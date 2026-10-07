İzmir'de 25 yıllık siyasi dönem değişiyor: Kronikleşen sorunlar için hizmet beklentisi zirvede
İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş süreci kentin siyaset gündeminde öne çıkarken, İzmirlilerin yıllardır çözüm beklediği sorunlar da yeniden tartışılıyor. Çöp yığınları, Körfez'deki kirlilik ve balık ölümleri, trafik yoğunluğu ve altyapı eksiklikleri kentin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, sokaktaki vatandaşların hizmet beklentilerini ve İzmir'in çözüm bekleyen sorunlarını aktardı.
Türkiye'nin üçüncü büyük metropolü İzmir'de tarihi bir siyasi değişim yaşanıyor. Aylardır sokaktan iş dünyasına, sivil toplum örgütlerinden gençlere kadar tüm kentin konuştuğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş süreci baş döndürücü bir hız kazandı. Yıllardır toplanmayan çöp dağları, çevre felaketine dönüşen ve balık ölümleriyle kokan Körfez, kilitlenen trafik çilesi ve yetersiz altyapı ile boğuşan kent sakinleri, 25 yıl sonra değişen siyasi dengelerle birlikte artık şehre beklenen hizmetin gelmesini istiyor.
İZMİR'DE 25 YILLIK SİYASİ TABLO DEĞİŞİYOR
Ağustos ayından bu yana İzmir sokaklarında en çok konuşulan başlık olan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi, kentte çeyrek asırlık siyasi ezberi bozuyor. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi AK Parti'ye geçmiş olacak. Son yerel seçim sonuçlarına bakıldığında, kent genelinde 3 milyon 459 bin seçmenin bulunduğu İzmir'de Cemil Tugay yaklaşık 1 milyon 269 bin oy alarak göreve gelmiş, en yakın rakibi Hamza Dağ ise 1 milyon oyda kalmıştı. Yıllar içerisinde aradaki oy farkının giderek daraldığı kentte, bu tarihi adımla birlikte siyaset haritası da sil baştan şekilleniyor.
İLÇELERDEKİ TABLO VE YEREL DENGELER
İzmir'in siyasi dağılımına bakıldığında; Aliağa'da MHP, Menemen, Foça ve Çiğli'de AK Parti; Narlıdere, Buca ve Karşıyaka'da CHP yönetimi bulunurken, Bayraklı'da Yeni Parti, Tire ve Kiraz'da ise bağımsız yönetimler öne çıkıyor. İzmir'in 22 ilçesinde Yeni Parti yer alırken, Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi kentin genelinde hizmet odaklı yepyeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor.
ÇÖP, KÖRFEZ KİRLİLİĞİ VE TRAFİK ÇİLESİ: İZMİRLİ HİZMET İSTİYOR
İzmir'de yapı stokundan çevre felaketine kadar kentin dağ gibi biriken sorunları vatandaşları canından bezdirmiş durumda. Genel Merkez tarafından yayınlanan tanıtım videosunda da vurgulanan toplanmayan çöp yığınları, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik, toplu balık ölümleri ve her geçen gün içinden çıkılmaz hale gelen trafik çilesi kentin öncelikli çözüm bekleyen başlıkları arasında yer alıyor.