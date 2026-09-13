Kaşif Kozinoğlu dosyasında FETÖ izi
Ergenekon kumpası sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası, 15 yıl sonra yeniden açıldı. Olay gecesi acil durum butonunu radyo sesiyle bastıran firari gardiyanın rolü belgelenirken, karanlık ölümün perde arkası ve FETÖ'nün MİT'i ele geçirme planı A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kilit isimlerinden Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpasıyla tutuklanmasının sekizinci ayında ve mahkemede ifade vermesine kısa bir süre kala, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.
Ölüm nedeni "kalp krizi" olarak kayıtlara geçen Kozinoğlu'nun dosyası, 15 yıl sonra yeniden açılarak mercek altına alındı. Olay gecesi acil durum alarmını radyo sesiyle bastıran firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün oynadığı kilit rol ise güvenlik kamerası kayıtlarıyla tek tek ortaya çıkarıldı.
FETH-İ KABİR YAPILDI: ÖRNEKLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü şahısların müdahalesi olup olmadığının tespiti amacıyla feth-i kabir kararı uygulandı.
Üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan uzman heyetin nezaretinde Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabri açıldı. Heyet tarafından titizlikle alınan kemik, toprak ve diğer delil niteliğindeki örnekler, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Alınan numunelerin, cezaevine ait kamera kayıtları, 112 Acil çağrı dökümleri ve hastane evraklarıyla birlikte inceleneceği bildirildi. Kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunun hazırlayacağı detaylı mütalaa ile kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.
KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SEREN EL YAZISI SAVUNMA ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmanın seyrini değiştirecek en kritik delillerden biri ise Sabah gazetesinin ulaştığı savunma notları olmuştu. Kaşif Kozinoğlu'nun 22 Kasım 2011'de çıkacağı mahkeme öncesinde Silivri'deki hücresinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı tarihi savunma mektubunun fiziki orijinal nüshasına ulaşıldı ve belge soruşturma dosyasına eklendi.