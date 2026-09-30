İzmir Kordon'da büyük skandal: Lağım suyu denize mi akıtılıyor?

İzmir Alsancak Kordon'da yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon suyunun denize boşaltıldığı iddiaları tepkilere neden olurken, yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışmaların hala tamamlanamaması kenti adeta kilitledi. 1. ve 2. Kordon'da devam eden çalışmalar nedeniyle yollar trafik yoğunluğuna teslim olurken, iş makineleri ve malzeme yığınları arasında kalan bölge esnafı ve sürücüler büyük mağduriyet yaşıyor.

FACİANIN ARDINDAN BAŞLAMIŞTI

İzmir'in simge noktalarından biri olan Kordonboyu'nda yaşanan aksaklıkları yerinden aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, "İzmir Kordonboyu'ndayız, İzmir'in en önemli mekanlarından bir tanesi. Yaklaşık bir yıl önce Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi hem 1. Kordon hem de 2. Kordon'da altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladılar. Buraya kadar her şey normal; ancak o geçen bir yıl zarfında maalesef proje hala tamamlanmış değil." ifadelerini kullandı.