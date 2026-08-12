Irak'ta silahların devlet kontrolünde toplanması için yasa tasarısı

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, ülkedeki silahların yalnızca devlet kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. Kontrolsüz silahların devlet açısından en tehlikeli tehdit olduğunu belirten Zeydi, devlet kurumlarının otoritesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanması için yeni bir adım attı. Zeydi, konuya ilişkin yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Zeydi, Bağdat'ta Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid el-Ubeydi ile görüştü.

Görüşmede ülkedeki güvenlik durumu, istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar ile Irak'ın sınırları ve hava sahasının çeşitli tehditlere karşı korunması ele alındı.

SİLAHLARIN DEVLET KONTROLÜNDE TOPLANMASI İÇİN TALİMAT

Zeydi, "anayasal usuller doğrultusunda silahların devletin kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısının hazırlanması" talimatını verdi.

Irak Başbakanı, kontrolsüz silahların devlet açısından en tehlikeli tehdit olduğunu belirterek bu durumun hukukun üstünlüğünü ve güvenlik kurumlarının otoritesini zayıflattığını ifade etti.

Zeydi ayrıca ülkenin güvenliği ve iç istikrarın sağlanması için devletin konumunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

YÜRÜTME VE YASAMA ARASINDA KOORDİNASYON VURGUSU

Zeydi, yürütme ve yasama organları arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasını istedi.

Başbakan, istikrarın güçlendirilmesi, gerekli yasaların çıkarılması ve hükümetin kalkınma planları ile programlarına yasal zemin sağlanmasının önemini vurguladı.



