİN HASAR TESPİTİ

Sel felaketinin ardından maddi hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar da gündeme geldi. Ayazağa Deresi'nin yakınında ve üzerinde bulunan riskli binalar ile iş yerlerine ilişkin tahliye ve olası yıkım kararlarının son durumu sorulurken bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi.

A Haber ekibi, sel sularının tavana kadar ulaştığı dairelerde yaşanan yıkımı ve geride kalan ağır hasarı görüntüledi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)A Haber ekibi, sel sularının tavana kadar ulaştığı dairelerde yaşanan yıkımı ve geride kalan ağır hasarı görüntüledi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, birkaç saat önce İstanbul Valisi Davut Gül ile gerçekleştirdikleri yayındaki açıklamalara değinerek şunları söyledi:

"Sayın Vali Davut Gül ile yaptığımız yayında bu sorulara yanıt aldık. Bölgede çalışmaların başlatıldığını, 'Yarısı Bizden' kampanyası sayesinde el birliğiyle bu sürecin hızlı şekilde telafi edileceğini belirttiler. Buradaki işletmeler için de ciddi şekilde yardımlar yapılmaya başlandı. Valimizin açıklamasına göre en geç pazartesi gününe kadar hem bölgede yaşayan vatandaşların hem de esnafın mağduriyetleri giderilecek. Çalışmalar tüm hızıyla sürerken kentsel dönüşüm konusundaki adımlar da devam ediyor."

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Ayazağa Dereboyu Caddesi'nde selin izleri gün yüzüne çıkarken vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını evlerinden çıkarmaya çalıştı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Ayazağa Dereboyu Caddesi'nde selin izleri gün yüzüne çıkarken vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını evlerinden çıkarmaya çalıştı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

KAYIPLAR DERELERDE VE DENİZDE ARANIYOR

Afetin ardından kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, İstanbul Valisi Davut Gül'ün konuya ilişkin açıklamalarını aktararak arama faaliyetlerinin geniş bir alanda yürütüldüğünü belirtti.

İstanbul'daki sel felaketinin ardından kayıp kişileri bulmak için derelerde ve derelerin denize döküldüğü bölgelerde arama çalışmaları sürüyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)İstanbul'daki sel felaketinin ardından kayıp kişileri bulmak için derelerde ve derelerin denize döküldüğü bölgelerde arama çalışmaları sürüyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Özmen, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül kayıplarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Felaketin boyutu oldukça büyük olduğu için tüm ihtimallerin değerlendirildiğini, arama çalışmalarının sadece tek bir noktada değil, hem derelerde hem de derelerin döküldüğü denizlere kadar geniş bir alanda sürdürüldüğünü ifade etti. Ancak şu an için ne yazık ki bulunan bir kişi yok." ifadelerini kullandı.

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