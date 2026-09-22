"Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi dünyayı salladı! Sosyal medyada zirveye tırmandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda tüm dünyaya hitap ettiği konuşma, dijital medyada ve küresel arenada geniş yankı buldu. Erdoğan'ın küresel adaletsizliklere dikkat çekerek daha adil bir dünya düzeni çağrısı yaptığı 16'ncı BM hitabının ardından başlatılan "Adaletin Sesi Erdoğan", "#ErdoganTheVoiceOfJustice" ve "Dünya Beşten Büyüktür" etiketleri, milyarlarca görüntülenmeye ulaşarak hem Türkiye'de hem de dünya gündeminde ilk sıralara yükseldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tüm dünyanın gözü önünde tarihi açıklamalarda bulundu.
DİJİTAL MEDYADA "ADALETİN SESİ ERDOĞAN" FIRTINASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşma, dijital medyada geniş yankı buldu. Dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcıları, tarihi konuşmaya ilişkin paylaşımlarında "Adaletin Sesi Erdoğan", "#ErdoganTheVoiceOfJustice" ve "Dünya Beşten Büyüktür" etiketlerini yoğun şekilde kullandı.
ETİKETLER DÜNYA LİSTESİNDE İLK SIRAYA YÜKSELDİ
Kısa sürede artan paylaşımlarla "Adaletin Sesi Erdoğan", "#ErdoganTheVoiceOfJustice" ve "Dünya Beşten Büyüktür" etiketleri, hem Türkiye'de hem de küresel trend listelerinde ilk sıraya yükseldi. Söz konusu etiketlerle yüz binlerce paylaşım yapılırken, Başkan Erdoğan'ın konuşmasındaki kritik mesajları içeren paylaşımların toplam görüntülenme sayısının milyarlar seviyesine ulaştığı belirtildi.