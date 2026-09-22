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Başkan Erdoğan'dan A Haber'in Pezeşkiyan sorusuna yanıt: “İlerleyen zamanlarda göreceğiz”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan A Haber'in Pezeşkiyan sorusuna yanıt: “İlerleyen zamanlarda göreceğiz”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki tarihi hitabının ardından New York'taki Türkevi'ne dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşların sona erdirilmesi ve Körfez'deki krizlerin çözümüne yönelik yürütülen barış diplomasisine ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile olası görüşmesine ilişkin yönelttiği soruyu da yanıtlayan Erdoğan, diplomatik temasların seyrine ilişkin mesajlar verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki tarihi hitabının ardından New York'taki Türkevi'ne dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşların sona erdirilmesi ve Körfez'deki krizlerin çözümüne yönelik yürütülen barış diplomasisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan A Haber'in Pezeşkiyan sorusuna yanıt: “İlerleyen zamanlarda göreceğiz” - 1

"SAVAŞIN BİTMESİ VE KÖRFEZ'DEKİ SORUNLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan, çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, "Savaşın sona ermesi için çalışıyoruz. Körfez'deki sıkıntıları çözmek için onun içinde yaklaşık 8 Türkiye'den parti bu toplantıya katıldı ve bu çalışmaların en kısa sürede karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN, PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

A HABER'İN "PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA FLAŞ CEVAP

New York'taki diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan, A Haber'in "Pezeşkiyan ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Şu anda programda neler olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz." yanıtını verdi. Erdoğan'ın açıklaması, olası görüşmeye ilişkin programın ilerleyen süreçte netleşeceğini ortaya koydu.

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#Mesud Pezeşkiyan #Recep Tayyip Erdoğan
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