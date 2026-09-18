Bitmeyen yol çilesi: AK Parti yüzde 80'ini bitirdi, Mansur Yavaş yönetimi yüzde 20'sini tamamlayamadı
Ankara'da Protokol Yolu'nun trafik yükünü azaltmak amacıyla 2016'da başlatılan Alternatif Bulvar Projesi, 7 yıldır tamamlanmayı bekliyor. Projenin yüzde 80'i AK Parti döneminde tamamlanırken, kalan yüzde 20'lik bölüm Mansur Yavaş yönetiminde bitirilemedi. Bölge sakinlerinin tepkileri sonrası AK Parti grubu, ABB Meclisi'ne yazılı soru önergesi vererek projenin ne zaman tamamlanacağını sordu.
Ankara'da Protokol Yolu'nun ağır trafik yükünü hafifletmek amacıyla 2016 yılında başlatılan Alternatif Bulvar Projesi, 7 yıldır tamamlanmayı bekliyor. AK Parti döneminde yüzde 80'i tamamlanan dev yatırımın kalan kısmı, Mansur Yavaş yönetimi tarafından sürüncemede bırakılarak kaderine terk edildi. Çamur ve toz içinde yaşam mücadelesi veren bölge sakinleri yolun bir an önce bitirilmesini isterken, AK Parti konuyu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıyarak yazılı soru önergesi verdi.
SEÇİM VAATLERİ YİNE HAVADA KALDI
Göreve gelmeden önce iddialı vaatlerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Ankara'yı hak ettiği yere getirmek durumundayım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak geride kalan süreçte vaat ettiği çok sayıda proje gibi ulaşım yatırımları da hayata geçirilemedi. Ankara'da AK Parti döneminde başlatılan ve kentin trafiğine nefes aldıracak kritik projelerden biri olan Alternatif Bulvar Projesi, kısa sürede büyük ölçüde tamamlanmış olmasına rağmen yönetim değişikliğinin ardından tamamen durma noktasına geldi.
YÜZDE 80'İ BİTEN DEV PROJE YAVAŞ YÖNETİMİYLE DURDU
Keçiören Bağlum mevkiinde yer alan ve Protokol Yolu'na alternatif olarak planlanan güzergahta ilk kazma 2016 yılında vurulmuştu. AK Parti döneminde projenin yüzde 80'lik dev kısmı hızla tamamlandı. Fakat geriye kalan yüzde 20'lik bölüm, Mansur Yavaş'ın yönetime gelmesiyle birlikte sürüncemede kaldı. Milyonlarca liralık milli servet niteliğindeki altyapı adeta kaderine terk edilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar duruma isyan etti.
Yaşadıkları mağduriyeti anlatan bir mahalle sakini, "Tozdan, dumandan, topraktan biz rahatsızız, çamurdan. Binalarımıza girilmiyor çamurdan" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yolun açılmasıyla trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını belirten bir diğer bölge sakini ise, "Aşağı yukarı 10 yıl oldu abi. 10 yıldır işte görüyorsunuz daha asfalt buraya kadar geldi. Yani burası açılmış olsa otobanın bütün yükünü alacak" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN ABB MECLİSİ'NDE SORU ÖNERGESİ
Yıllardır defalarca söz verilmesine rağmen bir türlü bitirilemeyen bulvarın akıbeti için AK Parti grubu düğmeye bastı. Konu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşınarak AK Parti tarafından yazılı bir soru önergesi verildi ve yolun bir an önce tamamlanması talep edildi.
Hizmetsizlikten dert yanan bir vatandaş, "Biz yani çok zor durumdayız. Yani hiç ilgilenen yok. Sularımızı patlattılar, elektriklerimizi kestiler, koparttılar. Yani bunu nasıl anlatayım, yani anlatacak gibi değil" derken; bir başka bölge sakini de yolun sağlayacağı faydaya dikkat çekerek, "Zamandan, vakitten, nakitten, trafiğin kalabalığından, yakıttan büyük bir ihtimal yani çok büyük kârımız olur" değerlendirmesinde bulundu. Bölge sakinleri, yıllardır atıl durumda bekletilen projenin daha fazla geciktirilmeden tamamlanıp hizmete açılmasını bekliyor.