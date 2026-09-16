İzlenme ve hediye uğruna sınırlar aşılıyor! Sosyal medyada ahlaki yozlaşmaya vatandaşlardan sert tepki: "Önlem alınması şart"
Sosyal medyada izlenme ve hediye adı altında para toplama uğruna ahlaki değerlerin hiçe sayılması, Türk toplumunun sabrını taşırdı. Tepki çeken müstehcen ve yozlaşmış içeriklere karşı düğmeye basılırken, ülke genelinde başlatılan temizlik harekatıyla yüzlerce hesaba erişim engeli getirildi. Vatandaşlar ve uzmanlar, aile yapısını hedef alan bu kirliliğin bir "ulusal güvenlik meselesi" haline geldiğini vurgulayarak platformlara yönelik en sert yaptırımların uygulanmasını istiyor.
Sosyal medyada izlenme ve hediye gelirleri uğruna paylaşılan müstehcen ve tepki çeken içerikler yeniden gündemde.
Çocukların ve aile yapısının olumsuz içeriklere maruz kaldığı yönündeki tepkiler artarken, yetkililer de dijital mecralardaki paylaşımlara yönelik denetimleri sıkılaştırdı.
Ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Vatandaşlar daha etkin denetim ve kısıtlama talep ederken, uzmanlar dijital mecralardaki içeriklerin toplumsal etkilerine dikkat çekti.
Sosyal medya mecralarının yaydığı ahlaki yozlaşmaya tepki gösteren bir vatandaş, "Bence çok olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. TikTok, Facebook, Instagram gibi birçok sosyal medyanın sosyal anlamda zarar verdiğini düşünüyorum" derken, bir diğer vatandaş ise tehlikenin boyutuna dikkat çekerek, "Bunlar çok tehlike arz ediyor yani. Hani bu konuda nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama yani bir önlem alınması şart" ifadelerini kullandı.
Gençler de sosyal medyadaki kontrolsüzlükten rahatsız. Görüşlerini dile getiren bir genç kız, "Bazı influencer'ları biliyoruz zaten. Kötü içerikler çekip paylaşıyorlar. İnsanlar hakkında kötü yorumlar yapıyorlar. Onların da bence yapmaması gerekiyor böyle şeylere" sözleriyle tepkisini aktarırken, farklı bir vatandaş da "Bazı influencer'ları kısıtlayabilirler diye düşünüyorum ben de" şeklinde konuştu.
CANLI YAYINLARDA DEĞERLER ÇİĞNENİYOR
Canlı yayınlarda hediye adı altında para toplamak için her türlü değerin ayaklar altına alındığını belirten bir vatandaş, "Ben de şahit oluyorum bazen. Vatan, millet sevdasını geri planda bırakacak influencer'lara denk geliyorum. Hani ahlaki çöküş de buradan başlıyor diye düşünüyorum" dedi.
Çocuklarıyla birlikte ekrana bakmaktan çekindiklerini dile getiren bir başka vatandaş ise, "Şaşırıyoruz yani bazen. Çocuklarla izlediğimiz oluyor. Birden pat diye karşımıza çıkınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bir sınırlandırılırsa güzel olabilir" ifadelerini kullandı.
"SANAL ŞÖHRET SUÇU GİZLEYEMEYECEK"
Hakaret ve müstehcen içerikli paylaşımlarıyla bilinen Cansum ve Sinan Kaya, eğitim kurumundaki uygunsuz görüntüleriyle tepki çeken Fidan Atalay, lüks yaşam ve gösterişli düğünüyle gündeme gelen "Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum gibi isimlerin hesaplarına yönelik operasyonlar hız kesmiyor.
A Haber konuyla ilgili sokakta vatandaşa mikrofon uzattı.
Yapılan temizlik çalışmalarını değerlendiren bir vatandaş, "Bence çok güzel yapıyorlar. Sonuç itibarıyla toplumun bir sosyal, ahlaki değerinin olması lazım. Bu değerin de kötü, olumsuz yönde etkilendiğini hepimiz görüyoruz" diyerek denetimlere destek verdi.