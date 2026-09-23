Terörsüz bölge hedefine adım adım! Türkiye ve Irak'tan kritik mutabakat! PKK Sincar ve Başika'dan çıkacak

İki ülke, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda Sincar ve Başika konusunda birbirini tamamlayan adımlar atılması konusunda mutabakata vardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi, New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, iki ülkenin güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

Türkiye ile Irak arasında güvenlik ve stratejik iş birliğinde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

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Türkiye ile Irak arasındaki stratejik ilişkiler, New York'ta Türkevi'nde gerçekleştirilen kritik görüşmede tüm yönleriyle ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada, güvenlik alanında iş birliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda iki tarafın ortak irade ortaya koyduğu bildirildi.

BAŞİKA-ZİLKAN İÇİN YENİ DÖNEM

Ortak açıklamada dikkat çeken başlıklardan biri de Başika-Zilkan yerleşkesi oldu.

Irak'ın güvenlik uygulamalarında kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk kuvvetlerinin Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edeceği belirtildi.

KALKINMA YOLU VURGUSU

Görüşmede yalnızca güvenlik başlıkları değil, ekonomik iş birliği ve bölgesel projeler de ele alındı. Taraflar, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, daha önce imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya geçirilmesi ve ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Bu kapsamda Kalkınma Yolu Projesi'nin hızlandırılması da ortak açıklamada özellikle vurgulandı.

SİNCAR'DAN BAŞİKA'YA TERÖRSÜZ BÖLGE İÇİN KRİTİK ADIM

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda Sincar'daki PKK bağlantılı yapıların silah bırakması ve uygun unsurların Irak güvenlik kurumlarına dahil edilmesiyle, bölgedeki terör yapılanmalarının lojistik hattının kesilmesi hedefleniyor.

Sürecin bir diğer ayağını ise Başika oluşturuyor. Sincar'da silah bırakma ve entegrasyon sürecinin ilerlemesinin ardından Türkiye'nin, DEAŞ'la mücadele amacıyla Başika'da bulundurduğu askeri varlığını tehdit ortadan kalktıkça kademeli olarak azaltarak Bağdat yönetimine devretmesi öngörülüyor.

Bu karşılıklı adımlar, Türkiye'nin sınır ötesi terör tehdidini kaynağında ortadan kaldırma yaklaşımı ile Irak'ın egemenlik ve toprak bütünlüğü hedeflerini aynı zeminde buluşturuyor.

SİLAH BIRAKMA İLE KRİTİK NOKTADA KONTROL

Sincar, Kandil, Mahmur ve Suriye hattı arasında terör örgütünün lojistik, insan ve silah transferinde kullandığı kritik güzergahlardan biri olarak öne çıkıyordu. Bölgede silah teslimi, güvenlik yapılanmasının Irak merkezi otoritesiyle bütünleştirilmesi ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi, bu hattın kontrol altına alınması açısından önem taşıyor.

Suriye'deki gelişmeler de sürecin bölgesel boyutunu güçlendiriyor. Sınır kapıları, petrol sahaları ve bazı idari yapıların merkezi yönetime devredilmesiyle birlikte silahlı yapıların devlet otoritesi altında toplanması, Irak-Suriye hattındaki güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde emsal oluşturuyor.

Türkiye-Irak güvenlik koordinasyonunun güçlenmesi, bölgesel ekonomik projeler açısından da önem taşıyor. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi gibi ticaret ve ulaştırma projelerinin güvenliğinin artırılması, bölgede istikrarın güçlendirilmesiyle doğrudan bağlantılı görülüyor.

Böylece Sincar'daki silahsızlanma ve Başika'daki askeri varlığın kademeli şekilde Irak makamlarına devredilmesi, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" hedefinin bölgesel ayağında birbirini tamamlayan iki adım olarak öne çıkıyor.