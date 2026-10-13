Mehmetçik’ten nefes kesen gövde gösterisi! A Haber, Ateş Serbest-2026 tatbikatını Polatlı’da görüntüledi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vurucu gücünü ve caydırıcılığını ortaya koyan Ateş Serbest-2026 Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, yerli ve millî imkânlarla üretilen keskin nişancı tüfekleri, modern obüsler ve yüksek teknolojili insansız kara araçları kullanıldı. Atışlarda hedefler tam isabetle vuruldu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, nefes kesen tatbikatı yerinde görüntüledi.
1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamında, farklı çap ve teknik özelliklere sahip keskin nişancı tüfekleriyle çeşitli mesafelerdeki hedeflere atışlar gerçekleştirildi.
Zorlu senaryolarda KNT 76 ve BORA 12'nin 7,62 milimetrelik, KN12'nin 8,59 milimetrelik ve KALE-KSR 50'nin 12,7 milimetrelik modelleri kullanıldı.
Atış faaliyetlerinde ayrıca 8,59 milimetrelik CADEX ve ACCURACY, 12,7 milimetrelik MACMİLLAN ve M82 A1 ile 9,5 milimetrelik CADEX SHADOW keskin nişancı tüfekleriyle hedefler tam isabetle vuruldu.
DAKİKADA 8 MERMİ ATAN MİLLÎ GÜÇ: BORAN OBÜSÜ SAHADA
Tatbikatta, terörle mücadele harekâtlarında ve zorlu coğrafi koşullarda kullanılmak üzere geliştirilen 105 milimetrelik, havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN da sergilendi. 2022 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan BORAN, kendi konumunu ve yönünü otonom olarak belirleyebilme özelliğiyle dikkat çekti.
360 derece atış kabiliyetine sahip olan ve yaklaşık bir dakika içinde mevzilenebilen millî obüs, dakikada 6 ila 8 atış yapabiliyor. Görerek atış sistemi sayesinde gece şartlarında ve yakın emniyet görevlerinde de kullanılabilen BORAN, tatbikatta yeteneklerini ortaya koydu.
40 KİLOMETREDEN HEDEFİ VURABİLİYOR: 8X8 TEKERLEKLİ PANTER SAHADA
Tatbikatta kullanılan sistemlerden biri de yerli imkânlarla geliştirilen PANTER obüsü oldu. 2025 yılında 8×8 taktik tekerlekli araca entegre edilen 155 milimetrelik PANTER, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü ve hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Beş kişilik mürettebatla görev yapan sistem, 40 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri vurabiliyor. Muharebe sahasında yaklaşık iki dakika içinde mevzi değiştirebilen PANTER, hareket kabiliyetiyle öne çıkıyor.
YENİ NESİL GÜÇ ÇARPANI: YERLİ İNSANSIZ KARA ARACI PALEM
Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda tank atışlarının ardından yaralı tahliyesine yönelik bir senaryo da gerçekleştirildi. Senaryo kapsamında, yaralıya ulaşan tankın yoğun sisleme yapmasının ardından Tekatron firması tarafından millî imkânlarla geliştirilen modüler insansız kara aracı PALEM devreye girdi. Araç, yaralı askeri güvenli bölgeye ulaştırdı.
Keşif ve lojistik görevlerinin yanı sıra farklı sistemlerle donatılan PALEM'de ASELSAN SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve Roketsan KARAOK kule altyapısı bulunuyor. Elektro-optik ve termal kameraları, balistik koruması ve yüksek torklu elektrikli tahrik sistemiyle donatılan araç, farklı operasyonel koşullarda görev yapabilecek şekilde geliştirildi.
Üç ton muharebe ağırlığına sahip PALEM; yüzde 60 eğimli yokuşları tırmanabilme, 1 metre genişliğindeki hendekleri geçebilme ve 40 santimetre yüksekliğindeki dik engelleri aşabilme kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Bir ton yük taşıma kapasitesine ve sekiz sis havanına sahip araç, dinamik muharebe ortamında dost unsurlara destek sağlamak üzere tasarlandı.
15 EKİM'DE SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ: TATBİKAT 22 EKİM'E KADAR SÜRECEK
Tatbikatın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan askerî yetkililer, organizasyonun temel amacının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sahada göstermek, envanterdeki sistemlerin hedefler üzerindeki etkisini sergilemek ve kuvvetler arası ateş desteği koordinasyonunu geliştirmek olduğunu belirtti.
Yetkililer, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün 15 Ekim'de gerçekleştirileceğini, sahadaki faaliyetlerin ise 22 Ekim'de tamamlanacağını bildirdi.