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Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi?

Ev kiralama sürecinde tarih bölümü boş bırakılarak imzalanan tahliye taahhütnameleri, mülk sahipleri ile kiracılar arasında büyük hukuki uyuşmazlıklara yol açıyor. Yargıtay'ın emsal kararı, sonradan doldurulan bu belgelerin yasal geçerliliğine dair tüm dengeleri değiştiriyor.

Ev sahibi ile kiracı arasındaki tahliye tartışmalarında, imzalanan taahhütnamenin ne zaman ve hangi koşullarda düzenlendiği belirleyici olabiliyor. Özellikle tarih bölümleri boş bırakılan belgeler, sonradan doldurulduğunda ispat uyuşmazlığına yol açabiliyor. Avukat Gizem Gonce, yalnızca imzanın bulunması ya da tarihin sonradan yazılması üzerinden kesin bir sonuca varılamayacağını belirterek hukuki değerlendirmede dikkat edilen ayrıntıları anlattı.

Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? - 1

BOŞ TARİH SONRADAN DOLDURULURSA NE OLUR?

Tahliye taahhütnamesinin tarih bölümlerinin imzadan sonra tamamlanması, belgeyi kendiliğinden geçersiz hâle getirmiyor. Ancak tarihlerin taraflar arasındaki anlaşmaya uygun doldurulup doldurulmadığı, uyuşmazlığın önemli başlıklarından biri oluyor.

Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? - 2

Kiracının belgenin anlaşmaya aykırı tamamlandığını ileri sürmesi durumunda bu iddia, somut olayın özellikleri ve uygulanacak ispat kuralları çerçevesinde değerlendiriliyor.

Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? - 3

YARGITAY KARARINDA İSPAT AYRINTISI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2017/975 esas ve 2021/1108 karar sayılı kararında, boş imzalanan tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulmasıyla ortaya çıkan ispat tartışması ele alındı.

Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? - 4

Uyuşmazlıkta kiracı, belgenin kira sözleşmesi yapılırken boş olarak imzalatıldığını ve tahliye tarihinin daha sonra yazıldığını ileri sürdü. Dosyada boş ve doldurulmuş belgeler ile tarafların beyanları değerlendirildi. Tartışma, taahhütnamenin gerçekte ne zaman alındığı ve bu iddianın nasıl ispatlanacağı üzerinde yoğunlaştı.

Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? - 5

KİRALANANIN TESLİMİNDEN SONRA MI VERİLDİ?

Geçerlilik incelemesinde belirleyici noktalardan biri, taahhütnamenin kiralananın tesliminden sonra verilip verilmediği. Belgenin kira sözleşmesi kurulurken alındığı yönündeki iddialar da bu nedenle önem taşıyor.

Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? - 6

Belgenin üzerinde yazan düzenleme tarihi, kira ilişkisinin başlangıcı ve teslim zamanı birlikte inceleniyor. İmzanın bulunması, bu koşulların değerlendirilmesini ortadan kaldırmıyor.

Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? - 7

HANGİ DELİLLER ÖNEM TAŞIYOR?

Taahhütnamenin aslı, tarih ve içerik bölümlerinin nasıl tamamlandığı, kira sözleşmesi ve teslim belgeleri uyuşmazlığın değerlendirilmesinde önem taşıyor.

Taraflar arasındaki yazışmalar da iddiaların incelenmesinde rol oynayabiliyor. Belgenin baskı altında imzalandığı, irade sakatlığı bulunduğu veya anlaşmaya aykırı doldurulduğu yönündeki savunmalar, ilgili ispat kuralları çerçevesinde ele alınıyor.

Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? - 8

EV SAHİPLERİ İÇİN BİR AYLIK SÜRE

Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesinin birinci fıkrasına göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra taşınmazı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmiş ancak o tarihte boşaltmamışsa kiraya veren, taahhüt edilen tahliye tarihinden başlayarak bir ay içinde icraya başvurabiliyor veya dava açabiliyor.

Dolayısıyla belgenin geçerlilik koşulları kadar, tahliye işlemlerinin yasal sürede başlatılıp başlatılmadığı da önem taşıyor.

Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? - 9

İMZADAN ÖNCE TARİHLERE VE İÇERİĞE DİKKAT

Milliyet'in haberine göre, kiracıların tarih veya içerik bölümleri boş bırakılmış tahliye taahhütnamelerini imzalamaktan kaçınması öneriliyor. Sonradan tamamlanan bölümler, tarafların ne üzerinde anlaştığı konusunda uyuşmazlık yaratabiliyor.

Kiraya verenlerin de belgenin kanuni koşullara uygun düzenlenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Tahliye talebinin sonucu; imzanın yanı sıra belgenin alınma zamanı, imzalanma koşulları, deliller ve yasal süre birlikte değerlendirilerek belirleniyor.

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#Yargıtay #Yargıtay Kira
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