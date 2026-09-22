9 yıllık görev süresi boyunca dünyanın hiç bu kadar kötü bir durumda olmadığını vurgulayan Guterres; uluslararası hukuka uyulması, çifte standartların terk edilmesi ve başta Afrika kıtası olmak üzere Güvenlik Konseyi'nde acil reform yapılması çağrısında bulundu.

BM Genel Kurulu kürsüsünde mevcut küresel tablonun vahametini gözler önüne seren BM Genel Sekreteri António Guterres, " 9 yıllık Genel Sekreterlik görevimde durumun bu kadar kötü olduğunu görmediğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Gazze'deki duruma ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına dikkat çeken Guterres, "Uluslararası Adalet Mahkemesi'nin bağlayıcılığı olan tedbirleri alması gerekiyor; Gazze'de soykırım suçlarının işlenmesinin mutlaka önlenmesi ve bu suçların cezalandırılması şarttır" değerlendirmesinde bulundu. Sahada görev yapan Birleşmiş Milletler ve uluslararası personelin mutlaka korunması gerektiğinin altını çizen Genel Sekreter, "Batı Şeria'daki şiddet, tehcir ve yerleşimlerin genişletilmesinin artık etnik temizlik haline geldiğini görüyoruz. İki devletli çözüm olasılığının gözlerimizin önünde ortadan kalkmasına izin veremeyiz" sözleriyle uluslararası topluma uyarıda bulundu.

UKRAYNA VE SUDAN'DAKİ YIKIM: "DÜNYA SEYREDERKEN ÜLKE PARAMPARÇA OLUYOR"

Konuşmasında Ukrayna ve Sudan krizlerine de geniş yer ayıran António Guterres, "Ukrayna'da Rusya'nın tam gaz yürüttüğü saldırı, tüm sözleşmeleri ihlal ederek bağımsız bir ülkeye yönelmiştir. Enerji sistemleri, evler ve ulaşım altyapısı ağır hasar görmüş; bu durum küresel gıda ve enerji tedarik zincirlerini doğrudan olumsuz etkilemiştir" şeklinde konuştu.



Sudan'da yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Guterres, "Sudan'da hammadde ve güç için dış güçlerin etkisiyle yürütülen savaş, sivilleri perişan etmekte; cinsel şiddet ve kitlesel cezalandırmalar tırmanırken dünya sadece seyretmekte ve ülke paramparça olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTE STANDARTLARA SON VERİLMELİ" Güç kullanımının uluslararası hukukun önüne geçmesinin oluşturduğu tehlikelere değinen Guterres, "Güç kontrolden çıktığında, diplomasi yerine askeri bütçeler arttığında ve hesap verilebilirlik ortadan kalktığında dünya bir uçuruma sürüklenir. Bu sınavı geçmek zorundayız; çifte standartlar uygulamamalı, her ne olursa olsun sivilleri korumalı ve insani yardımların engelsiz ulaşmasını sağlamalıyız" sözleriyle aktardı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE AFRİKA TEPKİSİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısını da sert sözlerle eleştiren António Guterres, "İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bu yapıda Afrika'nın tamamı sömürge düzeni altındaydı. Ancak bugün, 21. yüzyılda hâlâ Güvenlik Konseyi'nde Afrika'nın daimi bir temsilcisinin bulunmamasının savunulabilir hiçbir tarafı yoktur. Bu adaletsiz düzen kesinlikle değişmelidir" diyerek tarihi bir reform çağrısıyla konuşmasını tamamladı.