Ana muhalefette transfer kavgası! YENİ Parti'den 9 milletvekilinin CHP'ye dönmek istediği iddiası
CHP ve YENİ Parti arasında siyasi kriz sürerken, 9 milletvekilinin partiden ayrılarak tekrar CHP'ye dönmek istediği iddiaları kulisleri hareketlendirdi. O isimler arasında Tuncay Özkan, Mustafa Sarıgül ve Okan Konuralp dahil 9 kişinin yer aldığı ifade edilirken, Engin Özkoç'un ise Kemal Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu öne sürüldü. A Haber'de söz konusu iddialar masaya yatırıldı.
CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçen 9 milletvekilinin, "baba ocağı" olarak nitelendirdikleri CHP'ye yeniden dönmek istediği öne sürüldü.
9 İSMİN CHP'YE DÖNMEK İSTEDİĞİ İDDİASI
Ankara kulislerinde konuşulan bilgiye göre, Tuncay Özkan, Mustafa Sarıgül ve Okan Konuralp dahil 9 ismin yeniden CHP'ye dönmek istediği iddia edildi. Buna göre Engin Özkoç'un Kemal Kılıçdaroğlu ile partiye yeniden geçiş konusunu görüştüğü, Kılıçdaroğlu'nun ise kurultay sürecinin tamamlanmasını istediği ileri sürülenler arasında yer aldı.
Öte yandan henüz gerçekleşen bir milletvekili transferi bulunmazken A Haber'de uzman isimler tarafından söz konusu iddialar ele alındı.
"YENİ PARTİ TEKNİK BİR AMAÇ İÇİN KURULDU"
YENİ Parti'nin uzun soluklu bir siyasi hareket olmayacağını vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, "Yeni Parti kurulma amacı böyle uzun soluklu bir siyasi hareket değil. YENİ Parti'nin kurulma amacı tamamen teknik bir amaca hizmet etmek için bir araç. Yani bir kurultay sürecini bekliyorlar ve CHP'yi tekrar geri almak, asli hedefleri bu. Özgür Özel ve arkadaşları tarafından, o ekip tarafından tekrar CHP'nin bir gün yönetimi ele geçirmesi amacıyla kuruldu. Çünkü CHP'de siyaset yapma imkanları kalmadı; genel başkanlık gitti, parti binası ve kaynaklar gitti. Bu grup farklı bir yol izleyerek parti kurup CHP'yi geri alana kadar siyaset yapma mekanizmasını YENİ Parti üzerinden sürdürüyorlar. Yani ideolojik bir ayrışma değil, tamamen teknik bir mücadelenin ve en sonunda da CHP'yi ele geçirme amaçlanıyor." analizinde bulundu.
Muhalefet içindeki krizin derinliğine işaret eden Anar Ali, "Burada sadece CHP içerisinde, daha doğrusu ana muhalefet içerisinde ciddi bir siyasi ve yönetsel bir problem var. Bu problemi her aşamada biz görüyoruz. Parti isminden tutun da belediyelere kadar, il yönetimlerinden genel merkeze kadar bu krizleri görüyoruz. 9 milletvekilinin tekrar baba ocağına dönmesi şaşırtıcı mı? Değil. Bir türbülans içerisinde ve topluma vadedeceği yeni bir şey yok" ifadelerini kullandı.
"İHANETLE SUÇLAMAK KOLAYA KAÇMAK"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, CHP'den YENİ Parti'ye geçenlerin normal, durumun tam tersi olmasının ise ana muhalefette ihanet olarak karşılanmasını eleştirerek, "Burada aslında sormaları gereken soru şu: İdeolojik olarak kendilerinin tırnak içerisinde başkenti olarak gördükleri İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı ile iletişimleri neden koptu? Bu belediye başkanı ne YENİ Parti'ye geçti ne de CHP'de kalmak istemedi. Merkez gördükleri bir şehrin büyükşehir belediye başkanı CHP'de veya YENİ Parti'de siyaset yapmak istemiyor; Aydın ve Afyon için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İhanetle suçlamak kolaya kaçmaktır ve siyasi, yönetsel krizi örtbas etmek için bir adımdır. Burada kaybedilmiş ciddi bir motivasyon eksikliği var ve siyasetçiler farklı partilerde şansını denemek istiyor. Eğer bunu ihanet olarak değerlendireceklerse net bir kırmızı çizgi çekmeleri lazım; kendilerine de hiçbir partiden siyasetçinin geçişine müsaade etmemeleri lazım ki başkalarını suçlamasınlar." değerlendirmesinde bulundu.
"ANLIK REFLEKSLERLE HAREKET EDİYORLAR"
Muhalefetin ilkesel duruş sergileyemediğini belirten Siyaset Bilimci Elif Şahin, "Bunun bir prensip haline gelmesi lazım kendileri için. Ama tabii Yeni Parti'nin de CHP'nin de terminolojik sözlüğü bizim kullandığımız sözlükten çok daha farklı olduğu için, yani onların ihanet tanımıyla bizimki aynı değil, onların 'yeni' tabiriyle bizimki değil. Onlar tamamen konjonktürel olarak fayda-zarar hesabı iktisadı üzerinden baktıkları için çok anlık politikalarla, anlık reflekslerle reaksiyon veriyorlar. Geriye dönüp baktığımızda 'Dün böyle demiştin, bugün böyle diyorsun.' diyoruz" sözleriyle muhalefet cephesindeki tutarsızlığı aktardı.