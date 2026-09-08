Tel Aviv-Atina birbirine mi düşecek? A Haber’de çarpıcı analiz: “Aşil’in kalkanı Yunanistan’ı topuğundan vurabilir!”
Türkiye korkusuyla İsrail’le askeri iş birliğini derinleştiren Yunanistan’da bu kez savunmada İsrail’e bağımlılık tartışması başladı. Atina’nın yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma sistemi alımı ve Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın kaynak kodlarıyla ilgili açıklamaları tartışmayı alevlendirdi. Konuyu A Haber’de değerlendiren Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, Tel Aviv ile yapılan “Achilleus Kalkanı” projesinin Atina açısından potansiyel bir tehlike taşıyabileceğine dikkat çekerek, “Aşil’in kalkanı Yunanistan’ı topuğundan vurabilir” dedi.
Yunanistan'da son günlerde bir numaralı gündem maddesi, Türkiye korkusu üzerinden İsrail ile kurulan derin askeri ortaklık oldu. Atina yönetiminin ülkenin savunmasını ve kritik askeri unsurlarını İsrail'e teslim ettiği yönündeki yorumlar bizzat Yunan kamuoyunda yankılanırken, A Haber'de konuşan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
YUNAN BAKAN "KONTROL ALTINA ALINACAK" DEMİŞTİ AMA…
Yunanistan'ın savunma sanayiindeki son hamleleri ve İsrail'le olan yakınlaşması, bizzat hükümet kanadından gelen savunma açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Kesin bir talimatım var. Yunan Silahlı Kuvvetleri, kaynak koduna sahip olmadığımız hiçbir sistemi tedarik etmemektedir ve etmeyecektir. Şu an bilmediğim ancak bu alanda her zaman özel bir çekince payı bırakmamız gereken son derece istisnai durumlar haricinde, özellikle komuta ve kontrol için bu ulusal egemenliğin de ötesinde ulusal varoluş açısından mutlak surette kilit öneme sahiptir. Başka bir deyişle, yabancı ülkelerin en dost ve en müttefik olanının dahi rehinesi durumuna düşmesi tamamen imkansızdır. Dolayısıyla size aksi yönde bir bilgilendirme yapmadığım sürece ülke tarafından tedarik edilen her şeyin kaynak koduna sahibiz demektir" ifadelerini kullandı.
"AŞİL'İN KALKANI YUNANİSTAN'I TOPUĞUNDAN VURABİLİR!"
Türkiye'nin aslında bir tehdit oluşturmamasına rağmen Yunan aklının bu korkuyu İsrail tarafından pekiştirilmesine izin vermesi, savunma bütçesinde büyük bir gedik açtığı belirtilirken konuyu değerlendiren Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, "Önce şuradan gidelim. Türkiye'yi, yani bizi bir kenara koyun. Bir kere bu mantıklı bir alım mı, alım değil mi, bizden ziyade Yunan kamuoyu konuşuyor. Neden? 3 milyar dolar civarı olan bir alım. Burada Yunanistan'ın daha önce Fransa'dan, İspanya'dan ve Patriot ile S-300 olmak üzere birçok karmaşık savunma sistemleri var. Bunlar hem eskidi hem parça bulma sıkıntıları var. Bunu bir yenilemeye ihtiyaçları var. Bunları tek bir yerde toplamak için 'Achilleus Kalkanı' kuruyorlar. Yunan mitolojisinde Aşil, kalkanıyla her şeyi defeder ancak topuğundan vurulabilir. Şimdi bütün Yunan medyası şunu diyor: 'Aşil'in kalkanı bizde de topuk İsrail'in elinde.' Niye? Çünkü bütün bu alımı yaptığınız zaman kodların kimde olacağı konusu hala net değil. Bu alım mevcut bütçenin üzerine %5.5 daha ekstra yük bindiriyor" sözleriyle tehlikeye dikkat çekti.
TÜRKİYE ÜRETİYOR YUNANİSTAN SADECE TÜKETİYOR
Türkiye ile Yunanistan arasındaki savunma harcamalarındaki temel farkın altını çizen Prof. Dr. Burak Küntay, "Türkiye bu harcamaları yaparken kendi sanayiini, kendi know-how'ını geliştirip bunları satıyor. Yunanistan sadece alıcı durumunda. İsrail, firmaların %30'unun Yunan yüklenicilerinden olacağını ve 700 milyonun geri döneceğini vaat etse de İsrail'in bu know-how'ı kolay vermeyeceği aşikar. Yunanistan ekonomisi bu alımla ciddi anlamda daha büyük bir mali sıkıntı içine girecek" dedi.