ahaber.com.tr'in ulaştığı MASAK Veri İnceleme Tutanağı ile bankacılık transferlerine ilişkin iki ayrı analiz dosyası birlikte incelendi. Belgelerde yabancı kuruluşlardan gelen fonlar, GİB SWIFT kayıtları, gerçek kişilerden yapılan mükerrer transferler ve derneklerle bağlantılı isimlerin hesap hareketleri ayrıntılı şekilde sıralandı.

5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında yürütülen araştırmada; Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği, Lambda İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Dayanışma Derneği, Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Aileleri ve Yakınları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Pozitif İz Derneği ile Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğinin hesapları mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/143015 sayılı soruşturması kapsamında gönderilen Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri üzerinde yapılan inceleme, İstanbul merkezli 6 LGBT derneğinin yurt içi ve yurt dışı bağlantılı hesap hareketlerini gözler önüne serdi.

45 BİN 135 İŞLEM SATIRI İNCELENDİ

"Bankacılık Transfer" tablosunda toplam 45 bin 135 işlem satırı bulunduğu belirtildi. Bu işlemlerin 13 bin 40'ının para girişi, 32 bin 95'inin ise para çıkışı olduğu kaydedildi.

Para girişlerinden 218'inin doğrudan SWIFT alma işlemi olduğu tespit edildi. Gönderen adı, ülke bilgisi, SWIFT niteliği, banka ve işlem açıklamalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda 2021-2026 yılları arasında yabancı veya uluslararası nitelikteki 37 farklı kurumsal kaynak ve kamu misyonundan toplam 209 para girişi belirlendi.

Bu işlemlerin transfer tarihlerindeki TL karşılıklarının toplamı yaklaşık 67 milyon 394 bin 563 lira olarak hesaplandı.

Belgelerde söz konusu rakamın paranın bugünkü değerini göstermediği, farklı tarihlerde gerçekleştirilen işlemlerin MASAK kayıtlarında bulunan TL karşılıklarının aritmetik toplamından oluştuğu vurgulandı.

PARANIN YÜZDE 78'İ İKİ DERNEĞE GİTTİ

2021-2026 döneminde tespit edilen yabancı kurumsal para girişlerinde SPoD ile HEVİ'nin belirgin şekilde öne çıktığı görüldü.

Dernek İşlem sayısı Yabancı kaynak TL karşılığı SPoD 129 25 33.924.428,57 TL HEVİ 34 8 18.874.570,54 TL LİSTAG 19 8 8.231.662,68 TL Pozitif Yaşam 11 5 2.729.693,32 TL Lambdaİstanbul 9 3 2.056.884,74 TL Pozitif-İz 7 3 1.577.322,83 TL

Yabancı kurumsal para girişlerinin yaklaşık yüzde 50,3'ü SPoD'a, yüzde 28'i HEVİ'ye ve yüzde 12,2'si LİSTAG'a yöneldi.

SPoD ile HEVİ'ye yapılan transferlerin işlem tarihlerindeki toplam TL karşılığı yaklaşık 52,8 milyon liraya ulaştı. Böylece iki dernek, 6 derneğe yönelen yabancı kurumsal finansmanın yaklaşık yüzde 78'ini aldı.

SPoD'A 25 YABANCI KAYNAKTAN 33,9 MİLYON LİRA

Yabancı kaynak çeşitliliği ve işlem hacmi bakımından ilk sırada SPoD yer aldı. Derneğin hesaplarına 25 farklı yabancı kaynaktan 129 işlemle yaklaşık 33 milyon 924 bin lira karşılığında para gönderildiği belirlendi.

SPoD'a yapılan dikkat çekici transferler şöyle sıralandı:

Women Win: 7 işlemde 320 bin 500 dolar

Rainbow Railroad USA Inc: 3 işlemde 149 bin 794,86 dolar

ILGA-Europe: 17 işlemde 104 bin 169,48 euro

New Venture Fund: Tek işlemde 86 bin 400 dolar

EED/FEDEM: 7 işlemde 76 bin 347,96 euro

Regnbågsfonden: 6 işlemde 51 bin 840,34 euro ve 505 bin 84,50 İsveç kronu

King Baudouin Foundation: Tek işlemde 25 bin dolar

Almanya Federal Cumhuriyeti ve Başkonsolosluğu: 3 işlemde 42 bin 685 euro

ABD Dışişleri Bakanlığı: 4 işlemde 38 bin 916,22 dolar

Turkish Philanthropy Funds: 2 işlemde 23 bin 230,28 dolar

German Marshall Fund: Tek işlemde 24 bin 839 dolar

Fransa Büyükelçiliği: Tek işlemde 6 bin 505 euro

OutRight Action International: 2 işlemde 6 bin 987 dolar

International AIDS Society: 2 işlemde 2 bin 240 dolar

ARACI BANKALARIN ARKASINDAKİ KAYNAK

İncelemede, bazı banka kayıtlarında aracı finans kuruluşlarının gönderen olarak görünmesi nedeniyle gerçek fon sağlayıcısının ilk bakışta anlaşılamadığı tespit edildi.

UK Online Giving Foundation kaynaklı çok sayıda işlemin karşı taraf bölümünde Bank of America veya Citibank Europe PLC'nin bulunduğu, ancak işlem açıklamalarında açıkça "UK ONLINE GIVING FOUNDATION" ve "POP GRANT DONATION FROM UKOGF" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Bu nedenle 53 işlem aracı bankalara değil, nihai fon sağlayıcısı olarak değerlendirilen UK Online Giving Foundation'a atfedildi. Bu kapsamdaki son işlemin 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildiği belirtildi.

HEVİ'YE 18,87 MİLYON LİRALIK YABANCI FON

HEVİ'nin hesaplarına 8 yabancı kaynaktan 34 işlemle yaklaşık 18 milyon 874 bin lira karşılığında para gönderildiği belirlendi.

Derneğin en büyük yabancı finansman kaynağının European Endowment for Democracy ve FEDEM kayıtları olduğu görüldü. Aynı finansman kaynağının farklı yazımlarla kaydedildiği belirtilirken 7 işlemde toplam 213 bin 930,27 euro gönderildiği tespit edildi. Bu işlemlerin transfer tarihlerindeki TL karşılığı 8 milyon 790 bin lirayı aştı.