İstanbul'da ilçeler arası akılalmaz fiyat uçurumu: Aynı ürün aynı şehir ama 10 kat fark!

İstanbul'da aynı ürünün fiyatı semtten semte ciddi farklılık gösteriyor. Yeşilköy'de 150 liraya satılan pembe domates Fatih'te 100 liraya alıcı bulurken, konut piyasasında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Beylikdüzü'nde 3 milyon 50 bin liraya satılan 100 metrekarelik bir daire, Kadıköy Caddebostan'da 30 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, fiyat farkında kira, işletme, ulaşım, ürün kalitesi ve bölgesel talebin etkili olduğunu belirtiyor.

Megakent İstanbul'da semtten semte değişen fiyat etiketleri vatandaşın belini büküyor, tüketiciyi isyan noktasına getiriyor. Gıda ürünlerinden satılık ve kiralık konutlara kadar her alanda hissedilen devasa fiyat uçurumu neredeyse 10 kata kadar ulaşıyor. Aynı çiftçinin ürettiği aynı ürünün bir ilçede farklı, diğer ilçede fahiş fiyatla satılması "fırsatçılık mı, maliyet mi?" sorusunu akıllara getirirken; A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu, Yeşilköy'den Fatih'e, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar yaşanan çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. İSTANBUL'DA İLÇELER ARASI AKILALMAZ FİYAT UÇURUMU AYNI DOMATESTE BİLE 50 LİRALIK FARK Tüketicinin kafası oldukça karışık. Çünkü megakent İstanbul'da hangi ürünü almaya kalkışsa, her ilçede farklı bir fiyatla karşılaşıyor; bu durum özellikle temel gıda ürünlerinde kendini açıkça hissettiriyor. Fiyat farklılıklarına tepki gösteren vatandaşlardan biri, "İstanbul'un her noktasında farklı bir fiyat var, maalesef öyle. Serbest piyasa var diyorlar" sözleriyle durumu özetlerken, Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Nurten Sırma ise, "Aynı çiftçi, aynı ürün, aynı üretim şekli. Bir bakıyorsun A semtinde başka, B semtinde başka. Burada aradaki aracıların bir fırsat ekonomisi yaratmasına bağlı. Elbette kira maliyetleri, işçi masrafları, diğer giderler yadsınamaz ama 5-10 metre aralıklarla yan yana marketlerde yüksek kira fiyatında fark göremezsiniz" ifadelerini kullanarak aradaki komisyonculara ve fırsatçılığa işaret etti. Manav tezgahlarındaki fiyat farkı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yeşilköy'de bir manavda pembe domatesin kilogram fiyatı 150 liradan satılırken, sadece birkaç kilometre ötedeki Fatih'te aynı pembe domatesin kilogramı 100 liradan alıcı buldu; aradaki farkın tam 50 lira olduğu görüldü. Yeşilköy'deki esnaf yüksek fiyatları kiralara bağlayarak, "Bizim burada kiralar diğer semtlere göre daha farklı. 70-80 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar kira veriliyor. Kiralar düşse tabii ki fiyatlara yansıyacak" savunmasını yaptı.

foto: ahaber.com.tr TEK NEDEN KİRA MI, YOKSA KALİTE VE VİCDAN MI? Satıcılar, fiyat farkındaki tek faktörün yüksek dükkan kirası ya da eleman masrafları olmadığına dikkat çekiyor. Uzmanlara ve sektör temsilcilerine göre ikinci önemli faktör ise semtten semte göre değişen ürün kalitesi. Yeşilköy'deki satıcı, "Burası biraz elit yer olduğu için kaliteli mal getirmek zorundayız. 30 liraya pembe domates halde var, inanın toptan fiyatı 150 liraya da halde pembe domates var" sözleriyle kalite ayrımına vurgu yaptı. Farklı ilçeleri gezerek bütçesine göre alışveriş yaptığını belirten bir vatandaş, "Biz de geziyoruz, hangisi işimize gelirse ondan alıyoruz" derken, bir diğer esnaf ise meselenin ahlaki boyutuna değinerek, "Her şeyden önce vicdan diyorum, başka da bir şey demiyorum" şeklinde konuştu. Çarşı pazarda dolaşan tüketiciler de "Vicdan olması lazım tabii ki" sözleriyle fahiş fiyat artışlarına tepki gösterdi.

foto: ahaber.com.tr EMLAKTA UÇURUM BÜYÜYOR: 3 MİLYONA DA VAR 30 MİLYONA DA! Fiyatlardaki devasa değişkenlik yalnızca gıda sektörüyle de sınırlı kalmıyor. Asıl ve en önemli fark emlak sektöründe yaşanıyor; bazı ilçelerde özellikle satılık ve kiralık konutlarda fiyat farkı 10 katına kadar çıkabiliyor. Konut piyasasındaki dengesizliği değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı, "En pahalı ilçelere baktığımızda Anadolu Yakası'nda özellikle Kadıköy bir numara diyebiliriz. Avrupa Yakası'na geldiğimiz zaman iki merkezde aslında; Beşiktaş ve çevresinde Şişli, Etiler, Levent tarafı ve Eyüp'ün bazı bölgeleri, Göktürk tarafını özellikle pahalı bölgeler arasında sayabiliriz" dedi. İlçeler arasındaki fiyat uçurumu ilan sitelerine de doğrudan yansıyor. Beylikdüzü'nde yer alan 100 metrekarelik bir daire 3 milyon 50 bin liraya satılırken, Kadıköy Caddebostan Mahallesi'nde aynı metrekareye sahip bir daire tam 30 milyon liraya alıcı bekliyor. Şehir aynı olsa da iki konut arasındaki fiyat farkı neredeyse 10 katı buluyor. Uzman isim bu tabloyu, "Bu direkt sosyokültürel farklılıklarla açıklayabileceğimiz bir durum. Aynı şekilde kiralıkta da benzer tabloyu görebiliriz. Pendik'te 26 bin 500 TL'ye bulduğumuz aynı standartta bir daireyi Kadıköy Fenerbahçe'de 150 bin lira kiraya bulabiliyoruz" ifadeleriyle aktardı.