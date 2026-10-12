Akıllı ve elektrikli araçların taşıdığı potansiyel siber riskleri değerlendiren Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol, "Evet, sınırları değişti. Şimdi daha önce dijital anlamdaki tehditler sadece bilgisayar ağları aracılığıyla veya mobil cihazlar aracılığıyla yapılabilirken, şimdi artık az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tür akıllı araçlar arabadan çok tekerlekli bilgisayar modunda oldukları için normal bir cihazla yapılabilecek siber saldırıların neredeyse tamamı bu cihazlar aracılığıyla da gerçekleştirilebilmesi mümkün, teknik olarak ve potansiyel olarak. Nasıl ki insanların hani duyu organları var ise, hani görüyoruz, duyuyoruz, dokunuyoruz; bu araçların da kendi üzerlerinde yerleşik olarak bulunan kameraları, sensörleri ve bu donanımlardan elde edilen bilgilerden anlamlı veriler elde etme özelliği sayesinde aslında haberinizde de belirttiğiniz gibi bunlar birer saatli bomba misali çok abartılı olmayacak aslında siber güvenlik açısından" şeklinde konuştu.

UZAKTAN ERİŞİM VE SABOTAJ RİSKİ Aslankol, "Şimdi çok kolay olmadığını belirtelim başlangıç olarak. Ancak teknik olarak bir cep telefonunun hacklenmesi veya bir bilgisayar sisteminin hacklenmesi teknik olarak ne kadar mümkünse, bu araçlar da aynı mantıkla ve aynı teknolojiyle çalıştıkları için bunların da uzaktan erişilmesi, uzaktan manipüle edilmesi, direksiyonunun kontrol edilmesi, belki gaz, fren pedalının kontrol edilmesi gibi durumlar da teknik olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA DA YASAKLAR VAR, KARAR ÇOK YERİNDE"

A Haber muhabirİ Şener Çetin'in, "Diğer yandan tabii bu alınan önlemler, özellikle Türkiye'nin savunma sanayiindeki kritik noktalarında, kritik tesislerinde bundan böyle bu araçlar yasaklanacak. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Siber Güvenlik Uzmanı Aslankol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında yerinde bir karar. Çünkü dünyada farklı ülkelerde; Danimarka, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, hatta Çin, Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere dünyada birçok ülkede buna benzer yasaklar var. Ki Çin, 2021 yılı itibarıyla ünlü Amerikan üreticisi firmanın araçlarıyla ilgili ciddi bir yasaklama söz konusu olmuştu zaten. Çünkü uydudan tespit edilemeyecek şekilde veya başka türlü elde edilemeyecek bilgiler, bu araçların bir tesis içerisinde bulunması ve tesis içerisinde dolaşması halinde daha net veriler, o yerin haritalandırılması, hatta sensörler aracılığıyla oradaki iletişimin kayıt altına alınması gibi manipülasyonlar teknik olarak mümkün. Dolayısıyla çok yerinde bir karar."