Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek

Uzmanlar, Kerkük ortaklığının TPAO'nun yurt dışındaki üretim kapasitesini güçlendirmesinin yanı sıra Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve bölgesel enerji merkezi olma hedefi açısından da stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

İlk etapta yaklaşık 3 milyar varil petrol eşdeğeri hidrokarbonu kapsayan projenin toplam potansiyelinin ise 20 milyar varil petrol eşdeğerine ulaştığı değerlendiriliyor.

Irak'ın Maden Çıkaran Endüstriler Şeffaflık Girişimi'nin (EITI) saha bazlı verilerine göre TPAO'nun ortak olduğu sahalarda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

Kerkük ve Bulgaristan projeleriyle bp, ConocoPhillips, Shell ve OMV gibi küresel enerji şirketleriyle stratejik ortaklıklarını güçlendiren şirket, yılın ilk yarısında da uluslararası enerji devleriyle yeni anlaşmalara imza attı.

TPAO, son dönemde dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle kurduğu ortaklıklar ve iş birlikleriyle uluslararası ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, ocakta ABD'li ExxonMobil'in iştiraki ESSO Exploration International Limited ile Karadeniz, Akdeniz ve diğer potansiyel bölgelerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kapsayan mutabakat zaptı imzaladı.

Şubatta ABD'li Chevron ile Türkiye'de ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama ile üretim alanlarında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalayan şirket, İngiliz enerji şirketi bp ile de petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliği anlaşmasına vardı.

TPAO, nisanda ise Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile Karadeniz'de ve uluslararası alanlarda ortak arama fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik iş birliği mutabakatını imzaladı.