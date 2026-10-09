A Haber ekranlarında kabine üyelerine yönelik yürütülen karalama kampanyasının adli boyutuna dikkat çeken Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın, "Burada açıkça sahte belgelerle veya uydurma belgelerle bir iftira ve itibar suikastı karalama kampanyası var Sayın Bakan'a karşı. Sayın Bakanlar da Sayın Ömer Bolat ve Sayın Göktaş burada sonuç itibarıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundular. Yani burada iftira suçlarından dolayı, yine varsa bu sahte belgeler, evrakta sahtecilik suçundan dolayı Savcılık bir soruşturma yürütecek ve hazırladığı fezlekelerini milletvekili hakkında Meclis'e gönderecek." ifadelerini kullandı.

Gazetecilik adı altında yürütülen kirli operasyonlara da değinen Ahıakın, "Sayın Ömer Bolat da kendilerini gazeteci olarak adlandıran Saymaz ve Ağırel'in özellikle fon iftirasına yönelik mal varlığı ve hesaplarını açıklayarak yanıt verdi. Kendisinin böyle 400 milyon koydu 800 milyon aldı şeklinde bir durumunun kesinlikle olmadığını, tamamen yalan ve iftira olduğunu çok açıkça beyan etti. Sayın Ömer Bolat'ı niye hedef aldılar? Özgür Özel boykot çağrıları yaparken Sayın Ömer Bolat Ticaret Bakanı olarak onların boykot oyunlarını bir günde bozmuştu. Yerli ve milli markalara sahip çıkmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

MUHALAFETİN YAŞADIĞI AHLAKİ KRİZ VE ARSIZLIK DİBİNE VURDU

CHP ve muhalefet blokunun içine düştüğü sıkışmışlığı analiz eden Gazeteci Mahmut Övür, "Asıl dertleri, muhalefet aksı için söyleyeceğim, özellikle de Yeni Parti ve ona destek veren medya için, orada Türkiye'nin ekonomi krizi yaşıyor ya da skandal yaşıyor gibi bir meseleleri yok aslında. Orada çok ciddi bir şekilde bir ahlaki kriz yaşanıyor." diyerek muhalefetin kayıkçı kavgalarını eleştirdi.

Lider Erdoğan'ın tavizsiz tutumu karşısında muhalefetin çaresiz kaldığını vurgulayan Övür, "Bir tarafta Yeni Parti Genel Başkanının sütten çıkmış ak kaşık deyip ama hırsızlıktan yargılanan arkadaşlarına, hırsızlığa, rüşvete sahip çıktığı bir tablo var. Diğer tarafta ise bir fon skandalı çıkınca adı kimin karışırsa karışsın tümüyle karşı pozisyon alan, üzerine gidip temizleyeceğini söyleyen bir siyasi lider var. Bunun ezikliğini yaşadıkları için çıldırıyorlar ve önlerine gelen her şeyi arsız bir şekilde kullanıyorlar." şeklinde konuştu.