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Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyon verileri sonrası 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi. Peki, 2026 ekim ayında ev, iş yeri ve dükkan sahibi en fazla yüzde kaç zam yapabilecek? İşte örnek zam hesabı…

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, ekim ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı da netleşti.

Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.

Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç? - 1

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,49 OLDU

TÜİK verilerine göre eylül ayında TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı.

On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,49 olarak gerçekleşti.

Bu oran, ekim ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal üst sınır olarak dikkate alınacak.

Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç? - 2

EV, İŞ YERİ VE DÜKKAN SAHİBİ EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLECEK?

Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyen ev, iş yeri ve dükkan sahipleri, kiraya en fazla yüzde 31,49 oranında artış yapabilecek.

Taraflar, bu oranın altında bir artış oranı üzerinde anlaşabilecek ancak yasal üst sınırın üzerinde zam yapılamayacak.

Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç? - 3

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor.

Hesaplama yapılırken mevcut kira bedeli, açıklanan artış oranıyla çarpılıyor. Ortaya çıkan artış tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunuyor.

Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç? - 4

30 BİN TL KİRAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Ekim ayı için belirlenen yüzde 31,49'luk kira artış oranına göre:

  • Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
  • Kira artış oranı: Yüzde 31,49
  • Kira artış tutarı: 9.447 TL
  • Yeni kira bedeli: 39.447 TL
  • Yıllık yeni kira bedeli: 473.364 TL

Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç? - 5

FARKLI KİRA BEDELLERİ İÇİN HESAPLAMA

20.000 TL kira ödeyenler için:

  • Artış tutarı: 6.298 TL
  • Yeni kira bedeli: 26.298 TL

25.000 TL kira ödeyenler için:

  • Artış tutarı: 7.872,50 TL
  • Yeni kira bedeli: 32.872,50 TL

40.000 TL kira ödeyenler için:

  • Artış tutarı: 12.596 TL
  • Yeni kira bedeli: 52.596 TL

50.000 TL kira ödeyenler için:

  • Artış tutarı: 15.745 TL
  • Yeni kira bedeli: 65.745 TL

Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç? - 6

KİRA ARTIŞ ORANI GERİLEDİ

Eylül ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlenmişti.

Ekim ayında açıklanan yüzde 31,49'luk oranla birlikte kira artış tavanında gerileme yaşandı.

Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç? - 7

SON AYLARIN KİRA ARTIŞ ORANLARI

  • Eylül 2025: Yüzde 39,62
  • Ekim 2025: Yüzde 38,36
  • Kasım 2025: Yüzde 37,15
  • Aralık 2025: Yüzde 35,91
  • Ocak 2026: Yüzde 34,88
  • Şubat 2026: Yüzde 33,98
  • Mart 2026: Yüzde 33,39
  • Nisan 2026: Yüzde 32,82
  • Mayıs 2026: Yüzde 32,43
  • Haziran 2026: Yüzde 32,24
  • Temmuz 2026: Yüzde 32,03
  • Ağustos 2026: Yüzde 31,90
  • Eylül 2026: Yüzde 31,79
  • Ekim 2026: Yüzde 31,49
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