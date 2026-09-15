Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde Ailem Güvende operasyonu kapsamında, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik çalışmalarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar çerçevesinde şüphelilerden 28'ü tutuklandı, 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan 14 internet sitesi ve 186 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik çalışma yapıldı.

36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışma sonrasında Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonda Mersin'de 33, Ankara, Sakarya, ve Antalya'da da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı.

28 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA, 8 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL KARARI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi. Müstehcenlik, Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 28'ü tutuklandı, 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 dernek hakkında kapanması için gerekli yazışmalara başlanıldığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi.