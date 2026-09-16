Dünyada enerji arzının merkezinde yer alan bölgelerde peş peşe yaşanan savaş silsilesinin petrol piyasalarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Ekonomist Üzeyir Doğan, "Maalesef dünyanın enerji kaynaklarının olduğu yerlerde, petrol arzının yoğun olduğu yerlerde ciddi bir savaş silsilesi var. Aslında Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulanacağı ve bunun da petrol piyasasında ciddi şoklar yaratacağı konuşulmuştu. Nitekim savaş başladığında biz bu etkileri kısmen gördük ama bir süre sonra piyasaların olağan akışı bazı şeyleri normalleştiriyor. Geldiğimiz noktada Rusya-Ukrayna savaşı başlayalı neredeyse 55 ay oldu, 56. ayın içerisine giriyoruz. Piyasa bir dönem bu savaşı unutmuştu; ancak son dönemde ABD-İran, İsrail-İran gerilimi ve Ukrayna-Rusya hattındaki alevlenmeler meseleyi yeniden gündeme taşıdı. Piyasa alternatif kaynaklar oluşturarak bu durumlara alışıyor" ifadelerini kullandı.

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"TRUMP TRAJİKOMİK BİR PROFİL ÇİZİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş ve enerji politikalarına dair tutarsız söylemlerine işaret eden Doğan, "Trump gerçekten trajikomik bir profil çiziyor; yaptığı açıklamaların tutarlılığı ciddi şekilde sorgulanıyor. Petrol fiyatlarının düşmesi konusunda çabaları vardı ancak 'ABD-İran savaşı yarın bitecek' dedikten bir gün sonra saldırı olabiliyordu. Fiyatlar yükselip faizler tırmandığında 'Anlaşma yakın, bugün yarın olacak' şeklinde söylemleri yaklaşık 40 defa tekrarladı. En sonunda 'Kasım seçimlerinden sonra bitireceğim' dedi fakat ertesi gün yine 'Yarın da bitebilir' ifadelerini kullandı. Bu tarafta bir tutarlılık aramak son derece zor" değerlendirmesinde bulundu.

PETROLDE SAVAŞ PRİMİ: 50 DOLAR SENARYOSU

Savaş ortamı olmasaydı fiyatların çok daha aşağıda seyredeceğini belirten Doğan, "Eğer bu savaşlar yaşanmasaydı küresel ekonomideki yavaşlama beklentisi ve alternatif kaynakların yoğun kullanımıyla petrol fiyatlarını bu sene 60 doların altında, hatta 50 dolar civarında görebilirdik. Geldiğimiz noktada ise 110 dolar seviyelerindeyiz. 60 doları baz aldığımızda neredeyse yüzde 90'lık, 50 doları baz aldığımızda ise yüzde 100'lük bir savaş primi artışından bahsediyoruz. Biz savaşın başında brent petrolde 120 doları gördük ve piyasa hafızası orayı çıpaladı. 120 dolara kadar olan hareketler piyasa tarafından bir şekilde sübvanse edilebilir ve dengelenebilir. Ancak 120 dolar aşılırsa bu yeni bir panik fiyatlamasını tetikler ve bambaşka bir senaryoyu karşımıza çıkarır. Maalesef bu olasılık uzak değil; hazırlıklarımızı bu riske göre yapmalı, aşağısı gerçekleşirse sevinmeliyiz" şeklinde konuştu.