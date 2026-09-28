Aileyi ve masum çocukları hedef alan sinsi tehlike: Cinsiyetsizleştirme

Bu kuşatmanın kadın ve erkekten oluşan aile yapısının korunmasıyla aşılabileceğini belirten Erdoğan, " Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz." sözleriyle konuya ilişkin mesaj verdi.

Küresel projelerin doğrudan geleceğimizi hedef aldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, " Küresel cinsiyetsizleştirme, bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın dikkat çektiği küresel cinsiyet kimliği tartışması tüm dünyada gündem olurken yalnızca devletler ve uluslararası kuruluşlar değil, çok uluslu şirketler de reklam kampanyalarından kurumsal politikalarına kadar bu sürecin içinde yer alıyor. Sözde özgürlük ve ayrımcılıkla mücadele adı altında yürütüldüğü belirtilen uygulamaların, çocuklar ve gençler üzerinden hayata geçirilmek istendiği öne sürülüyor.

Bu konudaki tehlikeye dikkat çeken uzmanı, "Bir çocuğun ruhsal gelişiminde cinsiyet farkı çok kritik bir belirleyici. Bunu elinden aldığınızda bir çocuğun cinsiyet farkını, büyümesi için gereken en temel etkeni ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bizim için aslında gelişimsel bir yolculukta katetmemiz gereken bir evre. Bu olmadığı zaman bedensel bir büyüme gerçekleşebilir ama ruhsal bir büyüme gerçekleşemez. Bu yetişkinleri ekranla, sosyal medyayla bir yerde muhafaza etmek, kontrol etmek çok daha kolaydır." sözleriyle değerlendirmede bulundu.

VATANDAŞLARDAN KÜRESEL OYUNA BÜYÜK TEPKİ

Söz konusu planlar toplumda da tartışma ve rahatsızlığa neden olurken, A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Bir vatandaş, "Etiksel bir boyutta olduğunu ben düşünmüyorum, tamamen ticari." ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş, "Kız farklı bir cinsiyet, erkek farklı bir cinsiyet." sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Bir diğer vatandaş, toplumun kasıtlı bir şekilde yönlendirildiğini savunarak, "İnsanları farklı yönlere çekiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

A Haber mikrofonlarına konuşan başka bir vatandaş ise "Şu an için belki küçük bir sorun olarak görünse de ileride çok daha büyük sorunlara yol açabilir." ifadeleriyle konuya ilişkin endişesini dile getirdi.