Sosyal medyada algoritmalar dijital ikizimizi çıkardı: Bizi bizden daha iyi tanıyorlar

Sosyal medya platformlarında algoritma tehdidi her geçen gün kendisini daha çok hissettiriyor. Sadece iletişim ve reklam alışkanlıkları değil, kullanıcıların karşısına çıkarılacak içerikler de algoritmalarla belirleniyor. Uzmanlara göre; düşünce dünyamızdan satın aldığımız ürünlere kadar pek çok karara artık yapay zeka ve algoritmalar yön veriyor. Kullanıcıların dijital ikizini çıkararak ekranda tutmayı amaçlayan ve dijital dünyada "tekno-oligarşi" tartışmalarını başlatan bu sistem, insan iradesini adım adım gölgede bırakıyor.

BİZDEN DAHA İYİ TANIYORLAR: DİJİTAL İKİZİMİZİ ÇIKARIYORLAR

Günlük yaşamda akıllı telefonlar ve sosyal ağlar üzerinden yapılan her hareket, algoritmaların radarına giriyor. Karşılaştıkları yönlendirmelerden rahatsız olan bir vatandaş, "Bir konuşma yapıyorum hemen karşıma onun reklamı geliyor." derken, bir başka kullanıcı da durumun rahatsız edici boyutuna dikkat çekerek, "Bu rahatsızlık veriyor açıkçası." ifadelerini kullandı.

Reklam yoğunluğunun giderek arttığını belirten bir diğer vatandaş, "Eskiden bir reklam çıkıyordu, artık 2 çıkıyor, 3 çıkıyor." sözleriyle şikâyetini aktarırken, bir başka genç ise, "Sonuçta o cihazları kullanarak biz buna izin veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.