İzmir'de kronikleşen belediyecilik krizi! Vatandaş isyanda: "Kokudan sahillerde durulmuyor"
İzmir, yıllardır çözülemeyen körfezdeki kirlilik, yetersiz altyapı, trafik ve çevre sorunlarıyla mücadele ediyor. Sokaklarda biriken çöpler, sağanak sonrası göle dönen tarihi çarşılar, kilitlenen yollar ve körfezden yükselen kötü koku kent sakinlerini adeta isyan noktasına getirdi. 2003'ten bu yana devam eden kronik sorunların kentin günlük yaşamına yansımasını ve İzmirlilerin yaşadığı mağduriyeti A Haber muhabiri Tayfun Er yerinden aktardı.
Türkiye'nin 4,5 milyonluk nüfusuyla en büyük üçüncü kenti olan İzmir, 2003 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanları tarafından yönetilmesine rağmen kronikleşen sorunlardan bir türlü kurtulamıyor.
Altyapı yetersizliğinden göle dönen tarihi Kemeraltı Çarşısı, kirlilik ve balık ölümleriyle kokudan yanına yaklaşılamayan İzmir Körfezi, kilitlenen trafik ve teslim edilmeyen kentsel dönüşüm konutları İzmirli vatandaşları canından bezdirdi. Kentte yaşanan belediyecilik krizinin boyutlarını A Haber muhabiri Tayfun Er yerinden aktardı.
ALTYAPI İFLAS ETTİ: TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI HER YAĞMURDA GÖLE DÖNÜYOR
İzmir'de her sağanak yağmurun ardından aynı çilenin yaşandığını belirten A Haber muhabiri Tayfun Er, "Her yağmurda aynı manzara. İşte Kemeraltı'nın yıllarca çektiği çile. Küçük Demirhan ve çevresindeyiz. Kemeraltı'nda da altyapı eksikliğinden dolayı yollar ve iş hanları göle döndü." sözleriyle esnafın yaşadığı çaresizliği aktardı.
Yaşanan su baskınlarına isyan eden bir Kemeraltı esnafı, "Tamamen altyapıyla alakalı. Biz her yağmur bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şu an bu yerdeki bu siyahlıklar da hepsi rögardan çıkan pislik" ifadelerini kullandı. Dükkanını su basan bir başka esnaf, "Biz her sene burada mağdur oluyoruz. Ben burada 50 bin lira kira veriyorum. Burada kışın iş kesildiği zaman ben kira ödemekte sıkıntı çekiyorum. Kumaşlarım ıslanıyor, büyük bir zarara uğruyorum. Zaten çoğu insan bu yağmur yüzünden dükkanını kapattı gitti" şeklinde konuştu.
Çarşı esnafı bir diğer vatandaş ise, "Bütün vatandaş, esnaf olarak illallah çektik. Bunun bir çaresi olmalı" diyerek tepkisini dile getirirken, bölge sakini bir kadın vatandaş da, "Kemeraltı esnafı için çok üzgünüm. Güya burası tarihi bir yer ama alakası yok. Yıllardır buranın altyapısı hiçbir zaman yapılmadı" değerlendirmesinde bulundu.
KÖRFEZDE KİRLİLİK VE BALIK ÖLÜMLERİ: KOKUDAN SAHİLE YAKLAŞILMIYOR
İzmir'in simgesi olan Körfez'deki çevre felaketine dikkat çeken A Haber muhabiri Tayfun Er, "İzmir Körfezi yüzyıllar boyunca şehre hayat vermiş. 1940'lı, 50'li yıllarda körfezde yüzmek ve balık tutmak son derece normalmiş. Ancak günümüze gelindiğinde derelerden akan sanayi atıkları ve arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılmamasından dolayı körfezdeki kirlilik her geçen yıl giderek arttı. Hatta Bayraklı sahiliyle birlikte Karşıyaka tarafında tonlarca balık ölümleri yaşandı." sözleriyle kirliliğin boyutunu özetledi.
Körfez sahilinde artık oturulamadığını söyleyen bir İzmirli, "Biz burada ailece kahvaltımızı, yemeğimizi her şeyimizi güzelce yapıyorduk. Ancak ölümlerden sonra artık buralarda kokudan durulmuyor. Ailecek gelip ne kahvaltı yapılıyor ne de akşamüstü pikniğe gelinebiliyor. Artık bunların hiçbiri olmuyor." ifadelerini kullandı.