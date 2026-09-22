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"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda tüm dünyaya hitap ettiği konuşma, dijital medyada ve küresel arenada geniş yankı buldu. Erdoğan'ın küresel adaletsizliklere dikkat çekerek daha adil bir dünya düzeni çağrısı yaptığı 16'ncı BM hitabının ardından başlatılan "Adaletin Sesi Erdoğan", "#ErdoganTheVoiceOfJustice" ve "Dünya Beşten Büyüktür" etiketleri, milyarlarca görüntülenmeye ulaşarak hem Türkiye'de hem de dünya gündeminde ilk sıralara yükseldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tüm dünyanın gözü önünde tarihi açıklamalarda bulundu.

"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı - 1

DİJİTAL MEDYADA "ADALETİN SESİ ERDOĞAN" FIRTINASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşma, dijital medyada geniş yankı buldu. Dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcıları, tarihi konuşmaya ilişkin paylaşımlarında "Adaletin Sesi Erdoğan", "#ErdoganTheVoiceOfJustice" ve "Dünya Beşten Büyüktür" etiketlerini yoğun şekilde kullandı.

"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı - 2

ETİKETLER DÜNYA LİSTESİNDE İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Kısa sürede artan paylaşımlarla "Adaletin Sesi Erdoğan", "#ErdoganTheVoiceOfJustice" ve "Dünya Beşten Büyüktür" etiketleri, hem Türkiye'de hem de küresel trend listelerinde ilk sıraya yükseldi. Söz konusu etiketlerle yüz binlerce paylaşım yapılırken, Başkan Erdoğan'ın konuşmasındaki kritik mesajları içeren paylaşımların toplam görüntülenme sayısının milyarlar seviyesine ulaştığı belirtildi.

"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı - 3

KÜRESEL ADALETSİZLİKLERE KARŞI DÜNYAYA ÇAĞRI

Başkan Erdoğan, önceki yıllarda BM Genel Kurulu'nda yaptığı hitaplarda olduğu gibi bu yılki konuşmasında da küresel adaletsizliklere dikkati çekerek daha adil bir düzen çağrısında bulundu. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabı ve insanlığın vicdanına tercüman olduğu belirtilen mesajları, farklı ülkelerden milyonlarca kullanıcının paylaşımlarıyla dijital platformlarda küresel ölçekte gündem oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM'DE GAZZE MESAJI

İSRAİL'E TEPKİ: "ÖLDÜRMEYE DOYMAYAN BİR SOYKIRIMCI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin meselesine vurgu yaparak İsrail yönetiminin Gazze'deki uygulamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, İsrail'i "öldürmeye doymayan bir soykırımcı" sözleriyle nitelendirerek uluslararası toplumu bu duruma karşı somut adımlar atmaya çağırdı.

"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı - 4

"TÜRKİYE'SİZ BİR AVRUPA GÜVENLİĞİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Türkiye'nin stratejik konumuna ve savunma alanındaki gelişmelere dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye; gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak, kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara Zirvesi, ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur. Türkiye'nin, güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması, açık söylüyorum, mümkün değildir. Biz, Avrupa Birliği'yle geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu Birlik'ten de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı - 5

KKTC İÇİN ÇAĞRI: "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NI TANIYIN"

Doğu Akdeniz ve Ege'de hakkaniyetli çözüme vurgu yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ege ve Doğu Akdeniz'de, mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz, müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum." sözleriyle çağrıda bulundu.

"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı - 6

KARADENİZ GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL BARIŞ DİPLOMASİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel deniz ticaretinin güvenliğine de değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşının ise, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin yeniden tesisi, gıda güvenliğinin temini ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi amacıyla taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların, kim tarafından yapılırsa yapılsın, kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazında seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı - 7

AFRİKA'DAN ASYA VE LATİN AMERİKA'YA UZANAN VİZYON

Türkiye'nin çok yönlü dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına; Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğimiz tamdır. Libya'da istikrar ve sükunetin korunması önceliğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin, Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir. Biz de, Türkiye olarak, bu sürecin başarısı için desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan, Yeniden Asya Girişimimizle, Asya-Pasifik'teki ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ASEAN'la ilişkilerimizin Diyalog Ortaklığı düzeyine yükselmesini, bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan-kazan anlayışıyla geliştiriyoruz." sözlerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
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