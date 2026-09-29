Iraklı üst düzey bir yetkilinin Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamaya göre, ABD ordusunun 23 yıl sonra ülkeden tamamen çekileceğini açıklamasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bölgedeki güvenlik durumuna dikkati çeken Barzani, "Biz (IKBY) zayıfız ve saldırıya uğruyoruz. Uygun bir savunma sisteminiz olmadan kendi başınıza bırakılmanız, buna utanç verici demek gerekir." ifadelerini kullandı.

ABD askerinin Irak'tan çekilmesine yönelik Beyaz Saray'dan ya da Pentagon'dan resmi bir açıklama yapılmadı. (Foto: AA)

ABD ASKERİ ERBİL'DEKİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNDEN DE ÇEKİLECEK

Irak Silahlı Kuvvetler Başkanı Ofis Müdürü Abdulemir Şammari yaptığı açıklamada, ülkeden çekilmeye başlayan ABD askerinin uluslararası koalisyonun Irak'taki merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını bildirdi.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, ABD güçlerinin bölgeden ayrılırken, Erbil'de bulunan hava savunma sistemlerini de çekeceği ifade edildi. ABD askerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin Beyaz Saray'dan ya da Pentagon'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

A Haber'e konuk olan gazeteci Dr. Murat Özer ve akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, ABD'nin 23 yıl sonra Irak'tan çekilme kararının perde arkasını ve önümüzdeki süreçte neler olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



IRAK MERKEZİ YÖNETİMİNDE KÖKLÜ POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Bölgedeki yeni süreci ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin duyduğu rahatsızlığın arka planını aktaran Gazeteci Dr. Murat Özer, "Irak'taki merkezi yönetim, önce Maliki'nin tekrar iktidara gelmeye çalışılmasıyla başladı. ABD baskısıyla ortadan çekildi ve daha ortak, Şii grubun seçtiği bir lider getirildi. Ali ez-Zeydi gibi birisi ama bir iş adamı ve herhangi bir örgütle bağlantısı olmayan, Batı'yla da uyum sağlayabilecek, Türkiye'yle de güzel ilişkiler kurabileceği düşünülen ortalama bir kişi getirildi ve bu kişi geldikten sonra politika değişikliğine gitti. Sayın Cumhurbaşkanımızla Irak arasında gerçekleşen o mutabakatın metninde sadece PKK terör örgütünün elindeki kampların Irak ordusuna devri değil, Irak içerisindeki diğer tüm silahlı unsurların da tasfiye edilerek Irak ordusunun merkezi gücünün içerisinde toplanması kararı alındı. Haşdi Şabi ve diğer İran yanlısı milis grupların da silah bırakarak Irak ordusu içinde eritilmesi kararı çok ciddi bir şekilde uygulanıyor. Bazı gruplar silahlarını teslim etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ KRİZİNE KARŞI SURİYE İLE PETROL DİPLOMASİSİ Irak'ın ekonomik olarak bağımsızlaşma adımlarına ve enerji güzergahlarına değinen gazeteci Dr. Murat Özer, "Irak petrol gelirlerinin neredeyse yüzde 95'i Hürmüz Boğazı'ndan sağlanıyordu. İran'ın Hürmüz'ü kapatması sonrası Irak çok ciddi bir benzin krizine düştü. 1956'dan beri Irak ile Suriye arasında bulunan ve 1980 İran-Irak Savaşı'nda kapanan petrol boru hattı yeniden gündemde. Irak hükümeti 1980'den beri ilk defa sadece Türkiye ile değil Suriye yönetimi ile de masaya oturdu. Şu anda tankerlerle Irak ham petrolü Banyas Limanı'na gidiyor, oradan da benzin Irak'ın içlerine geliyor; binlerce tanker mekik dokuyor. Bu durum Irak'ın artık İran'ın tasallutundan ve kontrolünden çıkmaya başladığını gösteriyor." sözleriyle sahadaki yeni tabloyu aktardı.

Kuzey Irak'taki kamplara yönelik Haşdi Şabi saldırılarına ve Erbil'in güvenlik kaygılarına dikkat çeken Özer, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 'Merkezi yönetimin güçlenmesini istiyoruz fakat Haşdi Şabi unsurlarının saldırısından bizi kim koruyacak?' diyor. Bugüne kadar onları Amerika koruyordu; 'Amerika da giderse biz ne olacağız?' kaygısı taşıyorlar. Bu geçiş sürecinin güvenliğini sağlamanın tek yolu Irak'ın kuzeyindeki Türk askeri varlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.