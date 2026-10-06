Gençlerin dijital mecralarda yoğun şekilde içerik üretip paylaşım yapmasının ardından son dönemde yetişkinler de bu yarışa dahil oldu.

Yaşlı ve orta yaşlı bireylerin de sanal dünyayı hızla benimsediğini belirten Psikolog Nurefşan Yalçın, "Günümüzde ileri yaştaki insanlar da tıpkı gençler gibi sosyal medyada var olmaya başladılar." sözleriyle mevcut durumu özetledi.

Kimi kullanıcıların kaydettiği videoları paylaştığı, kimisinin canlı yayınlarda takipçileriyle sohbet ettiği, kimisinin ise doğrudan gençlerin başlattığı akımlara kapıldığı gözlenirken; sokaktaki bir vatandaş, "Bazen para kazanmak için, bazen de herhalde artık emekliler, işleri yok; o sebeple sosyal medyada vakit geçirmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

İnsanların reel dünyadan koptuğuna işaret eden bir diğer vatandaş ise, "İnsanların artık vakit geçirebilecekleri sosyal alanları yok ve sosyalleşmeyi sosyal medyadan sağlamaya çalışıyorlar." sözleriyle görüşlerini aktardı.

Bu durumun nesiller arasındaki mesafeyi ve saygıyı zedelediğini vurgulayan Psikolog Nurefşan Yalçın, "Bu da nesil farkını ortadan kaldırdı ve gençler kendilerine örnek alabilecekleri yetişkinleri bulamaz hale geldiler." tespitinde bulundu.