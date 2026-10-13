1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamında, farklı çap ve teknik özelliklere sahip keskin nişancı tüfekleriyle çeşitli mesafelerdeki hedeflere atışlar gerçekleştirildi.

Zorlu senaryolarda KNT 76 ve BORA 12'nin 7,62 milimetrelik, KN12'nin 8,59 milimetrelik ve KALE-KSR 50'nin 12,7 milimetrelik modelleri kullanıldı.

Atış faaliyetlerinde ayrıca 8,59 milimetrelik CADEX ve ACCURACY, 12,7 milimetrelik MACMİLLAN ve M82 A1 ile 9,5 milimetrelik CADEX SHADOW keskin nişancı tüfekleriyle hedefler tam isabetle vuruldu.

DAKİKADA 8 MERMİ ATAN MİLLÎ GÜÇ: BORAN OBÜSÜ SAHADA Tatbikatta, terörle mücadele harekâtlarında ve zorlu coğrafi koşullarda kullanılmak üzere geliştirilen 105 milimetrelik, havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN da sergilendi. 2022 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan BORAN, kendi konumunu ve yönünü otonom olarak belirleyebilme özelliğiyle dikkat çekti.

360 derece atış kabiliyetine sahip olan ve yaklaşık bir dakika içinde mevzilenebilen millî obüs, dakikada 6 ila 8 atış yapabiliyor. Görerek atış sistemi sayesinde gece şartlarında ve yakın emniyet görevlerinde de kullanılabilen BORAN, tatbikatta yeteneklerini ortaya koydu.