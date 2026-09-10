

Burada temel soru şu:

"Sosyal medya platformu, asli içerik üreticisinin ekonomik değerini kullanarak ne kadar reklâm geliri sağlıyor ve bu hasılatı paylaşıyor mu?"

Yani... Yerli medyanın öz değeri olan haber/fotoğraf/video/grafik, info-grafik dijital ticari hizmetlerde kullanılıyorsa burada bir "lisans bedeli ödenmesi"gerekiyor.

Sosyal medya tekelleri, 1- İçeriği bedelsiz alıp, şekillendiriyor 2- İçeriğin trafiğini kontrol ediyor 3- Algoritmayı gizli bilgi olarak elinde tutuyor 4- Reklâm ölçümü yapıyor 5- Reklâmı satıyor!



Peki, "Başlangıç noktası ne olabilir?"

Yasal çerçeve çizilinceye kadar, hatta o yasaya esas olmak üzere, "Türkiye Dijital İçerik Mutabakatı" hazırlanıp, sosyal medya şirketleri görüşmeye davet edilebilir. Burada "kazan/kazan ilkesi" esas alınabilir. Sosyal medya platformlarına, yararlandıkları özgün içeriklerin sürdürülebilirliğinin önemi anlatılabilir.

Elbette kolay değil. Ellerindeki maddi gücü ve yazılım tekelini kaybetmek istemeyecek, belki de masaya bile gelmekten imtina edeceklerdir. Ama ne olursa olsun... Er ya da geç bir yerden başlamak ve bir noktaya gelmek kaçınılmaz olacaktır! Ki dünya örnekleri de (AB, Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya) bunu teyit etmektedir.