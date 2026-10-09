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Parti 'Yeni' yöntem eski: Bakanları hedef alan kirli tezgah çöktü! Amaç hükümeti yıpratmak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Parti 'Yeni' yöntem eski: Bakanları hedef alan kirli tezgah çöktü! Amaç hükümeti yıpratmak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek isteyen iç ve dış odaklar, sahte belgeler ve uydurma iddialarla yeni bir kumpas peşinde. CHP ve Yeni Parti ekseninde yürütülen kirli algı operasyonlarına uzman isimlerden sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında gündemi değerlendiren Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın, gazeteci Mahmut Övür ve gazeteci Bülent Erandaç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen tarihi fon operasyonu, iade süreçleri ve muhalefetin FETÖ taktikli "çukur siyaseti" üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekonomi ve yargı alanında atılan kararlı adımlarla vurguncuların ve manipülatörlerin tepesine inilirken, CHP ve Yeni Parti ekseninde yürütülen kirli algı operasyonlarına uzman isimlerden sert tepki geldi.

YENİ PARTİ "FON İFTİRASI" İLE İKTİDARI HEDEF ALDI!

İTİBAR SUİKASTI VE İFTİRA KAMPANYASINA YARGI ENGELİ

A Haber ekranlarında kabine üyelerine yönelik yürütülen karalama kampanyasının adli boyutuna dikkat çeken Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın, "Burada açıkça sahte belgelerle veya uydurma belgelerle bir iftira ve itibar suikastı karalama kampanyası var Sayın Bakan'a karşı. Sayın Bakanlar da Sayın Ömer Bolat ve Sayın Göktaş burada sonuç itibarıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundular. Yani burada iftira suçlarından dolayı, yine varsa bu sahte belgeler, evrakta sahtecilik suçundan dolayı Savcılık bir soruşturma yürütecek ve hazırladığı fezlekelerini milletvekili hakkında Meclis'e gönderecek." ifadelerini kullandı.

Parti 'Yeni' yöntem eski: Bakanları hedef alan kirli tezgah çöktü! Amaç hükümeti yıpratmak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi - 1

Gazetecilik adı altında yürütülen kirli operasyonlara da değinen Ahıakın, "Sayın Ömer Bolat da kendilerini gazeteci olarak adlandıran Saymaz ve Ağırel'in özellikle fon iftirasına yönelik mal varlığı ve hesaplarını açıklayarak yanıt verdi. Kendisinin böyle 400 milyon koydu 800 milyon aldı şeklinde bir durumunun kesinlikle olmadığını, tamamen yalan ve iftira olduğunu çok açıkça beyan etti. Sayın Ömer Bolat'ı niye hedef aldılar? Özgür Özel boykot çağrıları yaparken Sayın Ömer Bolat Ticaret Bakanı olarak onların boykot oyunlarını bir günde bozmuştu. Yerli ve milli markalara sahip çıkmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Parti 'Yeni' yöntem eski: Bakanları hedef alan kirli tezgah çöktü! Amaç hükümeti yıpratmak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi - 2

MUHALAFETİN YAŞADIĞI AHLAKİ KRİZ VE ARSIZLIK DİBİNE VURDU

CHP ve muhalefet blokunun içine düştüğü sıkışmışlığı analiz eden Gazeteci Mahmut Övür, "Asıl dertleri, muhalefet aksı için söyleyeceğim, özellikle de Yeni Parti ve ona destek veren medya için, orada Türkiye'nin ekonomi krizi yaşıyor ya da skandal yaşıyor gibi bir meseleleri yok aslında. Orada çok ciddi bir şekilde bir ahlaki kriz yaşanıyor." diyerek muhalefetin kayıkçı kavgalarını eleştirdi.

Lider Erdoğan'ın tavizsiz tutumu karşısında muhalefetin çaresiz kaldığını vurgulayan Övür, "Bir tarafta Yeni Parti Genel Başkanının sütten çıkmış ak kaşık deyip ama hırsızlıktan yargılanan arkadaşlarına, hırsızlığa, rüşvete sahip çıktığı bir tablo var. Diğer tarafta ise bir fon skandalı çıkınca adı kimin karışırsa karışsın tümüyle karşı pozisyon alan, üzerine gidip temizleyeceğini söyleyen bir siyasi lider var. Bunun ezikliğini yaşadıkları için çıldırıyorlar ve önlerine gelen her şeyi arsız bir şekilde kullanıyorlar." şeklinde konuştu.

Parti 'Yeni' yöntem eski: Bakanları hedef alan kirli tezgah çöktü! Amaç hükümeti yıpratmak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi - 3

SİYONİST VE EMPERYALİST AKLIN APARATI

Olayların arka planındaki büyük resme işaret eden gazeteci Bülent Erandaç, "Bunu Yeni Parti bilerek, isteyerek, planlayarak yapıyor. Bu bir çukur siyaseti, doğrudan doğruya girdikleri kriz siyaseti ve gerilim stratejisidir. Buradan iktidarı, Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi yıpratmaya ve Türkiye'deki ekonomik istikrarı sarsmaya yönelik bir plan dahilinde hareket ediyorlar. Bunun arkasındaki esas zihniyet Siyonist, emperyalist bir siyasi zihniyettir." sözleriyle tehlikeye dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in izlediği çizgiye sert eleştiriler getiren Erandaç, "Özgür Özel, CHP'nin içinde FETÖ taktiklerini en iyi uygulayan, bunları en iyi bilen birisi. Son 1 aydan beri İstanbul'da yapılan itiraflar, Ekrem İmamoğlu ile ilgili o kadar çok itiraf var ki dosyalar almaz artık. 'Bu bir siyasi davadır' iddiaları çöktü. Bunun altında ezildikleri için gündemi örtmek istiyorlar. Ama karşılarında Erdoğan var. Tayyip Bey 43 bin mağdurun parasını ödedi, arkadan yurt dışına kaçırılan paraları da söke söke Türkiye'ye getirerek bu meseleyi çözüyor." ifadelerini kaydetti.

Parti 'Yeni' yöntem eski: Bakanları hedef alan kirli tezgah çöktü! Amaç hükümeti yıpratmak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi - 4

AMERİKA 16 YILDA ÇÖZEMEDİ, TÜRKİYE 5 AYDA MAĞDURİYETLERİ GİDERDİ

Devletin kararlılığı ve mağdurların korunması hususunda uluslararası bir kıyaslama yapan Av. Aydoğan Ahıakın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek bir açıklama yaptı; 187 milyar TL haksız kazanç sağlayan kim varsa hızlı bir şekilde iade etsin diye kamuoyuna yansıdı. Amerika'da Madoff krizi 16 senede çözülemedi, Türkiye 5 ayda tüm fondan etkilenen mağdurların hızlı bir şekilde mağduriyetini gideriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu tarz karalama kampanyası yapılmasına biz de dahil hiç kimse asla izin vermez." diyerek sözlerini tamamladı.

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