Dijital savaşın hedefinde çocuklarımız var: "Zihinlerine subliminal mesajlar enjekte ediliyor!"
Çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin tartışmalar ABD'de yeni bir boyut kazandı. Meta, çocukları platformlarına bağımlı hale getirdiği ve güvenlik risklerini yeterince önlemediği iddialarıyla 48 eyalet ve bölgeyle yaklaşık 18 milyar dolarlık anlaşmaya vardı. Anlaşmayla Instagram ve Facebook'ta 18 yaş altındaki kullanıcılar için günlük süre sınırı, gece erişim kısıtlaması ve daha güçlü yaş doğrulama önlemleri getirilecek.
Dijital mecraların ve sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkileri tüm dünyada tartışılmaya devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, A Haber ekranlarında çarpıcı uyarılarda bulundu. Sosyal medyanın Türkiye'ye karşı yürütülen yeni nesil bir savaşa dönüştüğünü vurgulayan Aytuğ, çocukların millî ve manevi köklerinden koparılmak istendiğini belirterek ailelere uluslararası tazminat davası açma çağrısında bulundu.
"SAVAŞLAR ARTIK SAVAŞ MEYDANLARINDA DEĞİL DİJİTALDE YAPILIYOR"
Çocukların dijital platformlarda karşılaştığı tehlikelerin masaya yatırıldığı yayında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Sanal medya ve dijital platformlar üzerinden Türkiye'ye açılmış bir savaşa şahit oluyoruz. Artık savaşlar dünyada böyle yapılıyor, yani savaş meydanlarında olmuyor. Uzaktan uzağa füzeler atıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kendi aile yaşantısından örnek vererek tehlikenin boyutunu gözler önüne seren Yüksel Aytuğ, "En önemlisi ben de 11 yaşında bir kız çocuğunun babasıyım. Durumu laboratuvar gerçekliğinde görüyorum. Sanal medyanın, dijital platformların çocukları, gençleri nasıl kuşattığının bizzat şahidiyim." dedi.
Sosyal medyadaki gizli tuzaklara dikkat çeken Aytuğ, "Ayrıca çocukların zihinlerine subliminal mesajlar veriliyor. Hiçbir çocuk bunun farkında değil. Pek çok ebeveyn büyük de farkında değil. Bu durum; çocuklarımızın, gençlerimizin örf, adet ve geleneklerinden uzaklaştırılması, kültürel köklerinin imha edilmesi, dininden, millî duygularından ve ailelerinden koparılması adına yürütülen bir kampanya hâline dönüştü." sözleriyle tehlikeye işaret etti.
"AMERİKA KENDİ AÇTIĞI KUYUYA DÜŞTÜ: META MİLYAR DOLARLAR ÖDÜYOR"
Dijital dönüşümün merkez üssü olan ABD'de de tehlike çanlarının çaldığını aktaran Yüksel Aytuğ, "Amerika, bu dijital sarmalı başımıza dolayan en başta gelen ülke. Ama baktılar ki işin sonunda kendi toplumları da riske giriyor; dağılmak üzereler, yakında toz şeker hâline gelecekler. Bunun farkına vardılar ve harekete geçtiler. 29 eyalette Meta'ya karşı açılan tazminat davaları sonucu Meta, milyar dolarlar bazında çok büyük tazminatlar ödemeyi kabul etti." şeklinde konuştu.