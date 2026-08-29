Trump'tan Venezuela'da petrol pazarlığı: "Dünya tarihinin en büyük anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına imza attıklarını açıkladı. Trump, ABD'nin Venezuela'nın 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını belirtirken, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını savundu. Trump'ın açıklamasında Washington'ın enerji hamlesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanması, Venezuela üzerindeki ABD etkisinin boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yapılan petrol anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Trump, anlaşmanın kapsamını "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" sözleriyle tanımladı.

Trump, "Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, anlaşmanın özel sektörle kurulan ortaklık üzerinden hayata geçirildiğini ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağlandığını belirtti.

WASHINGTON'IN ENERJİ HAMLESİ

Trump'ın açıklamasına göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile anlaşmanın uygulanması konusunda yakın çalışma yürütüyor.

Trump, anlaşmanın yalnızca Venezuela'nın petrol kaynaklarıyla sınırlı kalmayacağını savundu. ABD Başkanı, hamlenin Washington'ın kendi enerji gücünü de ciddi şekilde artıracağını belirterek, "ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracak" değerlendirmesinde bulundu.

PETROLDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE

Trump ayrıca anlaşmanın ABD'nin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini söyledi. Venezuela'nın dev petrol rezervlerinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağlandığı yönündeki açıklama, enerji piyasaları açısından da dikkat çekti.

Trump'ın "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" olarak duyurduğu hamle, Washington ile Caracas arasındaki ilişkilerde enerji kartının yeniden ve çok daha sert biçimde masaya sürüldüğünü ortaya koydu.