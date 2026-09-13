Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek
Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden "Hayalet" lakaplı MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda yapılan operasyonda, aradan geçen 15 yıla rağmen Kozinoğlu'nun vücut bütünlüğünün bozulmadığı ve kefeninin sağlam kaldığı saptanarak kritik doku örnekleri muhafaza altına alındı.
"Hayalet" lakaplı eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir aşamaya geçildi. Gerçekleştirilen feth-i kabir işleminde, aradan 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün ve kefenin korunduğu ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun kemiklerinin yanı sıra bozulmadan kalan organ ve yumuşak dokularından da örnekler alındı. Numuneler, ölümde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna teslim edildi.
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, elde edilen yumuşak dokuların soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte olduğunu söyledi. Alkan, "Vücuda giren maddeler kolay kolay kemiğin yapısına nüfuz etmez. Ancak yumuşak dokularda yani iç organlarda bu maddeler rahatlıkla tespit edilebilir" dedi. Mikroskobik ve toksikolojik incelemelerde elde edilecek sonuçların, Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin daha güçlü değerlendirmeler yapılmasına imkan sağlayacağı belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak" talimatının ardından yeniden ele alınan soruşturma, Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe yönetiminde yürütülüyor. İki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonların ardından dosyada suikast şüphesi üzerinde durulmaya başlandı.