Bitmeyen yol çilesi: AK Parti yüzde 80'ini bitirdi, Mansur Yavaş yönetimi yüzde 20'sini tamamlayamadı

Göreve gelmeden önce iddialı vaatlerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Ankara'yı hak ettiği yere getirmek durumundayım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak geride kalan süreçte vaat ettiği çok sayıda proje gibi ulaşım yatırımları da hayata geçirilemedi. Ankara'da AK Parti döneminde başlatılan ve kentin trafiğine nefes aldıracak kritik projelerden biri olan Alternatif Bulvar Projesi, kısa sürede büyük ölçüde tamamlanmış olmasına rağmen yönetim değişikliğinin ardından tamamen durma noktasına geldi.

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan bir mahalle sakini, "Tozdan, dumandan, topraktan biz rahatsızız, çamurdan. Binalarımıza girilmiyor çamurdan" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yolun açılmasıyla trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını belirten bir diğer bölge sakini ise, "Aşağı yukarı 10 yıl oldu abi. 10 yıldır işte görüyorsunuz daha asfalt buraya kadar geldi. Yani burası açılmış olsa otobanın bütün yükünü alacak" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)

AK PARTİ'DEN ABB MECLİSİ'NDE SORU ÖNERGESİ

Yıllardır defalarca söz verilmesine rağmen bir türlü bitirilemeyen bulvarın akıbeti için AK Parti grubu düğmeye bastı. Konu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşınarak AK Parti tarafından yazılı bir soru önergesi verildi ve yolun bir an önce tamamlanması talep edildi.

Hizmetsizlikten dert yanan bir vatandaş, "Biz yani çok zor durumdayız. Yani hiç ilgilenen yok. Sularımızı patlattılar, elektriklerimizi kestiler, koparttılar. Yani bunu nasıl anlatayım, yani anlatacak gibi değil" derken; bir başka bölge sakini de yolun sağlayacağı faydaya dikkat çekerek, "Zamandan, vakitten, nakitten, trafiğin kalabalığından, yakıttan büyük bir ihtimal yani çok büyük kârımız olur" değerlendirmesinde bulundu. Bölge sakinleri, yıllardır atıl durumda bekletilen projenin daha fazla geciktirilmeden tamamlanıp hizmete açılmasını bekliyor.