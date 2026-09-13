34 yıllık meslek hayatı boyunca devletten aldığı madalyaları hatırlatan Kaşif Kozinoğlu, hücresinde kaleme aldığı savunmasında, "37 yıllık memuriyet hayatımın 34 yılında, Devletim tarafından bana tevcih edilen ve bir kısmı halen MİT'in müzesinde sergilenen madalyalar ve nişanlar almama vesile olan başarılması zor görevleri başarırken, MİT'den seçilmiş bir günah keçisi olacak bu davada bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kumpas davasındaki diğer sanıkları tanımadığını ve medya üzerinden yürütülen algı operasyonunun hedefi olduğunu vurgulayan Kozinoğlu, dosyadaki FETÖ'cü savcıların lehine olan resmî belgeleri gizlediğini belirtti. Kozinoğlu, mektubunda, "Lehime olan iki adet MİT'in resmî yazısına da iddianamede yer vermemiştir" sözleriyle iddiasını dile getirdi.

A Haber canlı yayınına konuk olan Stratejist Yazar Murat Akan, Kozinoğlu'nun FETÖ'nün teşkilata sızma girişimlerine karşı çıktığı için hedef alındığını belirterek, "Bu operasyonların başlaması, yani faili meçhul cinayetler dosyasının yeniden ele alınması, hem devletimiz hem de milletimiz adına gerçekten çok önemli bir gelişme. Öncelikle Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bu konuda gerçekten önemli işler yapıyor. Ben bunun bir devlet kararı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir beyaz sayfa açılması, karanlıkta kalmış bütün bu dosyaların aydınlatılması ve toplumdaki adalet duygusunun daha da güçlendirilmesine yönelik yürütülen bu çalışmalar kapsamında ele alınan dosyalardan biri de Kaşif Kozinoğlu dosyası." ifadelerini kullandı.