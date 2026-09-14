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Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında

Türkiye genelinde "Ailem Güvende" adıyla başlatılan operasyon kapsamında, İstanbul Valiliği'nin LGBTİ+ alanında faaliyet gösteren 5 derneğe yönelik hazırladığı mali ve tüzük denetim raporlarının detayları ortaya çıktı. Gelirlerinin ezici çoğunluğunu yurt dışı fonlarından elde ettiği belirlenen dernekler hakkındaki inceleme raporları, fesih ve soruşturma süreçlerinin değerlendirilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

"Ailem Güvende" operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Valiliğinin LGBTİ+ alanında faaliyet gösteren 5 dernek hakkında hazırladığı mali ve tüzük denetim raporları soruşturma dosyasına girdi.

Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında - 1

Ulaşılan raporlarda derneklerin gelir kaynakları, mali hesapları, tüzükleri ve faaliyetleri incelendi. Gelirlerinin önemli bölümünü yabancı kurum, kuruluş ve büyükelçiliklerden aktarılan fonlardan sağladığı belirtilen derneklerle ilgili raporlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında - 2

15 İLDE 162 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Türkiye genelinde "Ailem Güvende" adıyla başlatılan operasyonlar, 5 il merkezli olarak 15 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı.

Operasyonları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyururken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında - 3

Operasyonun kapsamı Sayı
Merkez il 5
Operasyon düzenlenen il 15
Hakkında işlem yapılan şüpheli 162
Hakkında işlem yapılan dernek 9
Hakkında işlem yapılan işletme 13

VALİLİK 5 DERNEĞİ MERCEK ALTINA ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talep üzerine İstanbul Valiliği, LGBTİ+ alanında faaliyet gösteren 5 dernek hakkında denetmenler görevlendirdi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde derneklerin hesapları, tüzükleri ve faaliyetleri incelendi.

Hazırlanan raporlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosuna gönderildi.

Denetlenen dernekler
HEVİ LGBTİ+
LİSTAG
Pozitif İz
Pozitif Yaşam
SPoD

Denetimlerde tespit edildiği belirtilen usulsüzlükler ile kanunen zorunlu olmasına rağmen eksik bırakılan bilgiler raporlara kaydedildi. Derneklerin kuruluş amaçlarından farklı hareket ettikleri değerlendirilirken finansal yapılarına da özel vurgu yapıldı.

Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında - 4

AĞIR SUÇLAMALAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

İstanbul Valiliği Dernek Denetleme Komisyonunun incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

Soruşturma kapsamında "örgüt kurma", "müstehcenlik" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarına yer verildi. Derneklerin mali hesapları ile mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen işlemleri mercek altına alındı.

İncelemelerde ayrıca "ailenin korunması ilkesine aykırılık" iddiası kapsamında fesih ve soruşturma süreçlerinin değerlendirilmesi istendi.

Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında - 5

GELİRLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YURT DIŞI KAYNAKLI

Denetim raporlarındaki mali tablolara göre incelenen derneklerin bütçelerinin önemli bir bölümünün yabancı kurum, kuruluş ve büyükelçiliklerden sağlanan fonlardan oluştuğu belirtildi.

Dernek Toplam gelir veya bütçe Yurt dışı kaynaklı olduğu belirtilen tutar Kaynak bilgisi
SPoD 12,7 milyon TL 11,1 milyon TL'den fazla Yurt dışı yardımları
Pozitif Yaşam 11,5 milyon TL 7,2 milyon TL UNFPA, Avrupa Komisyonu ve ABD merkezli kuruluşlar
HEVİ LGBTİ+ 10,8 milyon TL 7,4 milyon TL Yurt dışı yardım geliri
LİSTAG Belirtilmedi 2,5 milyon TL'nin üzerinde Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Almanya ve İsveç başkonsoloslukları ile Belçika merkezli kurumlar

SPoD'UN 12,7 MİLYON LİRALIK GELİRİ İNCELENDİ

Rapora göre SPoD'un 2025 yılına ait toplam geliri 12,7 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bu gelirin 11,1 milyon TL'den fazlasının yurt dışı yardımlarından elde edildiği belirtildi.

Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında - 6

POZİTİF YAŞAM'A 7,2 MİLYON LİRALIK FON

Pozitif Yaşam Derneğinin 11,5 milyon TL'lik bütçesinin 7,2 milyon TL'sinin Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Avrupa Komisyonu ve ABD merkezli kuruluşlardan aktarılan fonlardan oluştuğu kaydedildi.

HEVİ LGBTİ+ VE LİSTAG'IN GELİRLERİ

HEVİ LGBTİ+ Derneğinin 10,8 milyon TL'lik bütçesinin 7,4 milyon TL'si yurt dışı yardım geliri olarak kayıtlara geçti.

LİSTAG'ın ise Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Başkonsolosluğu, İsveç Başkonsolosluğu ve Belçika merkezli kurumlar üzerinden 2,5 milyon TL'nin üzerinde nakdi fon sağladığı belirtildi.

DEFTERLER İBRAZ EDİLEMEDİ

Denetimlerde Pozitif İz Derneğine ilişkin dikkat çeken bir tespit yapıldı. Derneğin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait İşletme Hesabı/Yevmiye Defterleri ile gider belgelerini denetim komisyonuna ibraz edemediği belirtildi.

Bunun üzerine tutanak tutularak durum ilgili mahkemeye bildirildi.

Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında - 7

2 DERNEK BAŞKANINA PARA CEZASI

Karar defterlerinin usulüne uygun tutulmaması, üye kayıtlarındaki eksiklikler ve toplantı imzalarındaki usulsüzlükler nedeniyle 2 dernek başkanına idari para cezası uygulandı.

Hakkında işlem yapılan kişi Görevi Uygulanan ceza
Çiğdem Ş. Pozitif İz Derneği Başkanı 15 bin TL
Mehmet O. Pozitif Yaşam Derneği Başkanı 15 bin TL

Cezaların 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında uygulandığı belirtildi.

"TOPLUM AHLAKINI BOZMAK AMACIYLA FONLANDIĞI" İDDİASI

Soruşturma dosyasında derneklerin "toplum ahlakını bozmak amacıyla fonlandığı" iddiası yer aldı.

Dosyada ayrıca çocukların ve ailenin korunmasını düzenleyen Anayasa'nın "Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41. maddesine aykırı hareket edildiği yönündeki iddialara da yer verildi.

Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında - 8

RAPORDA "ÇOĞUNLUĞA TAHAKKÜM" DEĞERLENDİRMESİ

Raporların sonuç bölümlerinde, derneklerin eğitim ve propaganda faaliyetlerinin kamu düzeni, genel ahlak ve ailenin korunması ilkeleri açısından risk taşıdığı savunuldu.

Faaliyetlerin "azınlığın çoğunluğa tahakkümü sonucunu doğuracak minvalde şekillendiği" iddia edildi.

Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi kapsamında derneklerin feshi ve faaliyetten alıkonulmasına ilişkin süreçlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Denetim sonuçlarının tamamı, nihai hukuki değerlendirme ve soruşturma işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosuna iletildi.

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#Ailem Güvende Operasyonu #Akın Gürlek
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