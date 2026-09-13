MASAK kayıtları incelendi! 6 İstanbul merkezli LGBT derneğine yurt dışından milyonluk transferler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında incelenen MASAK verileri, 6 LGBT derneğinin yurt dışı bağlantılı para trafiğini ortaya çıkardı. GİB SWIFT kayıtlarında derneklere gönderilen paranın dolar karşılığı 3 milyon 359 bin doları aşarken, 2021-2026 dönemindeki 209 yabancı kurumsal transferin işlem tarihlerindeki TL karşılığı 67,4 milyon liraya ulaştı. Para trafiğinde yabancı devlet kurumları, diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşlar ve bazı tanınmış isimler yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/143015 sayılı soruşturması kapsamında gönderilen Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri üzerinde yapılan inceleme, İstanbul merkezli 6 LGBT derneğinin yurt içi ve yurt dışı bağlantılı hesap hareketlerini gözler önüne serdi.
5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında yürütülen araştırmada; Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği, Lambda İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Dayanışma Derneği, Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Aileleri ve Yakınları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Pozitif İz Derneği ile Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğinin hesapları mercek altına alındı.
ahaber.com.tr'in ulaştığı MASAK Veri İnceleme Tutanağı ile bankacılık transferlerine ilişkin iki ayrı analiz dosyası birlikte incelendi. Belgelerde yabancı kuruluşlardan gelen fonlar, GİB SWIFT kayıtları, gerçek kişilerden yapılan mükerrer transferler ve derneklerle bağlantılı isimlerin hesap hareketleri ayrıntılı şekilde sıralandı.
45 BİN 135 İŞLEM SATIRI İNCELENDİ
"Bankacılık Transfer" tablosunda toplam 45 bin 135 işlem satırı bulunduğu belirtildi. Bu işlemlerin 13 bin 40'ının para girişi, 32 bin 95'inin ise para çıkışı olduğu kaydedildi.
Para girişlerinden 218'inin doğrudan SWIFT alma işlemi olduğu tespit edildi. Gönderen adı, ülke bilgisi, SWIFT niteliği, banka ve işlem açıklamalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda 2021-2026 yılları arasında yabancı veya uluslararası nitelikteki 37 farklı kurumsal kaynak ve kamu misyonundan toplam 209 para girişi belirlendi.
Bu işlemlerin transfer tarihlerindeki TL karşılıklarının toplamı yaklaşık 67 milyon 394 bin 563 lira olarak hesaplandı.
Belgelerde söz konusu rakamın paranın bugünkü değerini göstermediği, farklı tarihlerde gerçekleştirilen işlemlerin MASAK kayıtlarında bulunan TL karşılıklarının aritmetik toplamından oluştuğu vurgulandı.
PARANIN YÜZDE 78'İ İKİ DERNEĞE GİTTİ
2021-2026 döneminde tespit edilen yabancı kurumsal para girişlerinde SPoD ile HEVİ'nin belirgin şekilde öne çıktığı görüldü.
|Dernek
|İşlem sayısı
|Yabancı kaynak
|TL karşılığı
|SPoD
|129
|25
|33.924.428,57 TL
|HEVİ
|34
|8
|18.874.570,54 TL
|LİSTAG
|19
|8
|8.231.662,68 TL
|Pozitif Yaşam
|11
|5
|2.729.693,32 TL
|Lambdaİstanbul
|9
|3
|2.056.884,74 TL
|Pozitif-İz
|7
|3
|1.577.322,83 TL
Yabancı kurumsal para girişlerinin yaklaşık yüzde 50,3'ü SPoD'a, yüzde 28'i HEVİ'ye ve yüzde 12,2'si LİSTAG'a yöneldi.
SPoD ile HEVİ'ye yapılan transferlerin işlem tarihlerindeki toplam TL karşılığı yaklaşık 52,8 milyon liraya ulaştı. Böylece iki dernek, 6 derneğe yönelen yabancı kurumsal finansmanın yaklaşık yüzde 78'ini aldı.
SPoD'A 25 YABANCI KAYNAKTAN 33,9 MİLYON LİRA
Yabancı kaynak çeşitliliği ve işlem hacmi bakımından ilk sırada SPoD yer aldı. Derneğin hesaplarına 25 farklı yabancı kaynaktan 129 işlemle yaklaşık 33 milyon 924 bin lira karşılığında para gönderildiği belirlendi.
SPoD'a yapılan dikkat çekici transferler şöyle sıralandı:
- Women Win: 7 işlemde 320 bin 500 dolar
- Rainbow Railroad USA Inc: 3 işlemde 149 bin 794,86 dolar
- ILGA-Europe: 17 işlemde 104 bin 169,48 euro
- New Venture Fund: Tek işlemde 86 bin 400 dolar
- EED/FEDEM: 7 işlemde 76 bin 347,96 euro
- Regnbågsfonden: 6 işlemde 51 bin 840,34 euro ve 505 bin 84,50 İsveç kronu
- King Baudouin Foundation: Tek işlemde 25 bin dolar
- Almanya Federal Cumhuriyeti ve Başkonsolosluğu: 3 işlemde 42 bin 685 euro
- ABD Dışişleri Bakanlığı: 4 işlemde 38 bin 916,22 dolar
- Turkish Philanthropy Funds: 2 işlemde 23 bin 230,28 dolar
- German Marshall Fund: Tek işlemde 24 bin 839 dolar
- Fransa Büyükelçiliği: Tek işlemde 6 bin 505 euro
- OutRight Action International: 2 işlemde 6 bin 987 dolar
- International AIDS Society: 2 işlemde 2 bin 240 dolar
ARACI BANKALARIN ARKASINDAKİ KAYNAK
İncelemede, bazı banka kayıtlarında aracı finans kuruluşlarının gönderen olarak görünmesi nedeniyle gerçek fon sağlayıcısının ilk bakışta anlaşılamadığı tespit edildi.
UK Online Giving Foundation kaynaklı çok sayıda işlemin karşı taraf bölümünde Bank of America veya Citibank Europe PLC'nin bulunduğu, ancak işlem açıklamalarında açıkça "UK ONLINE GIVING FOUNDATION" ve "POP GRANT DONATION FROM UKOGF" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
Bu nedenle 53 işlem aracı bankalara değil, nihai fon sağlayıcısı olarak değerlendirilen UK Online Giving Foundation'a atfedildi. Bu kapsamdaki son işlemin 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildiği belirtildi.
HEVİ'YE 18,87 MİLYON LİRALIK YABANCI FON
HEVİ'nin hesaplarına 8 yabancı kaynaktan 34 işlemle yaklaşık 18 milyon 874 bin lira karşılığında para gönderildiği belirlendi.
Derneğin en büyük yabancı finansman kaynağının European Endowment for Democracy ve FEDEM kayıtları olduğu görüldü. Aynı finansman kaynağının farklı yazımlarla kaydedildiği belirtilirken 7 işlemde toplam 213 bin 930,27 euro gönderildiği tespit edildi. Bu işlemlerin transfer tarihlerindeki TL karşılığı 8 milyon 790 bin lirayı aştı.
HEVİ'ye para gönderen diğer kaynaklar şöyle sıralandı:
- Wellspring Philanthropic Fund: 6 işlemde 200 bin 49 dolar
- ILGA-Europe: 11 işlemde 78 bin 910,98 euro
- Global Fund for Women: Tek işlemde 45 bin dolar
- Rosa-Luxemburg-Stiftung: 3 işlemde 19 bin 267,26 euro
- Fransa Büyükelçiliği: 2 işlemde 8 bin 361 euro
- Norveç Helsinki Komitesi: 3 işlemde 22 bin 453,12 dolar
- Front Line: Tek işlemde bin 815 euro
LİSTAG'A YABANCI DEVLET VE DİPLOMATİK MİSYON PARASI
LİSTAG'a 2021 sonrasında 8 farklı yabancı kaynaktan 19 işlemle yaklaşık 8 milyon 231 bin lira karşılığında para gönderildiği tespit edildi.
Hollanda Dışişleri Bakanlığından 4 işlemde 89 bin 687 euro, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Başkonsolosluğu bağlantılı kayıtlardan 6 işlemde 61 bin 413,92 euro gönderildiği belirlendi.
Belgelerde adı eksik şekilde "Embassy of the Kingdom of..." olarak görünen kaynaktan 2 işlemle 38 bin 256 euro, European Endowment for Democracy'den ise 2 işlemle 25 bin euro aktarıldığı kaydedildi.
LİSTAG'a yönelen finansmanın önemli bir bölümünün yabancı devlet kurumları ve diplomatik temsilciliklerle bağlantılı olduğu değerlendirmesine yer verildi.
POZİTİF YAŞAM'A 2,73 MİLYON LİRA
Pozitif Yaşam Derneğine 5 farklı kaynaktan 11 işlemle yaklaşık 2 milyon 729 bin lira karşılığında yabancı kurumsal para girişi tespit edildi.
Charities Aid Foundation tarafından 2 işlemde 114 bin 310,30 euro, Gilead Sciences tarafından tek işlemde 33 bin dolar gönderildi. Bu iki kaynağın transfer tarihlerindeki toplam TL karşılığı 2,6 milyon lirayı aştı.
German Marshall Fund'dan 13 bin 644 dolar, UK Online Giving Foundation üzerinden 6 işlemde toplam 4 bin 494,53 lira ve Posithiva Gruppen'den 195 euro aktarıldığı kaydedildi.
POZİTİF-İZ'E ABD VE FRANSA BAĞLANTILI TRANSFERLER
Pozitif-İz Derneğine 7 işlemle yaklaşık 1 milyon 577 bin lira karşılığında para gönderildiği belirlendi.
International AIDS Society adına farklı yazımlarla görünen 4 transferin toplamı 30 bin 80 dolara ulaştı. Fransa Büyükelçiliğinden 10 bin 840 euro, ABD Dışişleri Bakanlığından ise 2 işlemde 7 bin 67,80 dolar gönderildiği tespit edildi.
LAMBDAİSTANBUL'A ILGA-EUROPE'TAN 7 TRANSFER
Lambdaİstanbul'a 3 yabancı kurumsal kaynaktan 9 işlemle yaklaşık 2 milyon 56 bin lira karşılığında para girişi tespit edildi.
ILGA-Europe tarafından 7 işlemde toplam 45 bin 532,01 euro gönderildi. Urgent Action Fund for Feminist kaynaklı kayıttan 6 bin dolar, IFLRY'den ise 300 euro aktarıldığı belirtildi.
3 Ağustos 2026 tarihinde İngiltere bağlantılı bir banka üzerinden "VACHINA" adına 500 euroluk transfer yapıldığı da görüldü. Ancak karşı tarafın tüzel bir kuruluş olup olmadığı kesinleştirilemediği için bu işlem kurumsal yabancı kaynak toplamına dahil edilmedi.