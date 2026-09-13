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Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek

Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden "Hayalet" lakaplı MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda yapılan operasyonda, aradan geçen 15 yıla rağmen Kozinoğlu'nun vücut bütünlüğünün bozulmadığı ve kefeninin sağlam kaldığı saptanarak kritik doku örnekleri muhafaza altına alındı.

"Hayalet" lakaplı eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir aşamaya geçildi. Gerçekleştirilen feth-i kabir işleminde, aradan 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün ve kefenin korunduğu ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun kemiklerinin yanı sıra bozulmadan kalan organ ve yumuşak dokularından da örnekler alındı. Numuneler, ölümde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna teslim edildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 1

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, elde edilen yumuşak dokuların soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte olduğunu söyledi. Alkan, "Vücuda giren maddeler kolay kolay kemiğin yapısına nüfuz etmez. Ancak yumuşak dokularda yani iç organlarda bu maddeler rahatlıkla tespit edilebilir" dedi. Mikroskobik ve toksikolojik incelemelerde elde edilecek sonuçların, Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin daha güçlü değerlendirmeler yapılmasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 2

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak" talimatının ardından yeniden ele alınan soruşturma, Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe yönetiminde yürütülüyor. İki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonların ardından dosyada suikast şüphesi üzerinde durulmaya başlandı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 3

29 DAKİKALIK GECİKME VE FİRARİ GARDİYAN ŞÜPHESİ

Soruşturma evrakı ile güvenlik kamerası dökümlerinin, Kozinoğlu'nun ölümüne uzanan süreçte art arda yaşanan aksaklıkları ortaya koyduğu belirtildi. Dosyadaki iddiaya göre Kozinoğlu'nun koğuşuna özel olarak görevlendirilen FETÖ mensubu gardiyan Ferhat Veysi Gül, acil durum butonuna basılmasının ardından müdahale etmek yerine radyonun sesini sonuna kadar açarak yardım çığlıklarının duyulmasını engelledi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 4

Koğuştan yapılan ilk acil çağrı ile sağlık personelinin Kozinoğlu'na ulaşması arasında 29 dakika 36 saniye geçtiği belirlendi. Cezaevi kampüsünde 24 saat hazır bulunması gereken ambulans ekibinin görev yerinden ayrılarak Silivri merkeze yemeğe gittiği kayıtlara yansıdı. Gardiyanlar nöbetçi doktora haber verdiklerini öne sürerken, nöbetçi doktor Turgay Tamer olaydan haberdar edilmediğini açıkladı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 5

15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra Fransa'ya kaçtığı belirtilen Ferhat Veysi Gül hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturma dosyasındaki bu bulgular, ölümün basit bir ihmalden kaynaklanmadığı ve planlı bir sabotaj zincirinin parçası olabileceği şüphesini güçlendirdi. İddialara ilişkin nihai değerlendirme, adli incelemeler ve yargı sürecinin sonunda yapılacak.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 6

KOĞUŞTA TEMİZLİK YAPILDI, DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ ARTTI

Kozinoğlu'nun hastaneye kaldırılmasının hemen ardından koğuşta olay yeri incelemesi yapılmadan temizlik gerçekleştirildiği soruşturma dosyasına girdi. Koğuş arkadaşları emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile eski Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın odaya girerek kahve fincanı ve gazeteleri çıkardığı belirtildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 7

Doku örneklerinin Adli Tıp Kurumuna ulaştırılmasından 10 gün sonra Ankara Cezaevi'nden firar eden bir hırsızın kuruma sızması da delil karartma şüphelerini artırdı. Kozinoğlu dosyasına takipsizlik kararı veren dönemin savcısı Ali İşgören ile kumpas kararlarına imza attığı belirtilen hakim eşi Züleyha İşgören'in FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilerek yargılandıkları ortaya çıktı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 8

Soruşturma makamları, güvenlik kamerası dökümlerini, 112 görüşme kayıtlarını, hastane evrakını ve daha önce alınan doku örneklerini yeniden incelemeye aldı. Kozinoğlu'nun ölümünden önce ve sonra yaşanan olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 9

BOZULMAYAN YUMUŞAK DOKULARDA TOKSİKOLOJİK İNCELEME

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda gerçekleştirilen feth-i kabir işlemi, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yürütüldü. Çalışmaya 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan 5 kişilik özel heyet katıldı.

Sabah'ın haberine göre, mezar açıldığında 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün korunduğu, kefenin çürümediği ve kemiklerin dışında bozulmayan yumuşak dokuların bulunduğu görüldü. Heyet, organ ve yumuşak doku örneklerinin yanı sıra kemik, kefen ve mezar toprağından da numuneler aldı. Tüm örnekler gerekli incelemelerin yapılması için koruma altına alındı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açıldı: Bozulmayan yumuşak dokular! Şüpheli ölümün sırrını adli tıp çözecek - 10

Prof. Dr. Nevzat Alkan, örneklerin önemini şu sözlerle anlattı:

"Yumuşak dokunun elde edilmiş olması çok kıymetli.

Vücuda giren maddeler kolay kolay kemiğin yapısına nüfuz etmez. Ancak yumuşak dokularda yani iç organlarda bu maddeler rahatlıkla tespit edilebilir.

Bu nedenle yumuşak doku ele geçmiş olması olayı aydınlatabilecek nitelik taşıyor. Yapılacak mikroskobik ve toksikolojik analizler neticesinde çok daha iddialı ve sağlıklı değerlendirmeler yapılacaktır."

Feth-i kabir işleminde alınan numuneler, kamera kayıtları, 112 görüşme dökümleri ve hastane belgeleriyle birlikte Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna teslim edildi. Hazırlanacak nihai raporla Kozinoğlu'nun ölüm nedeni ve olayda üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşacak.

Mezar açıldı! Kaşif Kozinoğlunun mezarından örnek alındıMezar açıldı! Kaşif Kozinoğlunun mezarından örnek alındı MEZAR AÇILDI! KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN MEZARINDAN ÖRNEK ALINDI

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