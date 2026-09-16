Gençler de sosyal medyadaki kontrolsüzlükten rahatsız. Görüşlerini dile getiren bir genç kız, "Bazı influencer'ları biliyoruz zaten. Kötü içerikler çekip paylaşıyorlar. İnsanlar hakkında kötü yorumlar yapıyorlar. Onların da bence yapmaması gerekiyor böyle şeylere" sözleriyle tepkisini aktarırken, farklı bir vatandaş da "Bazı influencer'ları kısıtlayabilirler diye düşünüyorum ben de" şeklinde konuştu.

Sosyal medya mecralarının yaydığı ahlaki yozlaşmaya tepki gösteren bir vatandaş, "Bence çok olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. TikTok, Facebook, Instagram gibi birçok sosyal medyanın sosyal anlamda zarar verdiğini düşünüyorum" derken, bir diğer vatandaş ise tehlikenin boyutuna dikkat çekerek, "Bunlar çok tehlike arz ediyor yani. Hani bu konuda nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama yani bir önlem alınması şart" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINLARDA DEĞERLER ÇİĞNENİYOR Canlı yayınlarda hediye adı altında para toplamak için her türlü değerin ayaklar altına alındığını belirten bir vatandaş, "Ben de şahit oluyorum bazen. Vatan, millet sevdasını geri planda bırakacak influencer'lara denk geliyorum. Hani ahlaki çöküş de buradan başlıyor diye düşünüyorum" dedi.

Çocuklarıyla birlikte ekrana bakmaktan çekindiklerini dile getiren bir başka vatandaş ise, "Şaşırıyoruz yani bazen. Çocuklarla izlediğimiz oluyor. Birden pat diye karşımıza çıkınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bir sınırlandırılırsa güzel olabilir" ifadelerini kullandı.

"SANAL ŞÖHRET SUÇU GİZLEYEMEYECEK" Hakaret ve müstehcen içerikli paylaşımlarıyla bilinen Cansum ve Sinan Kaya, eğitim kurumundaki uygunsuz görüntüleriyle tepki çeken Fidan Atalay, lüks yaşam ve gösterişli düğünüyle gündeme gelen "Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum gibi isimlerin hesaplarına yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

A Haber konuyla ilgili sokakta vatandaşa mikrofon uzattı.

Yapılan temizlik çalışmalarını değerlendiren bir vatandaş, "Bence çok güzel yapıyorlar. Sonuç itibarıyla toplumun bir sosyal, ahlaki değerinin olması lazım. Bu değerin de kötü, olumsuz yönde etkilendiğini hepimiz görüyoruz" diyerek denetimlere destek verdi.