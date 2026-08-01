Irak'la yeni petrol anlaşması: Günlük 750 bin varillik akış başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından BOTAŞ ile Irak'ın devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında 1 yıllık anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Düzenleme, Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın günlük 750 bin varillik kapasitesinin etkin kullanımını hedefliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Zeydi ile ortak basın toplantısında "Türkiye'ye 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan 'Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın.' dedi." açıklamasında bulundu.

AÇIKLAMA SONRASI ADIM GELDİ Bu açıklamanın ardından Türkiye ile Irak arasında enerji alanındaki iş birliğinde yeni bir adım atıldı. IRAK'TAN TÜRKİYE'YE GÜNDE 1 MİLYON VARİL PETROL 1 YILLIK ANLAŞMA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmenin ardından BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak 1 yıllık anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

GÜNLÜK 750 BİN VARİLLİK KAPASİTE Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu düzenlemenin günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsadığını belirterek, uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. Bakan Bayraktar, yaklaşık yarım asırdır Türkiye ile Irak arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren boru hattının etkin kullanımını amaçlayan geçiş düzenlemesinin hayata geçirildiğini bildirdi.