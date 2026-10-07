YENİ Partili Tuncay Özkan, Okan Konuralp ve Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye dönmek istediği iddia edildi. (Foto: ahaber.com.tr)

9 İSMİN CHP'YE DÖNMEK İSTEDİĞİ İDDİASI

Ankara kulislerinde konuşulan bilgiye göre, Tuncay Özkan, Mustafa Sarıgül ve Okan Konuralp dahil 9 ismin yeniden CHP'ye dönmek istediği iddia edildi. Buna göre Engin Özkoç'un Kemal Kılıçdaroğlu ile partiye yeniden geçiş konusunu görüştüğü, Kılıçdaroğlu'nun ise kurultay sürecinin tamamlanmasını istediği ileri sürülenler arasında yer aldı.

Öte yandan henüz gerçekleşen bir milletvekili transferi bulunmazken A Haber'de uzman isimler tarafından söz konusu iddialar ele alındı.

"YENİ PARTİ TEKNİK BİR AMAÇ İÇİN KURULDU"

YENİ Parti'nin uzun soluklu bir siyasi hareket olmayacağını vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, "Yeni Parti kurulma amacı böyle uzun soluklu bir siyasi hareket değil. YENİ Parti'nin kurulma amacı tamamen teknik bir amaca hizmet etmek için bir araç. Yani bir kurultay sürecini bekliyorlar ve CHP'yi tekrar geri almak, asli hedefleri bu. Özgür Özel ve arkadaşları tarafından, o ekip tarafından tekrar CHP'nin bir gün yönetimi ele geçirmesi amacıyla kuruldu. Çünkü CHP'de siyaset yapma imkanları kalmadı; genel başkanlık gitti, parti binası ve kaynaklar gitti. Bu grup farklı bir yol izleyerek parti kurup CHP'yi geri alana kadar siyaset yapma mekanizmasını YENİ Parti üzerinden sürdürüyorlar. Yani ideolojik bir ayrışma değil, tamamen teknik bir mücadelenin ve en sonunda da CHP'yi ele geçirme amaçlanıyor." analizinde bulundu.