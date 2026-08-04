Irak’ın ardından yeni rota çizildi: Günde 500 bin varil petrol üretilecek
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yurt dışındaki enerji yatırımlarını genişletiyor. Irak'ın ardından Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Khan Tervel sahasına Shell ve OMV ile ortak olan TPAO, uluslararası faaliyet alanını kara üretiminden deniz arama projelerine taşıyor. Şirketin 2028'de günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üretimine, uzun vadede ise 1 milyon varil üretim seviyesine ulaşması hedefleniyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yurt dışındaki arama ve üretim faaliyetlerini genişleterek küresel enerji sektöründeki etkinliğini artırıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yılbaşında açıkladığı "Türkiye Petrolleri'ni yurt dışında büyütme" stratejisi doğrultusunda uluslararası enerji şirketleriyle peş peşe iş birliklerine imza atan şirket, Irak'ın ardından Bulgaristan'da da önemli bir ortaklığa katıldı.
TPAO, Irak'taki Kerkük projesinin ardından Bulgaristan hamlesiyle uluslararası faaliyet alanını kara üretiminden deniz arama projelerine genişletiyor.
Bu strateji kapsamında TPAO'nun 2028 yılında günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üretimine ulaşması, sonraki aşamada ise üretimini günlük 1 milyon varile çıkarması hedefleniyor.
Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Khan Tervel sahasına ortak olunması da bu hedef doğrultusunda atılan son adım olarak öne çıkıyor.
KARADENİZ'DE ULUSLARARASI ORTAKLIK
TPAO'nun Bulgaristan'daki ortaklığı, 18 Şubat 2026'da imzalanan anlaşmanın Bulgaristan Bakanlar Kurulu tarafından temmuz ayı sonunda onaylanmasıyla resmiyet kazandı.
Anlaşma kapsamında TPAO, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatına yüzde 33 payla ortak oldu.
Projede operatörlüğü Shell üstlenirken ortaklık yapısı yüzde 42 Shell, yüzde 33 TPAO ve yüzde 25 Avusturyalı enerji şirketi OMV şeklinde oluştu.
Yaklaşık 3 bin 800 kilometrekare büyüklüğündeki saha, Türkiye'nin Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'na yakın konumuyla dikkat çekiyor.
İlk aşamada sahada sismik çalışmalar yürütülecek, ardından arama kuyularının açılması planlanıyor. Yaklaşık beş yıl sürecek arama ruhsatı kapsamında ilerleyecek projede, TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası'nda edindiği derin deniz arama ve üretim tecrübesini uluslararası projelere taşıması hedefleniyor.
TPAO-KERKÜK ORTAKLIĞIYLA KARA SAHALARINDAKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRDİ
TPAO'nun uluslararası büyüme stratejisinin önemli ayaklarından biri de Irak'taki Kerkük sahaları oldu.
Şirket, bp ve ConocoPhillips ile birlikte Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarının geliştirilmesi amacıyla kurulan konsorsiyuma yüzde 15 payla katıldı.