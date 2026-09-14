Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında
Türkiye genelinde "Ailem Güvende" adıyla başlatılan operasyon kapsamında, İstanbul Valiliği'nin LGBTİ+ alanında faaliyet gösteren 5 derneğe yönelik hazırladığı mali ve tüzük denetim raporlarının detayları ortaya çıktı. Gelirlerinin ezici çoğunluğunu yurt dışı fonlarından elde ettiği belirlenen dernekler hakkındaki inceleme raporları, fesih ve soruşturma süreçlerinin değerlendirilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
"Ailem Güvende" operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Valiliğinin LGBTİ+ alanında faaliyet gösteren 5 dernek hakkında hazırladığı mali ve tüzük denetim raporları soruşturma dosyasına girdi.
Ulaşılan raporlarda derneklerin gelir kaynakları, mali hesapları, tüzükleri ve faaliyetleri incelendi. Gelirlerinin önemli bölümünü yabancı kurum, kuruluş ve büyükelçiliklerden aktarılan fonlardan sağladığı belirtilen derneklerle ilgili raporlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
15 İLDE 162 ŞÜPHELİYE İŞLEM
Türkiye genelinde "Ailem Güvende" adıyla başlatılan operasyonlar, 5 il merkezli olarak 15 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı.
Operasyonları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyururken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.