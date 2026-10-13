Arşivlerin ve sosyal medya hesaplarının gasp edilmesinin cezai boyutuna dikkat çeken hukukçu Av. Eyüphan Korkmaz, "Partiye ait olan kendi özel bir hafızası, bir arşivi söz konusu. Onun rızası olmadan, yani CHP tüzel kişiliğinin rızası olmadan halihazırda Yargıtay'da devam eden bir süreç hadisesi vardı ve şu anki mevcut yargı, en son yargı kararı doğrultusunda da CHP'nin başında bulunan parti lideri belli. Tüzel kişiliği de orada belli noktada teşekkül etmiş vaziyette. Onların almış olduğu karar ve tüzel kişilik aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla da bununla ilgili ayrı bir özel dosya oluşturulur; mevcut zarar, diğer unsurlar Siyasi Partiler Kanunu kapsamında konu savcılığa intikal olduğunda delillerle birlikte değerlendirilir, o zararı, diğer şeyleri tazmin etmeye çalışırlar" dedi.

Gelişmeleri ceza ve partiler hukuku yönünden ele alan Hukukçu Av. Eyüphan Korkmaz, "Tabii bir hırsızlıkla itham ediyor. Tabii CHP ile YENİ Parti arasında bir devir olayı söz konusu değil. YENİ Parti yepyeni bir tüzel kişilik ama CHP'nin mevcudiyeti öncesinde olduğu gibi devam ediyor. Dolayısıyla da biz burada YENİ Parti'ye gitmiş olan isimlerin buradaki şifreyi vermeme veya kasayla ilgili müdahaleler, diğer hadiseler, bir devir hadisesi olmuş olsa bunu izah edebiliriz ama ortada bir devir hadisesi olmadığı için, dolayısıyla da oradan ayrılanlar oradaki tüzel kişilikten ne mal varlığı varsa, ne şifre, ne emanet, ne hafıza varsa olduğu gibi orada durması gerekiyor. Buraya yapılan her müdahale Ali Haydar Fırat'ın ifade ettiği gibi hırsızlıkla tanımlanıyor." şeklinde konuştu.

Oruç, CHP'lilerin arşiv çalınması iddialarını değerlendirerek parti üyelerinin kişisel verileri, anket bilgileri v.b. dataların çalınması durumunda KVKK gibi farklı suçların devreye girebileceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)



"BİLGİ VE ARŞİV HIRSIZLIĞINI KENDİLERİNCE MEŞRULAŞTIRIYORLAR"

CHP ve YENİ Parti arasındaki kasa krizi değerlendiren Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Kılıçdaroğlu'nun il ve ilçe teşkilatlarında yaptığı toplantıda hasar tespiti çalışması için harekete geçtiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu il başkanlarını topladığında 'Bir hasar tespiti ortaya çıkaralım, buna göre harekete geçelim' dediler ancak bu hasar tespitini de sanırım tam olarak yapamıyorlar. Şimdi bu fiziki kasa ayrı; bir de arşivin de bahsedildiği, fiziki arşiv değil o, bulutta duran bir arşiv. Sabit bir sunucuda da değil, artık herkes buluta gönderiyor ya dijital yere, onun da bir şifresi var ve o şifre de yok." açıklamasında bulundu.

Arşivin çalınmasının doğuracağı yasal tehlikelere işaret eden Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Aslında CHP Genel Merkezi'nin arşivinde tam olarak ne olduğu da bence bilinmiyor. Bu arşivin içerisinde fotoğraf arşivinden bahsetmiyoruz. Sonuçta o bilgi hırsızlığına varacak şeyler; belki CHP'li üyelerin bilgileri var ki bu KVKK da işin içerisine girer, ciddi farklı farklı suçlar barındırır. Anketler olabilir, gizli bilgiler olabilir, partinin, tüzel kişiliğin özel bilgileri olabilir. Bunlar da gitmiş durumda anlaşılan ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor gerçekten. Çünkü sosyal medya hesapları gibi bunun şifreleri de verilmiyor. Bir de öte tarafta milletvekillerinden alınmış olan paraların da gittiği iddiası var. Var oğlu var! Peki bu nasıl olabiliyor değil mi normal şartlarda? 'Ya biz hırsızlıkla suçlanabiliriz, millete ne deriz' gibi bir düşünce yok. Çünkü bunu meşru gören bir anlayış var" dedi.

"HER ŞEYİ ÇALABİLİRİZ GİBİ ÇARPIK BİR DÜŞÜNCE SİLSİLESİNE SAHİPLER"

Oruç, İBB'deki soruşturmada milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin çalınmasına değinerek, "İBB soruşturması gibi konuları şöyle meşrulaştırıyorlardı muhtemelen: Siyasette iktidara gelmek için her yol mübah mı diyeyim artık, biraz öyle boyuyorlardı. Bunu söyleme sebebim şu; her şeye ama her şeye 'Bize siyasi operasyon çekiliyor' dendi. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, verilerin yurt dışına satılması gibi çok kriminal bir konuya dahi 'Bize siyasi operasyon çekiliyor' deyip bilgi ve belgeyle çok net yalanlanabilecek, çürütülebilecek konuları örtbas ettiler. Ama burada başka bir meşruiyet atfediyorlar bu konuya; aslında CHP kendilerinin idi, mutlak butlan meselesi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hain' dediler ve haine nasıl davranılması gerekiyorsa kendilerince öyle davrandıklarını düşünüyorlar. Yani aslında kendileri partiden gönderilmiş, partinin onlardan çalınmış olduğunu düşündükleri için 'Biz de içindeki her şeyi çalabiliriz' gibi gayet çarpık bir düşünce silsilesine sahipler" sözleriyle konuşmasını tamamladı.