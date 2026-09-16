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İzlenme ve hediye uğruna sınırlar aşılıyor! Sosyal medyada ahlaki yozlaşmaya vatandaşlardan sert tepki: "Önlem alınması şart"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzlenme ve hediye uğruna sınırlar aşılıyor! Sosyal medyada ahlaki yozlaşmaya vatandaşlardan sert tepki: "Önlem alınması şart"

Sosyal medyada izlenme ve hediye adı altında para toplama uğruna ahlaki değerlerin hiçe sayılması, Türk toplumunun sabrını taşırdı. Tepki çeken müstehcen ve yozlaşmış içeriklere karşı düğmeye basılırken, ülke genelinde başlatılan temizlik harekatıyla yüzlerce hesaba erişim engeli getirildi. Vatandaşlar ve uzmanlar, aile yapısını hedef alan bu kirliliğin bir "ulusal güvenlik meselesi" haline geldiğini vurgulayarak platformlara yönelik en sert yaptırımların uygulanmasını istiyor.

Sosyal medyada izlenme ve hediye gelirleri uğruna paylaşılan müstehcen ve tepki çeken içerikler yeniden gündemde.

Çocukların ve aile yapısının olumsuz içeriklere maruz kaldığı yönündeki tepkiler artarken, yetkililer de dijital mecralardaki paylaşımlara yönelik denetimleri sıkılaştırdı.

SOSYAL MEDYADA MÜSTEHCENLİK VE GÖRGÜSÜZLÜK TRENDİ!

Ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

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Vatandaşlar daha etkin denetim ve kısıtlama talep ederken, uzmanlar dijital mecralardaki içeriklerin toplumsal etkilerine dikkat çekti.

Sosyal medya mecralarının yaydığı ahlaki yozlaşmaya tepki gösteren bir vatandaş, "Bence çok olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. TikTok, Facebook, Instagram gibi birçok sosyal medyanın sosyal anlamda zarar verdiğini düşünüyorum" derken, bir diğer vatandaş ise tehlikenin boyutuna dikkat çekerek, "Bunlar çok tehlike arz ediyor yani. Hani bu konuda nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama yani bir önlem alınması şart" ifadelerini kullandı.

Gençler de sosyal medyadaki kontrolsüzlükten rahatsız. Görüşlerini dile getiren bir genç kız, "Bazı influencer'ları biliyoruz zaten. Kötü içerikler çekip paylaşıyorlar. İnsanlar hakkında kötü yorumlar yapıyorlar. Onların da bence yapmaması gerekiyor böyle şeylere" sözleriyle tepkisini aktarırken, farklı bir vatandaş da "Bazı influencer'ları kısıtlayabilirler diye düşünüyorum ben de" şeklinde konuştu.

İzlenme ve hediye uğruna sınırlar aşılıyor! Sosyal medyada ahlaki yozlaşmaya vatandaşlardan sert tepki: "Önlem alınması şart" - 1

CANLI YAYINLARDA DEĞERLER ÇİĞNENİYOR
Canlı yayınlarda hediye adı altında para toplamak için her türlü değerin ayaklar altına alındığını belirten bir vatandaş, "Ben de şahit oluyorum bazen. Vatan, millet sevdasını geri planda bırakacak influencer'lara denk geliyorum. Hani ahlaki çöküş de buradan başlıyor diye düşünüyorum" dedi.

İzlenme ve hediye uğruna sınırlar aşılıyor! Sosyal medyada ahlaki yozlaşmaya vatandaşlardan sert tepki: "Önlem alınması şart" - 2

Çocuklarıyla birlikte ekrana bakmaktan çekindiklerini dile getiren bir başka vatandaş ise, "Şaşırıyoruz yani bazen. Çocuklarla izlediğimiz oluyor. Birden pat diye karşımıza çıkınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bir sınırlandırılırsa güzel olabilir" ifadelerini kullandı.

"SANAL ŞÖHRET SUÇU GİZLEYEMEYECEK"

Hakaret ve müstehcen içerikli paylaşımlarıyla bilinen Cansum ve Sinan Kaya, eğitim kurumundaki uygunsuz görüntüleriyle tepki çeken Fidan Atalay, lüks yaşam ve gösterişli düğünüyle gündeme gelen "Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum gibi isimlerin hesaplarına yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

A Haber konuyla ilgili sokakta vatandaşa mikrofon uzattı.

Yapılan temizlik çalışmalarını değerlendiren bir vatandaş, "Bence çok güzel yapıyorlar. Sonuç itibarıyla toplumun bir sosyal, ahlaki değerinin olması lazım. Bu değerin de kötü, olumsuz yönde etkilendiğini hepimiz görüyoruz" diyerek denetimlere destek verdi.

İzlenme ve hediye uğruna sınırlar aşılıyor! Sosyal medyada ahlaki yozlaşmaya vatandaşlardan sert tepki: "Önlem alınması şart" - 3

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya dair net bir duruş sergileyerek, "Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır" mesajını verdi.

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UZMANLARDAN DİJİTAL İŞGAL UYARISI: "MESELE ULUSAL GÜVENLİKTİR"
Konunun kültürel ve milli boyutuna dikkat çeken Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Türk aile yapısı özellikle bütün çevrelerce, bütün dünyada çok ciddi parmakla gösterilen bir yapıya sahipti. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki son dönemlerde işte bu dijital işgalin altında bu hamuru siz bozduğunuz vakit başkaları sizi istedikleri gibi şekillendirebilirler" değerlendirmesinde bulundu.

İzlenme ve hediye uğruna sınırlar aşılıyor! Sosyal medyada ahlaki yozlaşmaya vatandaşlardan sert tepki: "Önlem alınması şart" - 4

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ise milletin net talebini ve tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyarak, "Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. TikTok meselesi Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

AİLELER TEDİRGİN: KESİNLİKLE KISITLAMA GELMELİ

Çocukların kontrolsüz bir şekilde kötü içeriklere maruz kaldığını belirten bir anne, "Yani bence kesinlikle sınırlandırılmalı, kapatılmalı zaten. Çocuklarımız çünkü çok küçük yaşlarda bunlara maruz kalıyor. Biz ebeveyn olarak ne kadar bunu sınırlasak da arkadaşlarından duyuyorlar. İstemediğimiz kelimeleri duymuş oluyoruz. Tabii ki bunların bence ciddi anlamda sınırlandırılması lazım" şeklinde konuştu.

İzlenme ve hediye uğruna sınırlar aşılıyor! Sosyal medyada ahlaki yozlaşmaya vatandaşlardan sert tepki: "Önlem alınması şart" - 5

Bir diğer vatandaş da mecralardaki bozulmanın altını çizerek, "Hani şöyle söyleyeyim, olumlu şeylerden çok olumsuz olaylar çıkmaya başladı yani. Önceden bu kadar yaygın değildi. Ben kısıtlama gelmesi taraftarıyım yani" sözleriyle kısıtlama talebini yineledi.

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