ABD'den İran'a korkunç kıyamet planı! "Tüm bombaların anası" masada

ABD ordusunun, İran’a yönelik olası yeni saldırılarda ülkenin enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef almak için “Tüm Bombaların Anası” olarak bilinen devasa bombayı kullanmayı değerlendirdiğinin öne sürülmesinin ardından Trump’tan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Trump, Newsmax televizyonuna İran'a yönelik saldırı iddiaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Bakanlığının (Pentagon) İran'ın enerji altyapısı ve nükleer tesislerine saldırı kapsamında GBU-43/B bombasını kullanmayı değerlendirdiği iddialarına dair Trump, kullanımı değerlendirdiği öne sürülen söz konusu silahın nükleer olmadığını söyledi.

Program sunucusu Rob Finnerty'nin "taktik nükleer silah" kullanımının da seçenekler arasında olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır, nükleer değil. Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." ifadelerini kullandı.

İran'ın Pickaxe Dağı bölgesinde yapım aşamasında olduğu belirtilen yeraltı tesisini vurmayı değerlendirdiklerini dile getiren Trump, "Şu anda Pickaxe Dağı'na bakıyoruz. Oraya gitmemiz gerekebilir. Orayı vurmayı deneyeceğiz. Hızla yok edeceğiz." dedi.

Trump, söz konusu operasyonun ABD kara birliklerini kapsayıp kapsamayacağı sorusuna, "Hayır, bunu öngörmüyorum." yanıtını verdi.

ABD'nin İran'ın nükleer altyapısına daha önce ağır zarar verdiğini, ancak Tahran'ın nükleer silah edinme ihtimali ortadan kaldırılmadan geri çekilmenin ileride yeni bir askeri harekatı gerektirebileceğini savunan Trump, "Yapabiliriz. Ama bunu yaparsak bir yıl içinde yeniden yapmamız gerekebilir. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını istiyoruz, çünkü bence buna sahip olursa anında kullanır." ifadelerini kullandı.

Trump, savaşın yakında sona ereceğine ilişkin güven duyduğunu vurgulayarak, "İran savaşı çok yakında bitecek. Çok yakında sona erecek. Bir şekilde sona erecek. Biliyorsunuz, bizimle müzakere ediyorlar. Evet. Ama bir şekilde çok yakında bitecek. Petrol ve benzinin fiyatları düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkililerin, ABD ve İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulmasını talep ettiğini ileri süren Trump, "Bizden durmamızı istediler. Biz de duruyoruz, çünkü onlarla müzakere ediyoruz." dedi.