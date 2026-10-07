Kirası düşük kalan ev sahipleri dikkat: Rayiç bedel için hangi şartlar gerekiyor?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira tespit davalarında "5 yıl şartı kalktı mı?" tartışması gündemde. Yargıtay'ın bazı kararları, kirası emsal bedellerin altında kalan ev sahiplerinin 5 yıl dolmadan da dava açabileceği yönünde yorumlanırken, hukuki düzenlemenin aslında ne anlama geldiği merak konusu olurken koyunu A Haber'de değerlendiren uzman isim dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren önemli bir konuyla daha karşı karşıyayız. Bulunduğu bölgedeki rayiç bedellerin çok altında kira alan ev sahiplerinin kira tespit davası açıp açamayacağını ve sürecin ne kadar sürede sonuçlandığını konuşacağız." ifadelerini kullanarak değerlendirmelerde bulunmak üzere sözü stüdyo konuğu Avukat Batuhan Bulut'a bıraktı.