Dijital sömürüye karşı milli set: Yerli medyanın hakkını koruyacak müzakere
Küresel dijital platformları yerli medya tarafından üretilen haber, fotoğraf, video ve infografikleri herhangi bir telif ödemeden kullanarak milyarlarca liralık reklam pastasına el koyması, geleneksel ve dijital Türk medyasının geleceğini tehdit ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında yerli basının sürdürülebilirliği için yasal çerçevenin önemine değindi. Müderrisoğlu, küresel platformlarla acilen "Türkiye Dijital İçerik Mutabakatı" çerçevesinde masaya oturulması gerektiğini belirtti.
Sosyal medya ağları ve arama motorları, yerli medyanın özgün haber ve görsel içeriklerini bedelsiz kullanarak milyarlık reklam gelirlerine el koyuyor. Geleneksel ve dijital yerli medyanın ürettiği değer, küresel platformlar tarafından belirlenen algoritmik bir döngüyle ticari kazanca dönüştürülüyor.
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde küresel sosyal medya devlerinin ve arama motorlarının, yerli medyanın özgün içeriklerini bedelsiz kullanarak milyarlık reklam gelirlerine el koyduğunu kaleme aldı.
Müderrisoğlu, milli medyanın geleceğini korumak adına "Türkiye Dijital İçerik Mutabakatı" çağrısında bulundu.
İşte Müderrisoğlu'nun yazısı:
Sosyal medya âleminde oyun kurucular o kadar esnek ve hızlı hareket ediyorlar ki... Biz daha Türkiye'de milli medya ve sürdürülebilirliği adına nasıl bir hukuki çerçeve çizeceğimizi düşünürken, dijital merkezler yeni kararlar alıyorlar. Bu konuyu biraz sonra detaylandıracağım. Ancak asli meselemiz, yerli medyanın geleceği için telif hakkı ve reklam pastasının düzenlemesiyle ilgili.
Tablomuz sadeleştirilmiş haliyle şöyle:
1- Milli/Yerli Medya 2- Gazeteci/ Televizyoncu 3- Haber/Özgün İçerik 4- Google Araması 5- Facebook-Youtube- Instagram-X Hesabı 6- Kullanıcı 7- Reklâm 8- Algoritma/Veri 9- Müşteri Hedefleme 10- Reklâm Geliri...
Bu zincirin halkaları birbirine şöyle bağlanıyor:
1- Gazete haber yayımlıyor 2- Google araması yapılıyor 3- Arama Motoru bir sonuç üretiyor 4- Kullanıcılara, ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içerik sunuluyor 5- Google tarafından haber/içerik akışına seçilenler, milyonlarca mobil kullanıcıya ulaştırılıyor 6- İçerik, Youtube kısa videosuna dönüştürülüyor 7- Instagram/Facebook'ta paylaşılıyor 8- Tik Tok'ta yeniden/yenilenerek kullanılıyor 9- Tüm bu süreçler yapay zekâ sistemlerince kodlanıyor. 10- Kullanıcı davranışı, tercihleri, ekran süresi vb. çıktılar, firmalara pazarlanıyor ve reklâm geliri trafiği sosyal medya ağlarına yöneliyor!