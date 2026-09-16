Türkiye savunma sanayiinde yerli ve milli ürünleriyle çığır açmaya devam ederken, üretilen birçok sistem İsrail'de paniğe neden oluyor. İsrail merkezli analiz platformu NZIV, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300 ER'i mercek altına alırken İsrail'in Rampage füzesi ile kıyaslayarak "Türk füzesi bize karşı üstün" sözleriyle manşetlerine taşıdı.

Savunma sanayiindeki hızlı yükselişe dikkat çeken Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Hakikaten Türk savunma sanayii çok üretken, çok inovatif ve çok bereketli bir alan haline geldi. Başta Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün olmak üzere bütün paydaşlarını, bileşenlerini, bu işte emeği geçen herkesi yöneticisinden en alt kademedeki personeline kadar saygıyla selamlıyoruz. Çünkü bir iki hafta sonra duyacaklarınız bunları da aşacak. Artık altyapı, know-how, sistem ve ekoloji kurulduğu için sürekli üretir hale geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni yeni sistemleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil hava platformu füzesi: Hem savaş uçaklarından hem de İHA/SİHA'lardan atılabilecek şekilde tasarlandı. Uzun menzil: 500 kilometrenin üzerindeki mesafelerde stratejik hedeflere yönelik vuruş kabiliyeti sunuyor. ER versiyonu: İHA-122 ve İHA-230'un tasarım altyapısından geliştirildi; daha uzun menzil ve daha büyük harp başlığı kapasitesine sahip. Çoklu platform entegrasyonu: Bayraktar AKINCI gibi İHA/SİHA'ların yanı sıra F-16 gibi savaş uçaklarına da entegre edilebiliyor. Stratejik hedeflere yönelik: Komuta merkezleri, radarlar, hava savunma sistemleri ve lojistik altyapılar gibi kritik hedefleri vurmak üzere tasarlandı. Güvenli mesafeden taarruz: Düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden hedeflere yönelik saldırı imkânı sağlıyor. Hassas güdüm: GNSS destekli ataletsel güdüm sistemiyle, karıştırma sistemlerine karşı önlem alarak hedefe yönlenebiliyor. At-unut özelliği: Hedefe gönderildikten sonra operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan görevini sürdürebiliyor. Derin taarruz kabiliyeti: Düşman savunma hatlarının derinliklerine platform sokmadan kritik hedeflere yönelik görevlerde kullanılabiliyor.

İsrail'de yapılan analizde İHA-300 ER'in Rampage'ye kıyasla oldukça üstün özelliklere sahip olduğu vurgulandı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)



"500 KİLOMETRE ÜZERİNDE MENZİL KAPASİTESİNE SAHİP"

Sistemin detaylarını aktaran Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Biz biliyorduk, İsrail'den önce de bunu anlatmıştım. 'ER' demek, uzatılmış menzil anlamına geliyor. '500+' menzil için sorduğumda 'artı 100 kilometre civarında ekleyin' dediler. Yani 500-600 kilometre bandında bir menzili var. Yaklaşık 600 kilometreyi gözünüzün önüne getirin; buradan örnek olarak Ankara menzilindeki bir hedefi görebilir misiniz? Göremezsiniz ama bu füze görüyor." ifadelerini kullandı.

Sistemin gücüne dikkat çekerken; Dr. Eray Güçlüer, "Üzerinde arayıcı sensörler var. GPS ve GNSS güdümlü küresel navigasyon sistemi bulunuyor. Uydu bağlantısı koparsa İNS dediğimiz, içinde jiroskop ve ivmeölçerin yer aldığı ve füzeyi dış bağlantı olmadan hedefe götüren sistemler mevcut. Elektronik harbe karşı CRPA dayanıklılığı var. Roketsan bunu yapmaktan yorulmamış, yüksek teknoloji ürünü bir silah sistemi. Havadan karaya bir füzedir ve ilk atışı Bayraktar Akıncı'dan yapıldı. Tarih yazan Baykar firmamızı da saygıyla selamlıyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜN NET İŞARETİ" İsrail medyasında Roketsan İHA-300 ER'in konuşulduğunu belirten Güçlüer, "İsrail'in Rampage füzesinin menzili 400 kilometre iddia ediliyor ancak aldığım bilgi 300 civarında olduğu yönünde. Biz bunu en az 250 kilometre geçmişiz. Türkiye sınırından güneye doğru gittiğinizde bu füzenin menzili İsrail'i aşıyor." dedi.

Eray Güçlüer, İsrail medyasında yer alan analizine atıfta bulunarak,"Bu füzeyi geçmiş olmak ve İsrail'in de bunu kabul etmesi, Türkiye'nin savunma sanayiinde nasıl ezici bir üstünlük sağladığının çok net bir işaretidir." sözleriyle aktardı.

YILDA 1 MİLYONDAN FAZLA SİHA ÜRETİM KAPASİTESİ

Modern muharebenin kurallarının yeniden yazıldığını vurgulayan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Türkiye'nin kamikaze dahil yıllık SİHA üretme kabiliyeti 1 milyonun üzerinde. Bir kriz durumunda binlerce SİHA gönderebiliriz. İkincisi, modern muharebe sahasının diğer bileşeni akıllı füzelerdir. Düşmanın hedefine girmeden, bulunduğunuz yerden düğmeye basıp hedefi vuran sistemler var. Biz bunu Bayraktar Akıncı'dan kullanıyoruz. Akıncı'nın menzili ile bu akıllı füzelerin menzilini birleştirdiğinizde; Türkiye, sınırlarının çok ötesindeki derinliklerde kendisine karşı bir tehdit sezinlerse, bu menzilde vuramayacağı hiçbir hedef yoktur." ifadelerini kullandı.