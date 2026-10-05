Konut, iş yeri ve dükkanlar için yeni hesap! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Tavan zam yüzde kaç?
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyon verileri sonrası 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi. Peki, 2026 ekim ayında ev, iş yeri ve dükkan sahibi en fazla yüzde kaç zam yapabilecek? İşte örnek zam hesabı…
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, ekim ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı da netleşti.
Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,49 OLDU
TÜİK verilerine göre eylül ayında TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı.
On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,49 olarak gerçekleşti.
Bu oran, ekim ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal üst sınır olarak dikkate alınacak.
EV, İŞ YERİ VE DÜKKAN SAHİBİ EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLECEK?
Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyen ev, iş yeri ve dükkan sahipleri, kiraya en fazla yüzde 31,49 oranında artış yapabilecek.
Taraflar, bu oranın altında bir artış oranı üzerinde anlaşabilecek ancak yasal üst sınırın üzerinde zam yapılamayacak.