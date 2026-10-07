Türkiye'nin üçüncü büyük metropolü İzmir'de tarihi bir siyasi değişim yaşanıyor. Aylardır sokaktan iş dünyasına, sivil toplum örgütlerinden gençlere kadar tüm kentin konuştuğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş süreci baş döndürücü bir hız kazandı. Yıllardır toplanmayan çöp dağları, çevre felaketine dönüşen ve balık ölümleriyle kokan Körfez, kilitlenen trafik çilesi ve yetersiz altyapı ile boğuşan kent sakinleri, 25 yıl sonra değişen siyasi dengelerle birlikte artık şehre beklenen hizmetin gelmesini istiyor.

İZMİR'DE 25 YILLIK SİYASİ TABLO DEĞİŞİYOR

Ağustos ayından bu yana İzmir sokaklarında en çok konuşulan başlık olan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi, kentte çeyrek asırlık siyasi ezberi bozuyor. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi AK Parti'ye geçmiş olacak. Son yerel seçim sonuçlarına bakıldığında, kent genelinde 3 milyon 459 bin seçmenin bulunduğu İzmir'de Cemil Tugay yaklaşık 1 milyon 269 bin oy alarak göreve gelmiş, en yakın rakibi Hamza Dağ ise 1 milyon oyda kalmıştı. Yıllar içerisinde aradaki oy farkının giderek daraldığı kentte, bu tarihi adımla birlikte siyaset haritası da sil baştan şekilleniyor.