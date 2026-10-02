Ev kiralarken atılan imza başınızı ağrıtabilir: Tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesi geçerli mi?
Ev kiralama sürecinde tarih bölümü boş bırakılarak imzalanan tahliye taahhütnameleri, mülk sahipleri ile kiracılar arasında büyük hukuki uyuşmazlıklara yol açıyor. Yargıtay'ın emsal kararı, sonradan doldurulan bu belgelerin yasal geçerliliğine dair tüm dengeleri değiştiriyor.
Ev sahibi ile kiracı arasındaki tahliye tartışmalarında, imzalanan taahhütnamenin ne zaman ve hangi koşullarda düzenlendiği belirleyici olabiliyor. Özellikle tarih bölümleri boş bırakılan belgeler, sonradan doldurulduğunda ispat uyuşmazlığına yol açabiliyor. Avukat Gizem Gonce, yalnızca imzanın bulunması ya da tarihin sonradan yazılması üzerinden kesin bir sonuca varılamayacağını belirterek hukuki değerlendirmede dikkat edilen ayrıntıları anlattı.
BOŞ TARİH SONRADAN DOLDURULURSA NE OLUR?
Tahliye taahhütnamesinin tarih bölümlerinin imzadan sonra tamamlanması, belgeyi kendiliğinden geçersiz hâle getirmiyor. Ancak tarihlerin taraflar arasındaki anlaşmaya uygun doldurulup doldurulmadığı, uyuşmazlığın önemli başlıklarından biri oluyor.
Kiracının belgenin anlaşmaya aykırı tamamlandığını ileri sürmesi durumunda bu iddia, somut olayın özellikleri ve uygulanacak ispat kuralları çerçevesinde değerlendiriliyor.