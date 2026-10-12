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Fon soruşturmasında ödeme planı nasıl gerçekleşecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'de açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında ödeme planı nasıl gerçekleşecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'de açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Fon mağduriyetleri ve yürütülen soruşturmalarla ilgili sürecin en başından beri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın takibinde olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, kamu kaynaklarından tek bir kuruş bile harcanmadan mağduriyetlerin giderileceğini ve sürecin yargı, idari ve mali boyutlarıyla kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

A Haber'de gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş; fon soruşturmalarından muhalefetin tutumuna, Meclis'teki tartışmalardan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na kadar birçok başlıkta net mesajlar verdi.

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Suç işleyenlerden ve iftira siyasetine sarılanlardan hesap sorulacağını vurgulayan Büyükgümüş, AK Parti kadrolarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sahada milletle iç içe olduğunu belirtti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BÜYÜKGÜMÜŞ A HABER'DE: FON SORUŞTURMASINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Sürecin ilk anından itibaren en üst düzeyde bir irade ortaya konulduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Sürecin en başında, yani bazen belirli olayları gündelik olarak çok tansiyonu yükseldiğinde ne zaman başladı, nerede ne oldu, onu bazen kaçırabiliyoruz. Bir kere şunu tespit ederek bu konuları konuşmamızın çok değerli olduğuna inanıyorum. Sürecin en başında gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan, gerek ilgili kuruluşlarımızdan ve Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla da başsavcılıkların yürütmüş olduğu soruşturma süreçlerinden bu konuyla ilgili bilgi sahibi olup, 'Bunun sonuna kadar gidilsin. Burada kim ne yaptıysa hepsi sonuna kadar ortaya çıkartılsın' diyen iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizzat devletimizin en başındaki kişi olarak burada gerekli olan iradeyi ortaya koymuş ve yargının... Biliyorsunuz bu sürecin üç tane boyutu var. Birincisi yargı boyutu. Burada yargının işini kolaylaştırmak için ilgili tüm devlet kuruluşları, ilgili tüm piyasa oyuncularının ne yapması gerektiğiyle ilgili tüm süreci bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız takip ediyor ve yargı buradaki araştırmalarını, buradaki soruşturma süreçlerini, işte ifade almalar, yargılama süreçlerinin başlaması, bunu çok etkin bir şekilde yürütüyor" dedi.

Ahmet Büyükgümüş fon mağdurlarına ödemelerin detaylarını anlattı | Fotoğraf: AAAhmet Büyükgümüş fon mağdurlarına ödemelerin detaylarını anlattı | Fotoğraf: AA

Meselenin bir diğer ayağının idari boyut olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "İkinci olarak da meselenin bir de idari boyutu var. Çünkü buradan anladığımız birtakım kamudaki aktörlerle piyasa oyuncularının asimetrik ilişkilere girdiği yönünde. Bunların da tüm yönleriyle araştırılması için bizzat Devlet Denetleme Kurulunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiğini ve burada da çok açık bir şekilde burada mesele nereye giderse gitsin, sonuna kadar bunu soruşturacağız ve bu soruşturmanın da neticesinde idari olarak gerek görev değişiklikleri anlamında gerek idari düzenlemeler anlamında atılacak tüm adımları da atacağız diyerek olayların ortaya çıktığı hemen o akşam Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirerek... Burada tabii Devlet Denetleme Kurulu ne yapar? Bir anayasal kurul burası. Sadece idarenin parçası bir kurum değil; Türkiye'deki tüm kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki tüm organizasyonlara istediğini sormak, istediğini soruşturmak ve istediği belgeyi anında temin etme hakkına sahip bir kuruldan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak görev yapan bir anayasal kurum Devlet Denetleme Kurulu. Yani idarenin tamamını kuşatan bir boyuta sahip. İdareyle ilgili olan kısımları da bunun süratle şu an devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Büyükgümüş: Fon mağduriyetleri kamu bütçesinden karşılanmayacak | Fotoğraf: A HaberBüyükgümüş: Fon mağduriyetleri kamu bütçesinden karşılanmayacak | Fotoğraf: A Haber

"BÜTÇEDEN TEK BİR KURUŞ DAHİ ÇIKMAYACAK"
Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında hassas bir çalışma yürütüldüğünü aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Tabii üçüncü bir boyutu da bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş, burada kaynaklarını bu fonlar nedeniyle kilitli kalmış vatandaşlarımız var. Onların da mağduriyetlerini giderecek, olumsuz etkilenmelerini burada giderecek adımlar atılması tabii bizim en önemli gündem maddemiz. Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bir kez daha ifade etti; buradaki olumsuzluklar giderilirken kesinlikle ama kesinlikle bütçeden bir tek kuruş dahi bu iş için kullanılmayacak. Bu bizim için önemli bir eşik nokta ve bununla beraber de hem soruşturmalar vasıtasıyla kim piyasa bozucu işlem gerçekleştirmiş, kim burada manipülasyonlarla menfaat temin etmiş, bunlar hemen kovuşturmaya konu hale getirilecek, getiriliyor ve bunlardan temin edilecek olan suç geliri niteliğindeki bu tutarlar da aynı zamanda fon süreçlerinden olumsuz etkilenmiş vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

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Geçmiş krizlerle bugünkü kararlı duruşu kıyaslayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bakın, bizim finansal geçmişimizde de, dünya finansal tarihinde de bu ve benzeri olaylar maalesef gördüğümüz işler. Düşünün, yani hafızası yetenler yaşı itibarıyla hatırlasınlar, banker krizlerini yaşadı Türkiye. AK Partimiz iktidara geldiğinde KEY yardımları diye bir şey vardı; devlet vatandaşlarından konut edindirme yardımı vasıtasıyla bir fon toplamış ama fonun kendisi buharlaşmış. Bütün bunları gideren, bütün bu olumsuzlukların başından itibaren üzerine gidip olumsuz etkilenen herkesin hakkını geri iade eden bir iktidar geçmişine biz sahibiz. Dolayısıyla çok hızlı, hemen geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla perşembe, cuma ilk ödemeler gerçekleşmeye başladı. Burada şunu anlıyoruz: Çok etkin bir şekilde yargı buradaki manipülasyonları yapanların sonuna kadar üzerine gidiyor. Kim olursa olsun, bürokraside hangi noktada olursa olsun, siyasetteki görevi ne olursa olsun; biz bunun bilincinde, siyaseti ahlak temelli yapan bir siyasi hareketiz" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'de önemli mesajlar verdi | Fotoğraf: A Haber'deAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'de önemli mesajlar verdi | Fotoğraf: A Haber'de

DEVLET DENETLEME KURULU KURUMLARIN RÖNTGENİNİ ÇEKİYOR

Sözlerine devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Devlet Denetleme Kurulu kurumların adeta röntgenini çekiyor. Yani buradaki yapısal bozukluklar neler, burada aktörler hangi eylemlerde bulunmuş, hangi kararları almış, ne yapmış da bu konuyla ilgili bir ilgisi var mı yok mu; bunu 360 derece araştırıyor. Çok hummalı bir burada çalışma var ve çok inanıyorum ki kendi ritmi bakımından çok kısa bir süre içerisinde de bununla ilgili kararlar alınmaya ve kamuoyuna açıklanmaya devam edecek. Buradaki aslında Esra Hanım önemli nokta, bütün bu süreçlerin birbirine eş zamanlı yürütülmesi. Yani bir yandan fonlar tasfiye ediliyor, bunlarla ilgili ödemeler başladı. Bir yandan bunun daha da hızlanması için gerek sermaye piyasaları aktörleri, gerek ilgili bakanlıklarımız belirli yasaların ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Onunla da ilgili bir paket hazırlandı. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hızlıca yasalaşacak. Cumhur İttifakı olarak burada da önemli bir irademiz var. Bir yandan da yargısal süreçlerde suç unsurları ne, bunlar ortaya çıkartılıyor" dedi.

MAĞDURLARIN ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, geri ödeme mekanizmasının detaylarını paylaştı.

Sistemin işleyişini örnek vererek anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Burada bizim hazırlamış olduğumuz ana çerçevede birincisi şu an fonların içerisinde halihazırda kilitli kalan kaynaklar var. Bu tarafı meselenin önemli. İkincisi, burada suçu tespit edilip bu bir mali suç olduğu için o suç gelirine de el konulma meselesi var. Bu da bir yandan yargı mekanizması çerçevesinde devam ediyor. Burada net yatırımcı, net yatırım tutarı üzerinden bir hesaplama gerçekleştirilip bunun ilgililerinin, olumsuz etkilenen vatandaşlara ödenmesi söz konusu. Yani diyelim ki siz 1 milyon TL'lik bir buraya kaynak aktardınız, zamanla işlem yaparak 1 milyon TL'lik de bir gelir elde edip bunu çektiniz ama içeride bir kaynağınız daha var. Burada ilk giren tutar, yani net yatırım tutarınız neyse onun size ilk etapta 1 milyon ve altı şeklinde iadesi gerçekleştirilecek" dedi.

"BAKANLIKLARIMIZ TİTİZ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Finansal piyasalardaki yapay hacimlere karşı rasyonel bir süreç yürütüldüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Dolayısıyla buradaki hesaplamalar yapılırken de bir aslında temelde finansal balondan söz ediyoruz. Yani 1 lira gerçek bir tutar buraya yatırılmış, bu tutar balon şeklinde 6-7 kat, 8 kat, 10 kat büyütülerek bir finansal hacim oluşturulmuş. Şimdi dönüp buradaki zarar o balonun kendisidir demek ne kadar anlamsızsa, buradaki tutarları da böyle abartarak açıklamak o nedenle rasyonel olmuyor. Dolayısıyla esas olan, buraya gerçek bir finansal enstrüman olarak yatırılmış olan kaynakların tespiti. Bunu da hem yargı mekanizması hem Hazine ve Maliye Bakanlığımız çok titiz bir şekilde yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Mali suç ve fon soruşturmalarına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Aslında temel mesele burada işlenen suçun finansal bir suç olmasıyla ilgili. İlgili soruşturma ve kovuşturma süreçleri başlamadan önce itirafçı niteliğinde gelip 'Ben buradan böyle bir gelir elde ettim, geliri geri iade ediyorum' diyenlerin soruşturulma süreci, elbette bunu reddeden ve itirafçı olmayanlarla aynı olmuyor. Dolayısıyla ilgili idareler ve başsavcılıklarımız sıklıkla bu duyuruyu dile getiriyor. İtiraf edip finansal kaynağı iade etmek isteyenler varsa bu işlemler hemen gerçekleştirilebilir" dedi.

Fon mağdurlarına ödemeler nasıl yapılacak? AK Partili Büyükgümüş A Haber'de açıkladı | Fotoğraf: AAFon mağdurlarına ödemeler nasıl yapılacak? AK Partili Büyükgümüş A Haber'de açıkladı | Fotoğraf: AA

Haksız kazanç elde edenlerle ilgili ayrımın nasıl yapılacağına yönelik, "Peki, kimler ödenek alamayacak? Bir de böyle bir konu var. Burada haksız kazanç elde edenlerin ödemesi yapılacak mı, buradaki ayrım nasıl olacak?" sorusu üzerine Ahmet Büyükgümüş, "Özellikle bu işi bütün ekonomik sistemin tehlikeye atıldığı şeklinde abartan ve işi gündelik siyasetin polemiği haline getirenler, yüzlerce milyar dolarlık bir mesele varmış gibi göstermeye çalışıyor. Ortada 1 liralık gerçek para varken bunu balon şeklinde büyütmüşler. O balonun kendisini hak olarak iddia etmek akla ziyan bir davranış. Bununla beraber manipülasyon yapanlar, spekülatif süreçlerin parçası olanlar yani suç işleyenler var. Elbette onların bu işlemleri gerçekleştirmeye kalkarken oluşan zararları tanzim edilmeyecek" yanıtını verdi.

"BİZİM ONLARDAN ALACAK TEK BİR AHLAK DERSİMİZ YOK"
Sürecin şeffaflığına dikkat çeken Ahmet Büyükgümüş, "Süreç başladığından itibaren konuya bu kadar şeffaf yaklaşan bir Cumhurbaşkanımız var. Ancak kendilerine 'yeni parti' diyenler, ismi sırf yeni koyarak yeni olmuyor. CHP'de alıştığımız pörsümüş, yalan söyle, iftira at, dezenformasyon oluştur siyasetine devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta TBMM çatısı altında Cumhurbaşkanı Yardımcımız bilgilendirme yaparken alenen yalan söylendi, alenen iftira atıldı. Kendi belediyelerinde yaşananlar, parti içindeki ahlaksızlıklar, delegelerin iradesinin parayla satın alınması, siyasi yolsuzluklar gibi konuların tek birini dahi soruşturamayan bir CHP kadrosu var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ise ucu kime giderse gitsin açık bir irade ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan | Fotoğraf: AABaşkan Recep Tayyip Erdoğan | Fotoğraf: AA

Muhalefet içerisindeki rüşvet iddialarına da değinen Büyükgümüş, "Mahkeme salonlarında Ekrem İmamoğlu'na makamında rüşvet verdiğini söyleyenler var; bunun üzerine gidecek cesaret Özgür Özel'de var mı? Yok. 'Adaylığım için şu kadar rüşvet verdim' diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları var, bunun üzerine gidecek cesaret var mı? Uşak'ta yaşanan hadiseyi analiz edecek cesaretleri var mı? Yok. Bütün bunlar yokken millete dönüp ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Bizim milletimizin onlardan alacağı tek bir ahlak dersi dahi yok. Kim milletimizin kör bir kuruşuna dahi tenezzül ettiyse onun hesabı sorulacak. Bundan çekinenlerden de hesap sorulacak" değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLARA YÖNELİK İDDİALARA TEPKİ: "AKLA ZİYAN BİR DURUM"
Geride bıraktığımız günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik asılsız iddialara ilişkin Büyükgümüş, "Çok ciddi yalanlamalar geldi ama karşı taraftan bir geri adım ya da özür dileme gelmedi. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna sert yanıt veren Ahmet Büyükgümüş, "Bir genel başkandan söz ediyoruz ve çıkıp 'Ben babasından özür diliyorum' dedi. Ya buradaki mesele bu mu? Sayın Bakan Meclis'te nöbetçiyken tüm milletvekilleriyle görüşür. Böyle bir günde çok ağır bir yalan ifade ediliyor ve verilen tek cevap 'Babasından özür dilerim' oluyor. Bu akla ziyan, kabul edilebilir bir şey değil. Bu konu neden gündeme geldi, parti içinde bir soruşturma başlattılar mı? Yalan söylemek, dezenformasyon ve iftira var. Bir yanda sorunların üzerine giden güçlü bir irade, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var; diğer yanda ise en ufak bir olumsuzluğun üzerine gitmekten aciz bir oluşum var" dedi.

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İçeride ve dışarıda birtakım odakların hesap peşinde olduğunu belirten Büyükgümüş, "Erdoğan'a nasıl çelme takabilirim hesabı içerisine giren, kirli pazarlıklara girişenler kimlerse, zamanı ve zemini geldikçe onlardan da hesap sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA AK PARTİ SAHADA
Saha çalışmalarını anlatan Ahmet Büyükgümüş, "Biz her Ağustos ve Eylül aylarında Meclis çalışmalarına ara verildiğinde tüm kadromuzla, mahalle teşkilatlarımızdan bakanlarımıza kadar sahada oluyoruz. Milletimiz nerede varsa; çarşıda, pazarda, sivil toplum kuruluşlarında, muhtarlıklarda bir araya gelerek milletimizi dinliyoruz. Ekonomi programımızı, Terörsüz Türkiye kapsamındaki çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sürecin ilk anından itibaren İstanbul'un tüm mahallelerinde sahadaydık. Soruları cevapladık, sahadan aldığımız bilgileri bakanlarımızla paylaştık. AK Parti milletimizin tamamına hitap eden, özgüven sahibi kadrolardan oluşuyor. Sahadan geri duracak hiçbir halimiz yok; sözümüzü ve iddiamızı her zeminde ifade ediyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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