ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin Kazma Dağı'nı işaret etmesi ve "bombaların anası" çıkışı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD'nin ölümcül kozu olarak nitelendirilen "tüm bombaların anası"nın olası kullanımını değerlendiren uzmanlar, bu mühimmatın devreye sokulmasının bir kara harekatının habercisi olabileceğine dikkat çekti. A Haber ekranlarında Kazma Dağı'nın fiziki yapısı, sığınak delici bombaların etki gücü ve Washington-Tahran hattındaki askeri dengeler masaya yatırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "bombaların anası" tehdidi ve Kazma Dağı'na olası saldırı açıklaması, bölgedeki savaşın seyrine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. İran'ın nükleer tesislerini yüzlerce metre derinlikteki dağlık alana gizlediği iddiaları gündemdeki yerini korurken, ABD'nin en güçlü konvansiyonel bombalarından GBU-43 ile sığınak delici GBU-57'nin bu tesisleri imha edip edemeyeceği A Haber ekranlarında ele alındı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bombaların teknik kapasitesinden olası kara harekatına kadar kritik başlıkları değerlendirerek Trump'ın tehditlerinin sahadaki karşılığını masaya yatırdı. TRUMP'TAN KAZMA DAĞI VE MÜHİMMAT AÇIKLAMASI ABD Başkanı Donald Trump, "İran savaşı çok yakında sona erecek, çok yakında bitecek. Şimdi Kazma Dağı'nı inceliyoruz, oraya gitmemiz gerekebilir. Hayır, nükleer silah kullanmam, buna gerek yok. Bombaların anası çok büyük bir bomba ancak nükleer değil." ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamalarının ardından, Amerikan istihbaratının yerin yüzlerce metre altında zenginleştirilmiş uranyum ve kritik sistemlerin bulunduğunu öne sürdüğü Kazma Dağı'na yönelik olası bir saldırının sonuçları tartışılmaya başlandı. Sığınak delici bombaların ve "bombaların anası" olarak nitelendirilen mühimmatın bu tesisleri tek hamlede yok edip edemeyeceği sorusu gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ʺBombaların anasıʺ tehdidiyle Kazma Dağı'nı hedef gösterdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) Trump’tan İran’a mini nükleer bomba tehdidi TRUMP'TAN İRAN'A MİNİ NÜKLEER BOMBA TEHDİDİ "KAZMA DAĞI'NA BOMBA ATSANIZ DA SONUÇ ALINMAZ" Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, bölgede hedeflenen askerî sonucun alınamayacağını belirtti. Başbuğ, "Kazma Dağı yakınlarında İran'ın kullandığı, açıkta bulunan bir nükleer tesis vardı. Ancak bu tesis, geçtiğimiz aylarda düzenlenen saldırıda yerle bir edildi. Vurulmasının ardından İran, 'Bunun daha iyisini, daha modernini yapacağım.' dedi. Bana göre akıllıca bir manevra yaptı. 'Bu kez tesisleri açıkta değil, dağın içine saklayarak inşa edeceğim.' dedi. Derinliği İran tarafından tam olarak açıklanmasa da tesisin yüzlerce metre derinlikte olduğu ifade ediliyor. İran, buraya daha modern santrifüj tesisleri kurdu." dedi. Amerikan istihbaratının bölgedeki hareketliliği yakından takip ettiğini belirten Başbuğ, şöyle konuştu: "Amerika da Kazma Dağı gündeme geldiğinde, 'Burada İran'ın yoğun nakliye kamyonlarıyla faaliyetlerini görüyorum. Bunlar rahat durmuyor, dolayısıyla Kazma Dağı'nı vuracağım.' dedi. Bunu Trump söyledi. Buraya saldırsanız bile elinizdeki en güçlü bomba, GBU-57 olarak bilinen sığınak delici bombadır. Bu bomba, ilk patlamanın ardından yerin altına nüfuz ediyor ve Amerika'nın açıklamasına göre yaklaşık 60 metre derinliğe inerek burada ikinci bir patlama gerçekleştiriyor. Sığınakları ve mağaraları yerle bir ediyor. Nasrallah'a Lübnan'da yerin eksi dördüncü veya beşinci katında toplantı halindeyken attıkları bomba da böyle bir mühimmattı ve aynı etkiyi oluşturabildi. Amerika, 'Buraya GBU-57 ile saldıracağım, yerle bir edeceğim.' dediğinde biz güldük. Çünkü açıklanan 60-80 metrelik derinlik, yumuşak doku ve toprak gibi zeminler için geçerli. Beton ve dağ yapısında bu derinlik bir anda 8-10 metreye kadar düşüyor. İran da bunun hesabını yapıyor. Tünellerini 60-80 metre değil, 100, 150, 200, hatta belki 300 metre derinliğe inerek inşa ediyor. Dolayısıyla Trump'ın bu çıkışı kuru gürültüden ve laftan öteye geçmez."