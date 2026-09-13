Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu detayı! Senaristlerin ifadeleri alınacak

Araştırmada özellikle "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin belirli bölümlerindeki olay örgüsü, karakterler ve kullanılan ifadeler dikkat çekti. Söz konusu sahneler ile Kozinoğlu'nun ölümünün zamanlaması arasında bazı paralellikler tespit edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde yaşamını yitirdiği dönemde yayımlanan bazı televizyon görüntüleri de mercek altına alındı.

Bu bölümde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin bir hücrede tutulduğu ve daha sonra Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa'ya teslim edildiği görülüyor. Yaşar Ağa'nın Kaşifoğlu'na yönelik şiddet uyguladığı sahnelerin ardından İlhan karakterinin Kaşifoğlu'na ölüm tehdidinde bulunduğu belirlendi.

Bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de, Kaşif Kozinoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybetti.

ŞIRINGA SAHNESİ DE DOSYADA

Savcılığın dikkatini çeken bir diğer bölüm ise Kozinoğlu'nun ölümünden yaklaşık bir ay sonra yayımlandı.

Sabah'ın haberine göre dizinin 8 Aralık 2011 tarihli 139. bölümünde Kazım Kaşifoğlu'nun spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini söylediği, ardından duş aldığı bir sahne yer aldı. Devamında "Kara" karakterinin Kaşifoğlu'nun koluna şırıngayla hava enjekte ederek onu öldürdüğü görüldü.

Bu sahnenin, soruşturma dosyasındaki ölüm şekline ilişkin değerlendirmeler kapsamında ayrıca incelendiği öğrenildi.

MEZAR TAŞI VE PLAKA DETAYI DA ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında dizinin farklı tarihlerde yayımlanan bölümlerindeki bazı ayrıntılar da kayıt altına alındı.

17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde "ERDOĞAN" yazan mezar taşının gösterildiği tespit edildi.

Bunun yanı sıra dizinin 4 Şubat 2010 tarihinde yayımlanan 79. bölümünde "34 FG 7061" plakalı bir aracın görüntülendiği belirlendi.

SENARİSTLERİN İFADELERİ ALINACAK

Başsavcılığın incelemesinde söz konusu bölümlerin tamamında Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptıkları tespit edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, üç senaristin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.