Sabah'ın haberine göre, mezar açıldığında 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün korunduğu, kefenin çürümediği ve kemiklerin dışında bozulmayan yumuşak dokuların bulunduğu görüldü. Heyet, organ ve yumuşak doku örneklerinin yanı sıra kemik, kefen ve mezar toprağından da numuneler aldı. Tüm örnekler gerekli incelemelerin yapılması için koruma altına alındı.

Prof. Dr. Nevzat Alkan, örneklerin önemini şu sözlerle anlattı:

"Yumuşak dokunun elde edilmiş olması çok kıymetli.

Vücuda giren maddeler kolay kolay kemiğin yapısına nüfuz etmez. Ancak yumuşak dokularda yani iç organlarda bu maddeler rahatlıkla tespit edilebilir.

Bu nedenle yumuşak doku ele geçmiş olması olayı aydınlatabilecek nitelik taşıyor. Yapılacak mikroskobik ve toksikolojik analizler neticesinde çok daha iddialı ve sağlıklı değerlendirmeler yapılacaktır."

Feth-i kabir işleminde alınan numuneler, kamera kayıtları, 112 görüşme dökümleri ve hastane belgeleriyle birlikte Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna teslim edildi. Hazırlanacak nihai raporla Kozinoğlu'nun ölüm nedeni ve olayda üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşacak.