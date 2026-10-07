"İLETİŞİM YOK"

Cemil Tugay ile parti yönetimi arasında bir süredir kopuş yaşandığını vurgulayan İlter Yeşiltaş, taraflar arasında herhangi bir temasın bulunmadığını, "Yeni parti kaynaklarına sorduğumuzda, yakın bir tarihte Cemil Tugay ile Özgür Özel'in herhangi bir görüşmesinin ya da iletişiminin olmadığını ifade ettiler. Daha önce Zeynep Emre ve Gökhan Günaydın da bu isimle herhangi bir irtibatlarının kalmadığını net bir şekilde söylemişti." sözleriyle belirtti.