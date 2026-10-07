A Haber'de gündemdeki hukuki süreçlere ve parti ilkelerine ilişkin konuşan Eyyüp Kadir İnan, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"YOLLARIMIZI AYIRMADA SON DERECE CESARETLİYİZ" Partinin 25 yıllık geçmişindeki tavizsiz duruşuna dikkat çeken İnan, "Biz 25 sene boyunca milletimizi rahatsız eden ve milletimizin değerlerinin aksine bir pozisyon içerisinde olan kim varsa bu konuda yollarımızı ayırmada son derece cesur ve dürüst olan bir siyasi hareketiz" sözleriyle aktardı.

"KARA PROPAGANDAYA VE HAYSİYET CELLATLARINA FIRSAT VERMEYİZ"

Sosyal medya operasyonlarına boyun eğmeyeceklerini vurgulayan İnan, "Biz sabırla hareket ederiz Melih Bey. Her şeyi çok yerinde inceleriz, irdeleriz, öyle karar veririz. Ne sosyal medya operasyonlarına yenik düşeriz, ne haysiyet cellatlıklarına yenik düşeriz. Milletin bize vermiş olduğu, emanet ettiği bu güçlü hareketi muhafaza etmek gibi bir görevimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Sermaye piyasaları ve kurumlar üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını belirten İnan, "Sermaye piyasalarını yıpratmak için sosyal medyada kara propaganda yapıldığını da gözlemliyoruz. Burada elbette suçlular sonuna kadar hesap verecek. Zaten Cumhurbaşkanımızın talimatı; sorumlular mutlaka hesap verecek ve bu konuda biz sonuna kadar gideceğiz. Ama sermaye piyasalarımız, yatırımcılarımız, partimiz ve meclisimiz üzerinden yapılan kara propagandaya da biz asla fırsat vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"BELGENİZ VARSA YARGI ORADA, SAVCILIK ORADA!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimine sert sözlerle yüklenen İnan, "Bugün arınmayan Yeni Parti'dir, Özgür Özel ve arkadaşlarıdır. Her türlü rüşvetin, yolsuzluğun, irtikabın hesabını veremeyen bu kirli yapı siyasette ve sandıkta bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecektir. Öyle grup toplantılarında mesnetsiz dedikodularla, eski Samanyolu TV'nin sunucuları gibi ellerine tutuşturdukları dedikodularla, belgelerle konuşmakla siyaset olmuyor. Bir bilginiz, bir belgeniz varsa yargı orada, savcılık orada; belgeniz varsa götürün oraya" sözleriyle tepki gösterdi.