Türkiye'nin 4,5 milyonluk nüfusuyla en büyük üçüncü kenti olan İzmir , 2003 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanları tarafından yönetilmesine rağmen kronikleşen sorunlardan bir türlü kurtulamıyor.

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı her yağışta sular altında kalıyor. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

ALTYAPI İFLAS ETTİ: TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI HER YAĞMURDA GÖLE DÖNÜYOR

İzmir'de her sağanak yağmurun ardından aynı çilenin yaşandığını belirten A Haber muhabiri Tayfun Er, "Her yağmurda aynı manzara. İşte Kemeraltı'nın yıllarca çektiği çile. Küçük Demirhan ve çevresindeyiz. Kemeraltı'nda da altyapı eksikliğinden dolayı yollar ve iş hanları göle döndü." sözleriyle esnafın yaşadığı çaresizliği aktardı.

Yaşanan su baskınlarına isyan eden bir Kemeraltı esnafı, "Tamamen altyapıyla alakalı. Biz her yağmur bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şu an bu yerdeki bu siyahlıklar da hepsi rögardan çıkan pislik" ifadelerini kullandı. Dükkanını su basan bir başka esnaf, "Biz her sene burada mağdur oluyoruz. Ben burada 50 bin lira kira veriyorum. Burada kışın iş kesildiği zaman ben kira ödemekte sıkıntı çekiyorum. Kumaşlarım ıslanıyor, büyük bir zarara uğruyorum. Zaten çoğu insan bu yağmur yüzünden dükkanını kapattı gitti" şeklinde konuştu.

Çarşı esnafı bir diğer vatandaş ise, "Bütün vatandaş, esnaf olarak illallah çektik. Bunun bir çaresi olmalı" diyerek tepkisini dile getirirken, bölge sakini bir kadın vatandaş da, "Kemeraltı esnafı için çok üzgünüm. Güya burası tarihi bir yer ama alakası yok. Yıllardır buranın altyapısı hiçbir zaman yapılmadı" değerlendirmesinde bulundu.