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Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yurt dışındaki enerji yatırımlarını genişletiyor. Irak'ın ardından Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Khan Tervel sahasına Shell ve OMV ile ortak olan TPAO, uluslararası faaliyet alanını kara üretiminden deniz arama projelerine taşıyor. Şirketin 2028'de günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üretimine, uzun vadede ise 1 milyon varil üretim seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 1

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yurt dışındaki arama ve üretim faaliyetlerini genişleterek küresel enerji sektöründeki etkinliğini artırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yılbaşında açıkladığı "Türkiye Petrolleri'ni yurt dışında büyütme" stratejisi doğrultusunda uluslararası enerji şirketleriyle peş peşe iş birliklerine imza atan şirket, Irak'ın ardından Bulgaristan'da da önemli bir ortaklığa katıldı.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 2

TPAO, Irak'taki Kerkük projesinin ardından Bulgaristan hamlesiyle uluslararası faaliyet alanını kara üretiminden deniz arama projelerine genişletiyor.

Bu strateji kapsamında TPAO'nun 2028 yılında günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üretimine ulaşması, sonraki aşamada ise üretimini günlük 1 milyon varile çıkarması hedefleniyor.

Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Khan Tervel sahasına ortak olunması da bu hedef doğrultusunda atılan son adım olarak öne çıkıyor.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 3

KARADENİZ'DE ULUSLARARASI ORTAKLIK

TPAO'nun Bulgaristan'daki ortaklığı, 18 Şubat 2026'da imzalanan anlaşmanın Bulgaristan Bakanlar Kurulu tarafından temmuz ayı sonunda onaylanmasıyla resmiyet kazandı.

Anlaşma kapsamında TPAO, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatına yüzde 33 payla ortak oldu.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 4

Projede operatörlüğü Shell üstlenirken ortaklık yapısı yüzde 42 Shell, yüzde 33 TPAO ve yüzde 25 Avusturyalı enerji şirketi OMV şeklinde oluştu.

Yaklaşık 3 bin 800 kilometrekare büyüklüğündeki saha, Türkiye'nin Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'na yakın konumuyla dikkat çekiyor.

İlk aşamada sahada sismik çalışmalar yürütülecek, ardından arama kuyularının açılması planlanıyor. Yaklaşık beş yıl sürecek arama ruhsatı kapsamında ilerleyecek projede, TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası'nda edindiği derin deniz arama ve üretim tecrübesini uluslararası projelere taşıması hedefleniyor.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 5

TPAO-KERKÜK ORTAKLIĞIYLA KARA SAHALARINDAKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRDİ

TPAO'nun uluslararası büyüme stratejisinin önemli ayaklarından biri de Irak'taki Kerkük sahaları oldu.

Şirket, bp ve ConocoPhillips ile birlikte Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarının geliştirilmesi amacıyla kurulan konsorsiyuma yüzde 15 payla katıldı.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 6

Irak'ın Maden Çıkaran Endüstriler Şeffaflık Girişimi'nin (EITI) saha bazlı verilerine göre TPAO'nun ortak olduğu sahalarda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

İlk etapta yaklaşık 3 milyar varil petrol eşdeğeri hidrokarbonu kapsayan projenin toplam potansiyelinin ise 20 milyar varil petrol eşdeğerine ulaştığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Kerkük ortaklığının TPAO'nun yurt dışındaki üretim kapasitesini güçlendirmesinin yanı sıra Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve bölgesel enerji merkezi olma hedefi açısından da stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 7

KÜRESEL ENERJİ ŞİRKETLERİYLE İŞ BİRLİĞİ AĞI GENİŞLİYOR

TPAO, son dönemde dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle kurduğu ortaklıklar ve iş birlikleriyle uluslararası ağını genişletmeye devam ediyor.

Kerkük ve Bulgaristan projeleriyle bp, ConocoPhillips, Shell ve OMV gibi küresel enerji şirketleriyle stratejik ortaklıklarını güçlendiren şirket, yılın ilk yarısında da uluslararası enerji devleriyle yeni anlaşmalara imza attı.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 8

Bu kapsamda şirket, ocakta ABD'li ExxonMobil'in iştiraki ESSO Exploration International Limited ile Karadeniz, Akdeniz ve diğer potansiyel bölgelerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kapsayan mutabakat zaptı imzaladı.

Şubatta ABD'li Chevron ile Türkiye'de ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama ile üretim alanlarında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalayan şirket, İngiliz enerji şirketi bp ile de petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliği anlaşmasına vardı.

TPAO, nisanda ise Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile Karadeniz'de ve uluslararası alanlarda ortak arama fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik iş birliği mutabakatını imzaladı.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 9

TÜRKİYE ENERJİ DEĞER ZİNCİRİNDE SÖZ SAHİBİ OLUYOR

Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, TPAO'nun Irak'taki Kerkük projesinin ardından Bulgaristan hamlesiyle uluslararası alandaki varlığını güçlendirdiğini söyledi.

Rizvi, söz konusu adımların Türkiye'yi yalnızca bir enerji transit ülkesi olmanın ötesine taşıdığını belirterek üretim projelerinde doğrudan pay sahibi olmanın Türkiye'ye gelir elde etme, arz seçeneklerini çeşitlendirme ve enerji değer zincirinin farklı halkalarında daha fazla söz sahibi olma imkanı sunduğunu ifade etti.

Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek 10

Rizvi, bu yatırımların Türkiye'yi yalnızca coğrafi avantajına dayanan bir ülke olmaktan çıkararak enerji varlıklarına sahip stratejik bir aktöre dönüştürdüğünü vurguladı.

Oslo Üniversitesi Araştırma Görevlisi Francesco Sassi de TPAO'nun son yıllarda faaliyet alanını önemli ölçüde genişlettiğini belirterek şirketin Türkiye'nin enerji diplomasisinin önemli aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Sassi, yeni ortaklıkların Türkiye'nin stratejik hedeflerine katkı sağlayacağını vurgulayarak özellikle Karadeniz'deki uluslararası arama ve geliştirme projelerinde kurulacak yeni iş birliklerinin TPAO'nun küresel profilini güçlendirebileceğini ifade etti.

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