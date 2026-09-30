İzmir Kordon'da büyük skandal: Lağım suyu denize mi akıtılıyor?
İzmir Alsancak Kordon’da Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın hayatını kaybettiği elektrik faciasının ardından başlatılan altyapı çalışmaları bir yılı aşkın süredir tamamlanamadı. 1. ve 2. Kordon’daki çalışmalar trafik ve esnafı mağdur ederken, kanalizasyon suyunun denize boşaltıldığı iddiaları da tepki çekti. A Haber muhabiri Tayfun Er, “İşler ağır ilerliyor” dedi.
İzmir Alsancak Kordon'da yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon suyunun denize boşaltıldığı iddiaları tepkilere neden olurken, yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışmaların hala tamamlanamaması kenti adeta kilitledi. 1. ve 2. Kordon'da devam eden çalışmalar nedeniyle yollar trafik yoğunluğuna teslim olurken, iş makineleri ve malzeme yığınları arasında kalan bölge esnafı ve sürücüler büyük mağduriyet yaşıyor.
FACİANIN ARDINDAN BAŞLAMIŞTI
İzmir'in simge noktalarından biri olan Kordonboyu'nda yaşanan aksaklıkları yerinden aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, "İzmir Kordonboyu'ndayız, İzmir'in en önemli mekanlarından bir tanesi. Yaklaşık bir yıl önce Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi hem 1. Kordon hem de 2. Kordon'da altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladılar. Buraya kadar her şey normal; ancak o geçen bir yıl zarfında maalesef proje hala tamamlanmış değil." ifadelerini kullandı.
TRAFİK FELÇ, ESNAF VE SÜRÜCÜLER MAĞDUR
Kordon'daki çalışmalar sırasında oluşan aksaklıkları aktarmayı sürdüren Er, "Bir taraftan beton mikserleri, iş makineleri çalışırken aynı zamanda burada da trafik oldukça yoğun bir şekilde tıkanmak zorunda kalıyor. Tabii projeyle ilgili birtakım malzemeler de Kordonboyu'nun farklı noktalarında biriktirilmiş durumda. Bundan dolayı başta sürücüler olmak üzere esnaf bu konudan dolayı oldukça mağdur." sözleriyle bölgede yaşanan kaosu dile getirdi.
POMPA İSTASYONU HALA TAMAMLANAMADI
Görüntüleri kameraman İsa ile birlikte aktaran Er, imalatı yarım kalan projelere dikkat çekerek, "İmalatı devam eden bir bölge var burada. Pompa istasyonu buraya kurulacaktı ancak şu anda pompa istasyonu tamamlanmamış durumda, çalışmalar devam ediyor. İşte bu görüntünün içerisinde vatandaşlar buradan geçiyorlar, araçlar ilerlemekte zorlanıyorlar. Ara sokaklarda da durum bundan farklı değil. Bir yıldır bunun şu anda tamamlanmış olması gerekiyordu ancak maalesef işler ağır ilerliyor ve bundan dolayı da özellikle bölgedeki esnaf oldukça mağdur." şeklinde konuştu.