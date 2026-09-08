Yunanistan'da son günlerde bir numaralı gündem maddesi, Türkiye korkusu üzerinden İsrail ile kurulan derin askeri ortaklık oldu. Atina yönetiminin ülkenin savunmasını ve kritik askeri unsurlarını İsrail'e teslim ettiği yönündeki yorumlar bizzat Yunan kamuoyunda yankılanırken, A Haber'de konuşan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YUNAN BAKAN "KONTROL ALTINA ALINACAK" DEMİŞTİ AMA…

Yunanistan'ın savunma sanayiindeki son hamleleri ve İsrail'le olan yakınlaşması, bizzat hükümet kanadından gelen savunma açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Kesin bir talimatım var. Yunan Silahlı Kuvvetleri, kaynak koduna sahip olmadığımız hiçbir sistemi tedarik etmemektedir ve etmeyecektir. Şu an bilmediğim ancak bu alanda her zaman özel bir çekince payı bırakmamız gereken son derece istisnai durumlar haricinde, özellikle komuta ve kontrol için bu ulusal egemenliğin de ötesinde ulusal varoluş açısından mutlak surette kilit öneme sahiptir. Başka bir deyişle, yabancı ülkelerin en dost ve en müttefik olanının dahi rehinesi durumuna düşmesi tamamen imkansızdır. Dolayısıyla size aksi yönde bir bilgilendirme yapmadığım sürece ülke tarafından tedarik edilen her şeyin kaynak koduna sahibiz demektir" ifadelerini kullandı.