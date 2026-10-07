Muhalefette kılıçlar çekildi! CHP ile Yeni Parti arasında İzmir kavgası
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğinin kesinleşmesiyle birlikte muhalefet cephesinde kılıçlar çekildi, CHP ve Yeni Parti birbirine girdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'daki son kulisleri ve yaşanan gerilimin detaylarını aktardı.
Siyaset gündeminin en sıcak başlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi oldu.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis kulislerinde konuşulanları ve partiler arası taraflarda yaşananları aktardı.
CHP İLE YENİ PARTİ ARASINDA "İZMİR" KAVGASI
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacak olması CHP ile Yeni Parti arasında yeni bir tartışma fitilini ateşledi. Yeşiltaş, Ankara kulislerinde konuşulan son gelişmeleri aktarırken, Tugay'ın olası parti değişikliğinin CHP içerisinde de tartışma yarattığını belirtti.
Yeşiltaş, "CHP ile Yeni Parti arasında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçecek olması nedeniyle bir tartışma da başlamış durumda. Siyasetin bu hamleye tepkisi büyük oldu. Yerel seçimlerde adaylar belirlenirken Özgür Özel'in Cemil Tugay'ı değişimci olduğu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği hatırlatılarak, bu durumun siyasi faturasının Özgür Özel'e kesilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor." sözleriyle aktardı.