Sosyal medyada algoritmalar dijital ikizimizi çıkardı: Bizi bizden daha iyi tanıyorlar
Sosyal medya platformlarında kullanılan algoritmalar, kullanıcıların izlediği içerikten satın alma alışkanlıklarına kadar pek çok kararı etkiliyor. Kullanıcıların dijital izlerini analiz ederek kişiye özel içerik ve reklamlar sunan sistemler, "Bizi bizden daha iyi mi tanıyorlar?" sorusunu gündeme getiriyor. Uzmanlara göre öfke, korku ve skandal içeren içerikler daha fazla etkileşim için öne çıkarılırken, algoritmaların giderek hayatın merkezine yerleşmesi dijital dünyada "tekno-oligarşi" ve tekelleşme tartışmalarını da beraberinde getiriyor.
Sosyal medya platformlarında algoritma tehdidi her geçen gün kendisini daha çok hissettiriyor. Sadece iletişim ve reklam alışkanlıkları değil, kullanıcıların karşısına çıkarılacak içerikler de algoritmalarla belirleniyor. Uzmanlara göre; düşünce dünyamızdan satın aldığımız ürünlere kadar pek çok karara artık yapay zeka ve algoritmalar yön veriyor. Kullanıcıların dijital ikizini çıkararak ekranda tutmayı amaçlayan ve dijital dünyada "tekno-oligarşi" tartışmalarını başlatan bu sistem, insan iradesini adım adım gölgede bırakıyor.
BİZDEN DAHA İYİ TANIYORLAR: DİJİTAL İKİZİMİZİ ÇIKARIYORLAR
Günlük yaşamda akıllı telefonlar ve sosyal ağlar üzerinden yapılan her hareket, algoritmaların radarına giriyor. Karşılaştıkları yönlendirmelerden rahatsız olan bir vatandaş, "Bir konuşma yapıyorum hemen karşıma onun reklamı geliyor." derken, bir başka kullanıcı da durumun rahatsız edici boyutuna dikkat çekerek, "Bu rahatsızlık veriyor açıkçası." ifadelerini kullandı.
Reklam yoğunluğunun giderek arttığını belirten bir diğer vatandaş, "Eskiden bir reklam çıkıyordu, artık 2 çıkıyor, 3 çıkıyor." sözleriyle şikâyetini aktarırken, bir başka genç ise, "Sonuçta o cihazları kullanarak biz buna izin veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sistemin etki gücünü sokaktan aktaran muhabir, "Algoritmalar artık hayatımızın her alanında yer ediniyor. Ne izleyeceğimizden hangi ürünü satın alacağımıza kadar artık pek çok karar, algoritmaların etkisi altında." sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.
Kullanıcı hareketlerinin anbean işlendiğini belirten Bilişim Uzmanı Muharrem Baki, "Bizim bir ürünü ne zaman aldığımızı, hangi site üzerinden o ürünü satın aldığımızı veya o reklamdan sonra hangi siteye gittiğimize dair bütün verileri toplayıp, daha sonra bunları kendi özelinde özelleştirip bize farklı şekilde karşımıza çıkaran, tamamıyla teknolojik bir güç haline geldi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Toplanan verilerin dijital bir kimliğe dönüştüğünü vurgulayan Bilişim Uzmanı Av. Raci Çetin Yüksekbaş ise, "Beğenilen video ve içeriklerle de bizlerin adeta dijital bir kimliğini ve dijital ikizini oluşturuyorlar. Bu şekilde bize dair pek çok bilgiyi de öğrenebiliyorlar." sözleriyle uyarılarda bulundu.