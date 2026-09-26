Karara konu olayda, bir lojistik deponun kiralanması için taraflar arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmede, kiracının "en az 6 ay önceden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi feshedebileceği" yönünde hüküm yer aldı.

Ancak kiracının, iddiaya göre mülk sahibine herhangi bir bildirimde bulunmadan iş yerini boşaltması üzerine taraflar arasında anlaşmazlık çıktı.

Mülk sahibi, sözleşmeye aykırı şekilde ve önceden bildirim yapılmadan tahliye gerçekleştirildiğini belirterek kiracıya karşı dava açtı.

AYLIK KİRA 140 BİN 630 DOLARDI

Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, söz konusu lojistik deponun 2 Temmuz 2011'den itibaren 5 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Kiracının sözleşme süresi dolmadan, 2016 yılının ocak ayında taşınmazı tahliye ettiği tespit edildi. Tahliye öncesinde ödenen son kira bedelinin ise aylık 140 bin 630 dolar olduğu belirlendi.

İlk derece mahkemesi, taşınmazın yeniden kiraya verilebilmesi için en az bir aylık süre gerektiği değerlendirmesinde bulunarak kiracının 140 bin 630 dolar makul süre tazminatı ödemesine hükmetti.