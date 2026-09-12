Eski MİT mensubu Kaşif Kozunoğlu’nun feth-i kabir işlemi, gözleri adli tıp süreçlerine çevirdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında feth-i kabir uygulamasının yapılmasını gerektiren hukuki ve tıbbi durumları detaylarıyla aktardı.

Kaşif Kozunoğlu'nun şüpheli ölümüyle birlikte gündeme gelen feth-i kabir işlemlerinin detaylarını aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, bu uygulamanın hayata geçirildiği kritik şartları, şüpheli ölüm durumunda, otopsinin yetersiz kalması durumunda, zehirlenme şüphesi, yeniden delil ortaya çıkması, üçüncü kişi müdahalesi ve DNA kimlik tespiti başlıkları altında toplandığını, Kaşif Kozunoğlu dosyasının ise DNA kimlik tespiti hariç bu kriterlerin tamamını kapsadığını belirtti.

TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLEN İNCELEME VE NUMUNE ALMA SÜRECİ

Mezar yerinde oluşturulan güvenlik çemberi altında olay yeri inceleme ekiplerinin eldivenlerle ve son derece titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, numaratörlerle numaralandırılarak alınan kefen parçası, saç teli, kemik kalıntısı veya vücut bütünlüğünü koruyan materyallerin adli tıp ihtisas kurumuna gönderilmek üzere eksiksiz bir şekilde tutanağa geçirildiğini ve kameralarla fotoğraf, video kaydına alındığını aktardı.

15 YIL SONRA AYDINLATlLMAYA ÇALIŞILAN ŞÜPHELER

Kaşif Kozunoğlu'nun ilk olarak kalp krizi ve doğal ölüm olarak kayıtlara geçen vefatının ardından duruşmaya 10 gün kala yaşanan bu gelişmenin ve el yazısıyla hazırladığı savunma notlarının dosyayı bambaşka bir boyuta taşıdığını ifade eden A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, acil durum butonuna basılmasına rağmen sesin perdelenmesi için radyo sesinin açıldığı iddialarının ve dönemin görevlisinin 15 Temmuz sonrası yurt dışına firar etmesinin dosyadaki şüpheleri güçlendirdiğini sözleriyle aktardı.