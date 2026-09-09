Dijital savaşın hedefinde çocuklarımız var: "Zihinlerine subliminal mesajlar enjekte ediliyor!"

Türkiye'de çocukların sosyal medyada birer meta hâline gelmesinin önüne geçilmesi için izlenmesi gereken hukuki süreci anlatan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Bunun öncelikle ebeveynlerin gönüllü katılımıyla, ardından devletin yardımıyla bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ebeveynler önce çocuklarının psikolojik açıdan etkilendiğini bir sağlık raporuyla, bir psikiyatri raporuyla belgeleyecekler. Daha sonra hangi yayınların buna yol açtığını görsel olarak kaydedecekler ve ilgili mahkemelere başvuracaklar. Şikayet davaları birleştirilip uluslararası mahkemelere taşınırsa çok daha etkili olur. Milyon dolarlık tazminatlar söz konusu." çağrısında bulundu.

foto: ahaber.com.tr

SOKAKTA DA TEPKİ BÜYÜK: "AİLE SOHBETİ BİLE YAPAMIYORUZ"

Sosyal medyanın esiri olan çocukların durumuna isyan eden vatandaşlar da mikrofonlara dert yandı. Yaşanan kopuşu dile getiren bir vatandaş, "Hepsinin elinde telefon. Bütün yaşam tarzları, giyimleri, yemeleri, içmeleri sosyal medyaya bağlı. Ne sosyalleşebiliyoruz ne aile sohbeti yapabiliyoruz. Her gencin elinde bir telefon var." dedi.

Maruz kaldığı içerikleri anlatan küçük bir çocuk ise, "Küfürlü şeyler, olumsuz şeyler, insanların birbirine vurduğu şeyler, şiddetli görüntüler çocukları etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Denetim mekanizmasının önemine değinen bir diğer vatandaş ise, "Devletin bir taraftan bu konuda alanları sınırlandırması gerekiyor, bir taraftan da ebeveyn kontrolünün olması şart. İkisi birlikte olursa ancak düzgün bir şekilde yürütülebileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.