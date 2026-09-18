Hürmüz Boğazı'nda patlak veren ve ardından Babülmendep'e sıçrayarak tüm dünyayı alarma geçiren kriz, petrol piyasalarını ve küresel tedarik zincirini derinden sarsıyor. ABD Başkanı'nın Husilerle yürütülen temaslara işaret ettiği bir süreçte eş zamanlı olarak Suudi Arabistan'a F-35 satışı için onay çıkması, bölgede "bir yanda barış masası diğer yanda savaş hazırlığı" çelişkisini gündeme taşıdı. Canlı yayında bölgedeki son durumu masaya yatıran Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, meselenin artık petrol fiyatlarını aşıp küresel ölçekte "petrol bulamama" krizine evrildiğini belirterek hava savunma açıklarından Türkiye'nin Tayfun füzeleriyle aldığı tedbirlere kadar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda başlayan kriz Babülmendep'e uzandı. Küresel enerji hattındaki daralma artık yalnızca petrol fiyatlarını değil, petrolün bulunabilirliğini de tartışma konusu haline getirdi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, bölgedeki gelişmelerin küresel ekonomi açısından kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, "Bence konu petrol fiyatları olmaktan çıktı, herkes hazırlıklı olsun. Dünya çapında bir petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandı. PETROLDE KRİTİK ALARM! A HABER'DE ÇARPICI ANALİZ: HERKES HAZIRLIKLI OLSUN DÜNYA ARZ KRİZİNE GİDİYOR "ARTIK PETROLÜN FİYATI DEĞİL, BULUNUP BULUNAMAYACAĞI KONUŞULACAK" Bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, krizin boyutunun sanılandan çok daha derin olduğunu belirterek, "Şimdi siz petrol fiyatlarıyla ilgili bir girizgahla konuya başladınız. Bence konu petrol fiyatları olmaktan çıktı, petrol bulup bulamama sorununa tebdil oluyor. Yani şu an dizele baktığınızda 97-100 lira bandında... Ama bir adım sonra 'Petrol var mı?' konusu gündeme gelebilir tüm dünyada" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) Küresel enerji dengelerinin sadece Orta Doğu'daki gerilimle sınırlı olmadığını, Avrupa ve Rusya hattındaki çatışmaların da krizi körüklediğini vurgulayan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, "Çünkü Rusya'ya ait enerji tesislerinin yüzde 30'u, özellikle rafinerilerin, Ukrayna tarafından gönderilen dronlar tarafından hedef alınıyor. O yüzden de Leipzig'deki, Almanya'daki havalimanına Rusya zarfın içine mermiyi koydu. Hani gidersiniz de masaya bırakırsınız ya... Orası ne? Hem DHL'in, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük kargo firmalarından bir tanesinin, hem de Ukrayna'ya sevkiyatın yapıldığı önemli bir destinasyon. Adam da diyor ki yani 'Biz olanı biteni saf değiliz, izliyoruz. Aha bu SİHA, bu da buna monte edilmiş bir patlayıcı, oraya bıraktı.' Dolayısıyla geldiğimiz noktada Rusya da dahil olmak üzere dünyada enerji krizi çıkabilir. Petrol fiyatlarının yüksekliği, bunun enflasyonla küresel anlamda yansımasından falan bahsetmiyorum" ifadelerini kullandı. Petrolde kritik eşik alarmı: Yeni dalga yolda mı? PETROLDE KRİTİK EŞİK ALARMI: YENİ DALGA YOLDA MI? "STRATEJİK STOKLAR TÜKENİYOR, SEVKİYAT HATLARI FELÇ OLDU" Kızıldeniz ve Körfez'deki boğazların kapanmasıyla küresel tedarik zincirinin kilitlendiğine dikkat çeken Yusuf Alabarda, "Kritik, stratejik stoklar da tükeniyor. Yani 20 milyon varilin çıktığı bir Hürmüz Boğazı vardı. Şimdi Babülmendep de kapanınca... Babülmendep'in kapanması sadece petrol ile alakalı olarak bir sıkıntıya yol açmadı. Burayı ele geçiren Husilerin Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı ekseninde var olan hattını vurması, Suudi Arabistan'ın günlük 5 milyon varil piyasaya sevkiyat yaptığı Kızıldeniz'deki bu hattın kapanmasına yol açtı. Şimdi bu kapandı. Çalışmıyor uzun zamandan bu yana. Suudi Arabistan Yanbu hattına, buraya, 5 milyon varil ile oradaki petrolü buraya sevk etmeye başlamıştı ki Husi saldırılarıyla birlikte bu da tükendi" sözleriyle tablonun vahametini aktardı. "SUUDİ ARABİSTAN VE ABD BÜYÜK BİR MÜHİMMAT EKSİKLİĞİ YAŞIYOR" Suudi Arabistan'ın sahip olduğu devasa savunma bütçesine rağmen Husilerin saldırılarını neden engelleyemediği sorusuna yanıt veren Alabarda, "Suudi Arabistan yaklaşık 75 milyar dolarlık savunma bütçesiyle neden Husilerden gelen bu saldırıları önleyemiyor? Hava savunma sistemi yok mu? Aslında Suudi Arabistan'ın çok güçlü bir hava savunma sistemi tedariki Amerika Birleşik Devletleri'nden başta Patriot'lar olmak üzere aldı. Lakin ABD, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'ne bakan kısmında İran'dan gelen balistik füzeleri aylardan bu yana engellemek için Suudi Arabistan'ın elindeki envantere de el koydu. Dolayısıyla bence konuşulması gereken sadece Suudi Arabistan değil, ABD de dahil büyük bir interceptor dediğimiz hava savunma, yani havada gelen balistik füzeyi vuran mühimmatlarda eksiklik var" açıklamasında bulundu. Hava savunma eksikliğinin F-35 satışlarıyla telafi edilmeye çalışılmasını eleştiren Yusuf Alabarda, "Şimdi diyorlar ki adeta hani 'Ispanak yok, dereotu verelim' misali, 'Sana F-35 verelim.' Bu F-35 konusunu Türkiye'de bu kadar yoğun bir şekilde dolaşıma sokanların da Türkiye'deki F-35 lobisinin konuşan ağızları olduğunu düşünüyorum. Niye? Ya adam buradan sana füze fırlatıyor ve senin en kıymetli hattını etkisiz hale getiriyor. Yani Husileri tepeden vurmak için F-35'e ihtiyacınız yok. Zaten Suudi Arabistan'ın Hava Kuvvetleri son derece gelişmiş sistemlerle donatılı" dedi.