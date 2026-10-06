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İzmir'de kronikleşen belediyecilik krizi! Vatandaş isyanda: "Kokudan sahillerde durulmuyor"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'de kronikleşen belediyecilik krizi! Vatandaş isyanda: "Kokudan sahillerde durulmuyor"

İzmir, yıllardır çözülemeyen körfezdeki kirlilik, yetersiz altyapı, trafik ve çevre sorunlarıyla mücadele ediyor. Sokaklarda biriken çöpler, sağanak sonrası göle dönen tarihi çarşılar, kilitlenen yollar ve körfezden yükselen kötü koku kent sakinlerini adeta isyan noktasına getirdi. 2003'ten bu yana devam eden kronik sorunların kentin günlük yaşamına yansımasını ve İzmirlilerin yaşadığı mağduriyeti A Haber muhabiri Tayfun Er yerinden aktardı.

Türkiye'nin 4,5 milyonluk nüfusuyla en büyük üçüncü kenti olan İzmir, 2003 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanları tarafından yönetilmesine rağmen kronikleşen sorunlardan bir türlü kurtulamıyor.

İZMİR'DE YILLARDIR DEĞİŞMEYEN TABLO

Altyapı yetersizliğinden göle dönen tarihi Kemeraltı Çarşısı, kirlilik ve balık ölümleriyle kokudan yanına yaklaşılamayan İzmir Körfezi, kilitlenen trafik ve teslim edilmeyen kentsel dönüşüm konutları İzmirli vatandaşları canından bezdirdi. Kentte yaşanan belediyecilik krizinin boyutlarını A Haber muhabiri Tayfun Er yerinden aktardı.

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı her yağışta sular altında kalıyor. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı her yağışta sular altında kalıyor. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

ALTYAPI İFLAS ETTİ: TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI HER YAĞMURDA GÖLE DÖNÜYOR

İzmir'de her sağanak yağmurun ardından aynı çilenin yaşandığını belirten A Haber muhabiri Tayfun Er, "Her yağmurda aynı manzara. İşte Kemeraltı'nın yıllarca çektiği çile. Küçük Demirhan ve çevresindeyiz. Kemeraltı'nda da altyapı eksikliğinden dolayı yollar ve iş hanları göle döndü." sözleriyle esnafın yaşadığı çaresizliği aktardı.

Yaşanan su baskınlarına isyan eden bir Kemeraltı esnafı, "Tamamen altyapıyla alakalı. Biz her yağmur bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şu an bu yerdeki bu siyahlıklar da hepsi rögardan çıkan pislik" ifadelerini kullandı. Dükkanını su basan bir başka esnaf, "Biz her sene burada mağdur oluyoruz. Ben burada 50 bin lira kira veriyorum. Burada kışın iş kesildiği zaman ben kira ödemekte sıkıntı çekiyorum. Kumaşlarım ıslanıyor, büyük bir zarara uğruyorum. Zaten çoğu insan bu yağmur yüzünden dükkanını kapattı gitti" şeklinde konuştu.

Çarşı esnafı bir diğer vatandaş ise, "Bütün vatandaş, esnaf olarak illallah çektik. Bunun bir çaresi olmalı" diyerek tepkisini dile getirirken, bölge sakini bir kadın vatandaş da, "Kemeraltı esnafı için çok üzgünüm. Güya burası tarihi bir yer ama alakası yok. Yıllardır buranın altyapısı hiçbir zaman yapılmadı" değerlendirmesinde bulundu.

İzmirli bir vatandaş, belediyenin yetersiz çalışmasına isyan ederek birçok sahilde kötü koku nedeniyle durulmadığı belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) İzmirli bir vatandaş, belediyenin yetersiz çalışmasına isyan ederek birçok sahilde kötü koku nedeniyle durulmadığı belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

KÖRFEZDE KİRLİLİK VE BALIK ÖLÜMLERİ: KOKUDAN SAHİLE YAKLAŞILMIYOR

İzmir'in simgesi olan Körfez'deki çevre felaketine dikkat çeken A Haber muhabiri Tayfun Er, "İzmir Körfezi yüzyıllar boyunca şehre hayat vermiş. 1940'lı, 50'li yıllarda körfezde yüzmek ve balık tutmak son derece normalmiş. Ancak günümüze gelindiğinde derelerden akan sanayi atıkları ve arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılmamasından dolayı körfezdeki kirlilik her geçen yıl giderek arttı. Hatta Bayraklı sahiliyle birlikte Karşıyaka tarafında tonlarca balık ölümleri yaşandı." sözleriyle kirliliğin boyutunu özetledi.

Körfez sahilinde artık oturulamadığını söyleyen bir İzmirli, "Biz burada ailece kahvaltımızı, yemeğimizi her şeyimizi güzelce yapıyorduk. Ancak ölümlerden sonra artık buralarda kokudan durulmuyor. Ailecek gelip ne kahvaltı yapılıyor ne de akşamüstü pikniğe gelinebiliyor. Artık bunların hiçbiri olmuyor." ifadelerini kullandı.

İzmirli bir vatandaş ise trafikteki yoğunluktan şikayet ederek belediyeye tepki gösterdi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) İzmirli bir vatandaş ise trafikteki yoğunluktan şikayet ederek belediyeye tepki gösterdi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

2 MİLYONU AŞAN ARAÇ SAYISI VE YETERSİZ YOLLAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kentteki ulaşım altyapısının nüfus artışını karşılayamadığını vurgulayan A Haber muhabiri Tayfun Er, "İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2 milyon 155 binin üzerine çıktı. Ayda yaklaşık 10-12 bin yeni araç trafiğe katılıyor. Hal böyle olunca İzmir'de alternatif yollar, alt ve üst geçitler yapılmadığı için trafikte sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlar uzun saatlerini geçirmek zorunda kalıyorlar." dedi.

Yetersiz yollardan dert yanan bir sürücü, "Ana hattaki yollar artık İzmir'deki trafik yoğunluğunu kaldırmadığı için alternatif yollar üretilebilir, yapılabilir. Bunun için uygun lokasyonlar var, değerlendirilebilir." ifadelerini kullanırken, trafikte saatlerce mahsur kalan bir diğer vatandaş ise, "Öğlen bile artık bir yere çıkılmıyor. Gaziemir komple kilit, Karabağlar'ı geçmek bir dert. Birazdan her yer tamamen kilitlenir." sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 6 kooperatif üzerinden yürüttüğü projede, ödemelerini tamamlayan 1.500 aile evlerine kavuşmak için inşaatların tamamlanmasını bekliyor. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 6 kooperatif üzerinden yürüttüğü projede, ödemelerini tamamlayan 1.500 aile evlerine kavuşmak için inşaatların tamamlanmasını bekliyor. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

1500 AİLE MAĞDUR EDİLDİ: KOOPERATİF MODELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇÖKTÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2012 yılında kentsel dönüşüm yetkisini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiğini hatırlatan A Haber muhabiri Tayfun Er, "Aradan geçen zaman içerisinde evler tamamlanamadığı gibi vatandaşlar da evlerine kavuşamadılar." dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu kooperatif modeliyle ev sahibi olma vaadiyle mağdur edilen vatandaş, "Bizim de dahil olduğumuz 6 tane kooperatif üzerinden yürütülen projelerin şu anda hiçbiri teslim edilmedi. 2021 yılında başlayan projelerin hepsi çok düşük inşaat seviyelerinde kaldı. Bize 2024 yılının sonunda teslim edileceği bilgisi verildi ve üyelerimizin hepsi 2024 sonuna kadar ödemelerini birfiil bitirdi. Bizim gibi 6 kooperatifteki 1500 İzmirli mağdur da tüm ödemelerini tamamladı ancak inşaatların bitmesini hala bekliyor." sözleriyle yaşanan çıkmazı anlattı.

İzmir'in birçok ilçesinde belediye çalışanlarının iş bırakması nedeniyle sokaklar çöp yığınına dönüştü. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) İzmir'in birçok ilçesinde belediye çalışanlarının iş bırakması nedeniyle sokaklar çöp yığınına dönüştü. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI

Belediye çalışanlarının iş bırakma eylemleri sonucu toplanmayan çöplerin de kenti esir aldığını belirten İzmirliler, 23 yıldır süregelen vizyonsuz belediyecilik anlayışının son bulacağı ve sorunların tarihe karışacağı yeni bir sayfa için gün sayıyor.

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#İzmir #Kemeraltı Çarşısı #İzmir Körfezi
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