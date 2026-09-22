Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel deniz ticaretinin güvenliğine de değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşının ise, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin yeniden tesisi, gıda güvenliğinin temini ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi amacıyla taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların, kim tarafından yapılırsa yapılsın, kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazında seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AFRİKA'DAN ASYA VE LATİN AMERİKA'YA UZANAN VİZYON

Türkiye'nin çok yönlü dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına; Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğimiz tamdır. Libya'da istikrar ve sükunetin korunması önceliğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin, Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir. Biz de, Türkiye olarak, bu sürecin başarısı için desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan, Yeniden Asya Girişimimizle, Asya-Pasifik'teki ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ASEAN'la ilişkilerimizin Diyalog Ortaklığı düzeyine yükselmesini, bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan-kazan anlayışıyla geliştiriyoruz." sözlerini kullandı.