"SAVAŞIN BİTMESİ VE KÖRFEZ'DEKİ SORUNLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan, çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, "Savaşın sona ermesi için çalışıyoruz. Körfez'deki sıkıntıları çözmek için onun içinde yaklaşık 8 Türkiye'den parti bu toplantıya katıldı ve bu çalışmaların en kısa sürede karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.

A HABER'İN "PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA FLAŞ CEVAP

New York'taki diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan, A Haber'in "Pezeşkiyan ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Şu anda programda neler olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz." yanıtını verdi. Erdoğan'ın açıklaması, olası görüşmeye ilişkin programın ilerleyen süreçte netleşeceğini ortaya koydu.