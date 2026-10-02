Belgenin üzerinde yazan düzenleme tarihi, kira ilişkisinin başlangıcı ve teslim zamanı birlikte inceleniyor. İmzanın bulunması, bu koşulların değerlendirilmesini ortadan kaldırmıyor.

Taraflar arasındaki yazışmalar da iddiaların incelenmesinde rol oynayabiliyor. Belgenin baskı altında imzalandığı, irade sakatlığı bulunduğu veya anlaşmaya aykırı doldurulduğu yönündeki savunmalar, ilgili ispat kuralları çerçevesinde ele alınıyor.

Taahhütnamenin aslı, tarih ve içerik bölümlerinin nasıl tamamlandığı, kira sözleşmesi ve teslim belgeleri uyuşmazlığın değerlendirilmesinde önem taşıyor.

EV SAHİPLERİ İÇİN BİR AYLIK SÜRE

Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesinin birinci fıkrasına göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra taşınmazı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmiş ancak o tarihte boşaltmamışsa kiraya veren, taahhüt edilen tahliye tarihinden başlayarak bir ay içinde icraya başvurabiliyor veya dava açabiliyor.

Dolayısıyla belgenin geçerlilik koşulları kadar, tahliye işlemlerinin yasal sürede başlatılıp başlatılmadığı da önem taşıyor.