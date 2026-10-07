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Muhalefette kılıçlar çekildi! CHP ile Yeni Parti arasında İzmir kavgası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhalefette kılıçlar çekildi! CHP ile Yeni Parti arasında İzmir kavgası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğinin kesinleşmesiyle birlikte muhalefet cephesinde kılıçlar çekildi, CHP ve Yeni Parti birbirine girdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'daki son kulisleri ve yaşanan gerilimin detaylarını aktardı.

Siyaset gündeminin en sıcak başlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi oldu.

CEMİL TUGAY'A AK PARTİ ROZETİ TAKILACAK! CHP VE YENİ PARTİ ARASINDA "İZMİR" KAVGASI

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis kulislerinde konuşulanları ve partiler arası taraflarda yaşananları aktardı.

Muhalefette kılıçlar çekildi! CHP ile Yeni Parti arasında İzmir kavgası - 1

CHP İLE YENİ PARTİ ARASINDA "İZMİR" KAVGASI

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacak olması CHP ile Yeni Parti arasında yeni bir tartışma fitilini ateşledi. Yeşiltaş, Ankara kulislerinde konuşulan son gelişmeleri aktarırken, Tugay'ın olası parti değişikliğinin CHP içerisinde de tartışma yarattığını belirtti.

Muhalefette kılıçlar çekildi! CHP ile Yeni Parti arasında İzmir kavgası - 2

Yeşiltaş, "CHP ile Yeni Parti arasında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçecek olması nedeniyle bir tartışma da başlamış durumda. Siyasetin bu hamleye tepkisi büyük oldu. Yerel seçimlerde adaylar belirlenirken Özgür Özel'in Cemil Tugay'ı değişimci olduğu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği hatırlatılarak, bu durumun siyasi faturasının Özgür Özel'e kesilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor." sözleriyle aktardı.

Muhalefette kılıçlar çekildi! CHP ile Yeni Parti arasında İzmir kavgası - 3

Yeni Parti cephesinin duruma sert tepki gösterdiğini belirten Yeşiltaş, Özgür Özel'in grup toplantısındaki sert çıkışını, "Özgür Özel dün grup toplantısında oldukça sert ifadeler kullandı. Partiden ayrılıp başka tarafa geçen isimleri ihanetle suçladı ve çok ağır eleştirilerde bulundu." sözleriyle dile getirdi.

Muhalefette kılıçlar çekildi! CHP ile Yeni Parti arasında İzmir kavgası - 4

"İLETİŞİM YOK"

Cemil Tugay ile parti yönetimi arasında bir süredir kopuş yaşandığını vurgulayan İlter Yeşiltaş, taraflar arasında herhangi bir temasın bulunmadığını, "Yeni parti kaynaklarına sorduğumuzda, yakın bir tarihte Cemil Tugay ile Özgür Özel'in herhangi bir görüşmesinin ya da iletişiminin olmadığını ifade ettiler. Daha önce Zeynep Emre ve Gökhan Günaydın da bu isimle herhangi bir irtibatlarının kalmadığını net bir şekilde söylemişti." sözleriyle belirtti.

#YENİ Parti #CHP #İzmir
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