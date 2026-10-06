Sosyal medyada kuşak farkı kalmadı! Para uğruna aile yapısı hiçe mi sayılıyor?
Sosyal medyada her geçen gün yeni bir tartışmanın fitili ateşlenirken; kimi zaman toplumun temel değerleriyle bağdaşmayan görüntüler, kimi zaman ise izleyenleri dahi utandıran canlı yayınlar infiale yol açıyor. Sanal alemde üretilen bu olumsuz içeriklerin sorumlusu çoğu zaman yalnızca gençler olarak görülse de, yaşı ilerlemiş bireylerin de para kazanma hırsıyla aile ve ahlaki değerleri hiçe saydığı manzaralarla sıkça karşılaşılıyor. Dijital dünyadaki yozlaşmanın faturasını tek başına gençlere kesmenin haksızlık olduğunu belirten uzmanlar, yetişkinlerin sergilediği davranışların gelecek nesilleri derinden sarstığına dikkat çekerek endişe verici uyarılarda bulunuyor.
Gençlerin dijital mecralarda yoğun şekilde içerik üretip paylaşım yapmasının ardından son dönemde yetişkinler de bu yarışa dahil oldu.
Yaşlı ve orta yaşlı bireylerin de sanal dünyayı hızla benimsediğini belirten Psikolog Nurefşan Yalçın, "Günümüzde ileri yaştaki insanlar da tıpkı gençler gibi sosyal medyada var olmaya başladılar." sözleriyle mevcut durumu özetledi.
Kimi kullanıcıların kaydettiği videoları paylaştığı, kimisinin canlı yayınlarda takipçileriyle sohbet ettiği, kimisinin ise doğrudan gençlerin başlattığı akımlara kapıldığı gözlenirken; sokaktaki bir vatandaş, "Bazen para kazanmak için, bazen de herhalde artık emekliler, işleri yok; o sebeple sosyal medyada vakit geçirmeye başladılar." ifadelerini kullandı.
İnsanların reel dünyadan koptuğuna işaret eden bir diğer vatandaş ise, "İnsanların artık vakit geçirebilecekleri sosyal alanları yok ve sosyalleşmeyi sosyal medyadan sağlamaya çalışıyorlar." sözleriyle görüşlerini aktardı.
Bu durumun nesiller arasındaki mesafeyi ve saygıyı zedelediğini vurgulayan Psikolog Nurefşan Yalçın, "Bu da nesil farkını ortadan kaldırdı ve gençler kendilerine örnek alabilecekleri yetişkinleri bulamaz hale geldiler." tespitinde bulundu.
KUŞAKLAR VE DİJİTAL GERÇEKLİK
Toplumdaki yaş grupları ve kuşaklar doğum yıllarına göre farklı isimlerle anılıyor.
Yapılan sosyolojik sınıflandırmalara göre:
- X Kuşağı: 1965–1980 yılları arasında doğanlar (2026 itibarıyla yaklaşık 46–61 yaş aralığında)
- Y Kuşağı: 1981–1996 yılları arasında doğanlar (2026 itibarıyla yaklaşık 30–45 yaş aralığında)
- Z Kuşağı: 1997–2012 yılları arasında doğanlar (2026 itibarıyla yaklaşık 14–29 yaş aralığında)
- Alfa Kuşağı: 2010/2013–2024 yılları arasında doğanlar (2026 itibarıyla yaklaşık 2–16 yaş aralığında)
- Beta Kuşağı: 2025–2039 yılları arasında doğacak olanlar (2026 itibarıyla yaklaşık 0–1 yaş aralığında)
PARA KAZANMAK UĞRUNA DEĞERLER HİÇE SAYILIYOR
Meselenin yalnızca gençlerin sosyal medya kullanımıyla sınırlı kalmadığı; özellikle X ve Y kuşağından bazı kullanıcıların canlı yayınlarda hakaretler savurduğu, para kazanmak ve izlenme almak uğruna aile ve toplum yapısını dinamitleyen içerikler ürettiği görülüyor. Toplumsal bozulmaya tepki gösteren bir vatandaş, "Gitgide daha çok kötüye gidiyor." derken, bir başka vatandaş ise, "Sosyal medyada vakit geçirmek hayali bir üründür." değerlendirmesini yaptı. Sanal mecralarda ahlaki normların eridiğini ifade eden bir diğer vatandaş, "Neye özendiklerini bilmiyorum ama gidişat çok farklı bir yere gidiyor. Sapkınlıklar artık çok normalleştiriliyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"GENÇLERE HAKSIZLIK EDİLİYOR, ASIL YETİŞKİNLER ÖRNEK OLMALI"
Sosyal medyadaki tahribatın sorumlusu olarak sürekli gençlerin hedef gösterilmesi, "Gençlere haksızlık mı ediliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Bu soruya net bir dille yanıt veren Psikolog Nurefşan Yalçın, "Evet, gençlere haksızlık ediyoruz. Çünkü gençler hiçbir şekilde yetişkinlerin sözlerini değil, davranışlarını duyarlar. Biz onlara istediğimiz kadar nasihat edelim; onlar bizim davranışlarımızı görüp örnek alacaklar. Gençler hayallerini doğru tespit edip ona uygun kişileri takip etmeli, zararlı kesimleri ise engellemelidir." ifadelerini kullandı. Gençlerin üzerine aşırı yüklenilmemesi gerektiğini savunan bir vatandaş, "Gençleri ezmek de o kadar doğru bir şey değil." derken, bir diğer vatandaş ise, "Her şey normal gösterilmeye çalışılıyor ama hayat öyle değil, gerçek öyle değil." sözleriyle sanal yanılsamaya dikkat çekti. Yetişkinlerin sorumluluk alması gerektiğini hatırlatan bir vatandaş ise, "Orta yaşlı insanlar sosyal medyadan vazgeçmeli; gençlere çok güzel bir örnek olmaları lazım." çağrısında bulundu.
ÇÖZÜM ELEŞTİRMEK DEĞİL, REHBER OLMAK
Ağlayan çocuğunu susturmak için eline telefon tutuşturan ebeveynlerden, aynı sofrada tek kelime konuşmadan ekrana kilitlenen aile fertlerine kadar dijital bağımlılık tüm toplumu sarmış durumda. Çocuğa saygıyı, hoşgörüyü ve sorumluluğu aşılamak yerine tüm görevi okula ya da sanal aleme bırakan yetişkinlerin, akran zorbalığından internetteki saldırgan dile kadar birçok olumsuzlukta pay sahibi olduğu belirtiliyor. Teknolojinin tam kalbine doğan Z kuşağını sadece suçlamak yerine, onlara teknolojiyi faydalı ve ahlaki bir zeminde kullanmanın yollarını göstermek gerekiyor. Zira bugün Z kuşağını günah keçisi ilan eden toplumun, yarın Alfa kuşağını, gelecekte ise Beta kuşağını suçlamaktan öteye geçemeyeceği vurgulanıyor.