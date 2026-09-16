Petrolde 120 dolar alarmı! A Haber’de çarpıcı analiz: “O eşik aşılırsa yeni panik fiyatlaması başlar”

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan ve Gazze, İsrail-İran savaşı, ABD-İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle büyüyen savaş zinciri petrol piyasalarını baskı altında tutarken, Ekonomist Üzeyir Doğan petrol fiyatlarının savaşlar olmasaydı 50 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi. Doğan, mevcut tabloda petrolün 110 dolar civarında seyrettiğini belirterek 120 doların aşılması halinde "yeni bir panik fiyatlaması" yaşanabileceği uyarısında bulundu.