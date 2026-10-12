Sürecin ilk anından itibaren en üst düzeyde bir irade ortaya konulduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Sürecin en başında, yani bazen belirli olayları gündelik olarak çok tansiyonu yükseldiğinde ne zaman başladı, nerede ne oldu, onu bazen kaçırabiliyoruz. Bir kere şunu tespit ederek bu konuları konuşmamızın çok değerli olduğuna inanıyorum. Sürecin en başında gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan, gerek ilgili kuruluşlarımızdan ve Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla da başsavcılıkların yürütmüş olduğu soruşturma süreçlerinden bu konuyla ilgili bilgi sahibi olup, 'Bunun sonuna kadar gidilsin. Burada kim ne yaptıysa hepsi sonuna kadar ortaya çıkartılsın' diyen iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizzat devletimizin en başındaki kişi olarak burada gerekli olan iradeyi ortaya koymuş ve yargının... Biliyorsunuz bu sürecin üç tane boyutu var. Birincisi yargı boyutu. Burada yargının işini kolaylaştırmak için ilgili tüm devlet kuruluşları, ilgili tüm piyasa oyuncularının ne yapması gerektiğiyle ilgili tüm süreci bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız takip ediyor ve yargı buradaki araştırmalarını, buradaki soruşturma süreçlerini, işte ifade almalar, yargılama süreçlerinin başlaması, bunu çok etkin bir şekilde yürütüyor" dedi.

Meselenin bir diğer ayağının idari boyut olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "İkinci olarak da meselenin bir de idari boyutu var. Çünkü buradan anladığımız birtakım kamudaki aktörlerle piyasa oyuncularının asimetrik ilişkilere girdiği yönünde. Bunların da tüm yönleriyle araştırılması için bizzat Devlet Denetleme Kurulunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiğini ve burada da çok açık bir şekilde burada mesele nereye giderse gitsin, sonuna kadar bunu soruşturacağız ve bu soruşturmanın da neticesinde idari olarak gerek görev değişiklikleri anlamında gerek idari düzenlemeler anlamında atılacak tüm adımları da atacağız diyerek olayların ortaya çıktığı hemen o akşam Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirerek... Burada tabii Devlet Denetleme Kurulu ne yapar? Bir anayasal kurul burası. Sadece idarenin parçası bir kurum değil; Türkiye'deki tüm kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki tüm organizasyonlara istediğini sormak, istediğini soruşturmak ve istediği belgeyi anında temin etme hakkına sahip bir kuruldan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak görev yapan bir anayasal kurum Devlet Denetleme Kurulu. Yani idarenin tamamını kuşatan bir boyuta sahip. İdareyle ilgili olan kısımları da bunun süratle şu an devam ediyor " açıklamasında bulundu.

Büyükgümüş: Fon mağduriyetleri kamu bütçesinden karşılanmayacak | Fotoğraf: A Haber

"BÜTÇEDEN TEK BİR KURUŞ DAHİ ÇIKMAYACAK"

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında hassas bir çalışma yürütüldüğünü aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Tabii üçüncü bir boyutu da bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş, burada kaynaklarını bu fonlar nedeniyle kilitli kalmış vatandaşlarımız var. Onların da mağduriyetlerini giderecek, olumsuz etkilenmelerini burada giderecek adımlar atılması tabii bizim en önemli gündem maddemiz. Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bir kez daha ifade etti; buradaki olumsuzluklar giderilirken kesinlikle ama kesinlikle bütçeden bir tek kuruş dahi bu iş için kullanılmayacak. Bu bizim için önemli bir eşik nokta ve bununla beraber de hem soruşturmalar vasıtasıyla kim piyasa bozucu işlem gerçekleştirmiş, kim burada manipülasyonlarla menfaat temin etmiş, bunlar hemen kovuşturmaya konu hale getirilecek, getiriliyor ve bunlardan temin edilecek olan suç geliri niteliğindeki bu tutarlar da aynı zamanda fon süreçlerinden olumsuz etkilenmiş vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Geçmiş krizlerle bugünkü kararlı duruşu kıyaslayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bakın, bizim finansal geçmişimizde de, dünya finansal tarihinde de bu ve benzeri olaylar maalesef gördüğümüz işler. Düşünün, yani hafızası yetenler yaşı itibarıyla hatırlasınlar, banker krizlerini yaşadı Türkiye. AK Partimiz iktidara geldiğinde KEY yardımları diye bir şey vardı; devlet vatandaşlarından konut edindirme yardımı vasıtasıyla bir fon toplamış ama fonun kendisi buharlaşmış. Bütün bunları gideren, bütün bu olumsuzlukların başından itibaren üzerine gidip olumsuz etkilenen herkesin hakkını geri iade eden bir iktidar geçmişine biz sahibiz. Dolayısıyla çok hızlı, hemen geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla perşembe, cuma ilk ödemeler gerçekleşmeye başladı. Burada şunu anlıyoruz: Çok etkin bir şekilde yargı buradaki manipülasyonları yapanların sonuna kadar üzerine gidiyor. Kim olursa olsun, bürokraside hangi noktada olursa olsun, siyasetteki görevi ne olursa olsun; biz bunun bilincinde, siyaseti ahlak temelli yapan bir siyasi hareketiz" değerlendirmesinde bulundu.