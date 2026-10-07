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Kirası düşük kalan ev sahipleri dikkat: Rayiç bedel için hangi şartlar gerekiyor?

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Kirası düşük kalan ev sahipleri dikkat: Rayiç bedel için hangi şartlar gerekiyor?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira tespit davalarıyla ilgili Yargıtay kararları, "5 yıl şartı kaldırıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Kirası bulunduğu bölgedeki rayiç bedellerin çok altında kalan ev sahiplerinin hangi şartlarda dava açabileceği merak konusu oldu. Milyonlarca ev sahibi ile kiracıyı doğrudan ilgilendiren hukuki sürecin tüm ayrıntılarını Avukat Batuhan Bulut A Haber ekranlarında mercek altına aldı.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira tespit davalarında "5 yıl şartı kalktı mı?" tartışması gündemde. Yargıtay'ın bazı kararları, kirası emsal bedellerin altında kalan ev sahiplerinin 5 yıl dolmadan da dava açabileceği yönünde yorumlanırken, hukuki düzenlemenin aslında ne anlama geldiği merak konusu olurken koyunu A Haber'de değerlendiren uzman isim dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren önemli bir konuyla daha karşı karşıyayız. Bulunduğu bölgedeki rayiç bedellerin çok altında kira alan ev sahiplerinin kira tespit davası açıp açamayacağını ve sürecin ne kadar sürede sonuçlandığını konuşacağız." ifadelerini kullanarak değerlendirmelerde bulunmak üzere sözü stüdyo konuğu Avukat Batuhan Bulut'a bıraktı.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal kararMilyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar MİLYONLARCA KİRACIYI İLGİLENDİREN EMSAL KARAR

Kirası düşük kalan ev sahipleri dikkat: Rayiç bedel için hangi şartlar gerekiyor? - 1

KİRA TESPİT DAVASINDA 5 YIL KURALI

Kira tespit davalarının yasal çerçevesini açıklayan Avukat Batuhan Bulut, "Kira tespit davalarını sözleşme başladıktan itibaren 5 yıl geçtikten sonra ve yenilenen her 5 yılda bir açabiliyoruz. Örneğin 7. kira yılındayız ve daha önce hiç kira tespit davası açılmadıysa, 7. kira yılında da bu dava açılabiliyor. Burada anlaşılması gereken iki farklı konsept bulunuyor. Bunlardan biri kirayı rayiç bedele getirmek için açılan dava olup, bunun için sözleşmenin en az 5 yıldan uzun süredir devam ediyor olması gerekiyor. Diğeri ise sözleşmede bir artış hükmü olmaması veya belirsiz olması halinde, sözleşmenin 2. ve 3. yılında kira artışının belirlenmesi adına mahkemeden destek talep edilmesidir." sözleriyle temel kuralları aktardı.

Kirası düşük kalan ev sahipleri dikkat: Rayiç bedel için hangi şartlar gerekiyor? - 2

5 YILDAN ÖNCE AÇILAN DAVALARDA TÜFE SINIRI

Sözleşmenin ilk yıllarında açılabilecek davalara ilişkin yasal sınırlamalara değinen Avukat Batuhan Bulut, "5 yıldan önce açılan davada bir üst sınır bulunuyor; bu da tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre artış oranıdır. Dolayısıyla 5 yıl dolmadıkça, rayiç kira TÜFE'nin üzerinde kalsa dahi kira bedelini rayiç rakama getiremiyoruz. Kamuoyunda 'Kira tespit davası 5 yıldan önce de açılabiliyormuş, Yargıtay'dan müjde' şeklindeki haberler yanlış anlaşılmamalı. 5 yıldan önce açılabilen dava, yalnızca sözleşmede artış maddesi belirsiz veya eksik olduğunda TÜFE 12 aylık ortalaması üst sınırıyla artış sağlayan davadır. Kirayı doğrudan emsal rayiç bedeline çıkarabilmek için aranan en az 5 yıllık süre şartı değişmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kirası düşük kalan ev sahipleri dikkat: Rayiç bedel için hangi şartlar gerekiyor? - 3

Rayiç bedel uygulamasını somut bir örnekle detaylandıran Avukat Batuhan Bulut, "Örneğin 10 bin lira olan bir kira sözleşmesinde rayiç bedeller 40-50 bin lira seviyesine çıkmış ve TÜFE yüzde 30 ise, sözleşme 5 yılı doldurmuşsa artık yüzde 30 artışla sınırlı kalınmıyor. Ev sahibi kira tespit davası açarak kira bedelini 40-42 bin lira seviyelerine getirebiliyor." sözleriyle durumu özetledi.

Kirası düşük kalan ev sahipleri dikkat: Rayiç bedel için hangi şartlar gerekiyor? - 4

YENİLENEN KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YARGITAY'IN EMSAL HÜKMÜ

Son dönemde gündeme gelen Yargıtay kararlarının hukuki boyutuna açıklık getiren Avukat Batuhan Bulut, "Uygulamada örneğin 2005 yılında başlayan bir kira sözleşmesi, taraflar ve kiralanan taşınmaz tamamen aynı kalacak şekilde 2018 yılında yazılı olarak yenilenmiş olabiliyor. Bu tür durumlarda 2018 tarihli sözleşme için 2021 yılında dava açıldığında ilk derece mahkemelerinin '5 yıl dolmadı' gerekçesiyle verdiği ret kararlarını Yargıtay bozuyor. Yargıtay, taraflar ve gayrimenkul aynı olduğu sürece sözleşmeyi 2018'de değil 2005'te başlamış ve 5 yıldan uzun süredir devam eden bir ilişki olarak kabul ediyor ve 5 yıl şartının sağlandığına hükmediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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