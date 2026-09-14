POZİTİF YAŞAM'A 7,2 MİLYON LİRALIK FON

Pozitif Yaşam Derneğinin 11,5 milyon TL'lik bütçesinin 7,2 milyon TL'sinin Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Avrupa Komisyonu ve ABD merkezli kuruluşlardan aktarılan fonlardan oluştuğu kaydedildi.

HEVİ LGBTİ+ VE LİSTAG'IN GELİRLERİ

HEVİ LGBTİ+ Derneğinin 10,8 milyon TL'lik bütçesinin 7,4 milyon TL'si yurt dışı yardım geliri olarak kayıtlara geçti.

LİSTAG'ın ise Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Başkonsolosluğu, İsveç Başkonsolosluğu ve Belçika merkezli kurumlar üzerinden 2,5 milyon TL'nin üzerinde nakdi fon sağladığı belirtildi.

DEFTERLER İBRAZ EDİLEMEDİ

Denetimlerde Pozitif İz Derneğine ilişkin dikkat çeken bir tespit yapıldı. Derneğin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait İşletme Hesabı/Yevmiye Defterleri ile gider belgelerini denetim komisyonuna ibraz edemediği belirtildi.

Bunun üzerine tutanak tutularak durum ilgili mahkemeye bildirildi.