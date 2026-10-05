Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, ekim ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı da netleşti.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,49 OLDU

TÜİK verilerine göre eylül ayında TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı.

On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,49 olarak gerçekleşti.

Bu oran, ekim ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal üst sınır olarak dikkate alınacak.