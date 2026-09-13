-°C
CANLI YAYIN

MASAK kayıtları incelendi! 6 İstanbul merkezli LGBT derneğine yurt dışından milyonluk transferler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MASAK kayıtları incelendi! 6 İstanbul merkezli LGBT derneğine yurt dışından milyonluk transferler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında incelenen MASAK verileri, 6 LGBT derneğinin yurt dışı bağlantılı para trafiğini ortaya çıkardı. GİB SWIFT kayıtlarında derneklere gönderilen paranın dolar karşılığı 3 milyon 359 bin doları aşarken, 2021-2026 dönemindeki 209 yabancı kurumsal transferin işlem tarihlerindeki TL karşılığı 67,4 milyon liraya ulaştı. Para trafiğinde yabancı devlet kurumları, diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşlar ve bazı tanınmış isimler yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/143015 sayılı soruşturması kapsamında gönderilen Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri üzerinde yapılan inceleme, İstanbul merkezli 6 LGBT derneğinin yurt içi ve yurt dışı bağlantılı hesap hareketlerini gözler önüne serdi.

5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında yürütülen araştırmada; Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği, Lambda İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Dayanışma Derneği, Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Aileleri ve Yakınları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Pozitif İz Derneği ile Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğinin hesapları mercek altına alındı.

ahaber.com.tr'in ulaştığı MASAK Veri İnceleme Tutanağı ile bankacılık transferlerine ilişkin iki ayrı analiz dosyası birlikte incelendi. Belgelerde yabancı kuruluşlardan gelen fonlar, GİB SWIFT kayıtları, gerçek kişilerden yapılan mükerrer transferler ve derneklerle bağlantılı isimlerin hesap hareketleri ayrıntılı şekilde sıralandı.

MASAK kayıtları incelendi! 6 İstanbul merkezli LGBT derneğine yurt dışından milyonluk transferler - 1

45 BİN 135 İŞLEM SATIRI İNCELENDİ

"Bankacılık Transfer" tablosunda toplam 45 bin 135 işlem satırı bulunduğu belirtildi. Bu işlemlerin 13 bin 40'ının para girişi, 32 bin 95'inin ise para çıkışı olduğu kaydedildi.

Para girişlerinden 218'inin doğrudan SWIFT alma işlemi olduğu tespit edildi. Gönderen adı, ülke bilgisi, SWIFT niteliği, banka ve işlem açıklamalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda 2021-2026 yılları arasında yabancı veya uluslararası nitelikteki 37 farklı kurumsal kaynak ve kamu misyonundan toplam 209 para girişi belirlendi.

Bu işlemlerin transfer tarihlerindeki TL karşılıklarının toplamı yaklaşık 67 milyon 394 bin 563 lira olarak hesaplandı.

Belgelerde söz konusu rakamın paranın bugünkü değerini göstermediği, farklı tarihlerde gerçekleştirilen işlemlerin MASAK kayıtlarında bulunan TL karşılıklarının aritmetik toplamından oluştuğu vurgulandı.

PARANIN YÜZDE 78'İ İKİ DERNEĞE GİTTİ

2021-2026 döneminde tespit edilen yabancı kurumsal para girişlerinde SPoD ile HEVİ'nin belirgin şekilde öne çıktığı görüldü.

Dernek İşlem sayısı Yabancı kaynak TL karşılığı
SPoD 129 25 33.924.428,57 TL
HEVİ 34 8 18.874.570,54 TL
LİSTAG 19 8 8.231.662,68 TL
Pozitif Yaşam 11 5 2.729.693,32 TL
Lambdaİstanbul 9 3 2.056.884,74 TL
Pozitif-İz 7 3 1.577.322,83 TL

Yabancı kurumsal para girişlerinin yaklaşık yüzde 50,3'ü SPoD'a, yüzde 28'i HEVİ'ye ve yüzde 12,2'si LİSTAG'a yöneldi.

SPoD ile HEVİ'ye yapılan transferlerin işlem tarihlerindeki toplam TL karşılığı yaklaşık 52,8 milyon liraya ulaştı. Böylece iki dernek, 6 derneğe yönelen yabancı kurumsal finansmanın yaklaşık yüzde 78'ini aldı.

SPoD'A 25 YABANCI KAYNAKTAN 33,9 MİLYON LİRA

Yabancı kaynak çeşitliliği ve işlem hacmi bakımından ilk sırada SPoD yer aldı. Derneğin hesaplarına 25 farklı yabancı kaynaktan 129 işlemle yaklaşık 33 milyon 924 bin lira karşılığında para gönderildiği belirlendi.

SPoD'a yapılan dikkat çekici transferler şöyle sıralandı:

  • Women Win: 7 işlemde 320 bin 500 dolar
  • Rainbow Railroad USA Inc: 3 işlemde 149 bin 794,86 dolar
  • ILGA-Europe: 17 işlemde 104 bin 169,48 euro
  • New Venture Fund: Tek işlemde 86 bin 400 dolar
  • EED/FEDEM: 7 işlemde 76 bin 347,96 euro
  • Regnbågsfonden: 6 işlemde 51 bin 840,34 euro ve 505 bin 84,50 İsveç kronu
  • King Baudouin Foundation: Tek işlemde 25 bin dolar
  • Almanya Federal Cumhuriyeti ve Başkonsolosluğu: 3 işlemde 42 bin 685 euro
  • ABD Dışişleri Bakanlığı: 4 işlemde 38 bin 916,22 dolar
  • Turkish Philanthropy Funds: 2 işlemde 23 bin 230,28 dolar
  • German Marshall Fund: Tek işlemde 24 bin 839 dolar
  • Fransa Büyükelçiliği: Tek işlemde 6 bin 505 euro
  • OutRight Action International: 2 işlemde 6 bin 987 dolar
  • International AIDS Society: 2 işlemde 2 bin 240 dolar

ARACI BANKALARIN ARKASINDAKİ KAYNAK

İncelemede, bazı banka kayıtlarında aracı finans kuruluşlarının gönderen olarak görünmesi nedeniyle gerçek fon sağlayıcısının ilk bakışta anlaşılamadığı tespit edildi.

UK Online Giving Foundation kaynaklı çok sayıda işlemin karşı taraf bölümünde Bank of America veya Citibank Europe PLC'nin bulunduğu, ancak işlem açıklamalarında açıkça "UK ONLINE GIVING FOUNDATION" ve "POP GRANT DONATION FROM UKOGF" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Bu nedenle 53 işlem aracı bankalara değil, nihai fon sağlayıcısı olarak değerlendirilen UK Online Giving Foundation'a atfedildi. Bu kapsamdaki son işlemin 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildiği belirtildi.

HEVİ'YE 18,87 MİLYON LİRALIK YABANCI FON

HEVİ'nin hesaplarına 8 yabancı kaynaktan 34 işlemle yaklaşık 18 milyon 874 bin lira karşılığında para gönderildiği belirlendi.

Derneğin en büyük yabancı finansman kaynağının European Endowment for Democracy ve FEDEM kayıtları olduğu görüldü. Aynı finansman kaynağının farklı yazımlarla kaydedildiği belirtilirken 7 işlemde toplam 213 bin 930,27 euro gönderildiği tespit edildi. Bu işlemlerin transfer tarihlerindeki TL karşılığı 8 milyon 790 bin lirayı aştı.

MASAK kayıtları incelendi! 6 İstanbul merkezli LGBT derneğine yurt dışından milyonluk transferler - 2

HEVİ'ye para gönderen diğer kaynaklar şöyle sıralandı:

  • Wellspring Philanthropic Fund: 6 işlemde 200 bin 49 dolar
  • ILGA-Europe: 11 işlemde 78 bin 910,98 euro
  • Global Fund for Women: Tek işlemde 45 bin dolar
  • Rosa-Luxemburg-Stiftung: 3 işlemde 19 bin 267,26 euro
  • Fransa Büyükelçiliği: 2 işlemde 8 bin 361 euro
  • Norveç Helsinki Komitesi: 3 işlemde 22 bin 453,12 dolar
  • Front Line: Tek işlemde bin 815 euro

LİSTAG'A YABANCI DEVLET VE DİPLOMATİK MİSYON PARASI

LİSTAG'a 2021 sonrasında 8 farklı yabancı kaynaktan 19 işlemle yaklaşık 8 milyon 231 bin lira karşılığında para gönderildiği tespit edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından 4 işlemde 89 bin 687 euro, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Başkonsolosluğu bağlantılı kayıtlardan 6 işlemde 61 bin 413,92 euro gönderildiği belirlendi.

Belgelerde adı eksik şekilde "Embassy of the Kingdom of..." olarak görünen kaynaktan 2 işlemle 38 bin 256 euro, European Endowment for Democracy'den ise 2 işlemle 25 bin euro aktarıldığı kaydedildi.

LİSTAG'a yönelen finansmanın önemli bir bölümünün yabancı devlet kurumları ve diplomatik temsilciliklerle bağlantılı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

POZİTİF YAŞAM'A 2,73 MİLYON LİRA

Pozitif Yaşam Derneğine 5 farklı kaynaktan 11 işlemle yaklaşık 2 milyon 729 bin lira karşılığında yabancı kurumsal para girişi tespit edildi.

Charities Aid Foundation tarafından 2 işlemde 114 bin 310,30 euro, Gilead Sciences tarafından tek işlemde 33 bin dolar gönderildi. Bu iki kaynağın transfer tarihlerindeki toplam TL karşılığı 2,6 milyon lirayı aştı.

German Marshall Fund'dan 13 bin 644 dolar, UK Online Giving Foundation üzerinden 6 işlemde toplam 4 bin 494,53 lira ve Posithiva Gruppen'den 195 euro aktarıldığı kaydedildi.

POZİTİF-İZ'E ABD VE FRANSA BAĞLANTILI TRANSFERLER

Pozitif-İz Derneğine 7 işlemle yaklaşık 1 milyon 577 bin lira karşılığında para gönderildiği belirlendi.

International AIDS Society adına farklı yazımlarla görünen 4 transferin toplamı 30 bin 80 dolara ulaştı. Fransa Büyükelçiliğinden 10 bin 840 euro, ABD Dışişleri Bakanlığından ise 2 işlemde 7 bin 67,80 dolar gönderildiği tespit edildi.

LAMBDAİSTANBUL'A ILGA-EUROPE'TAN 7 TRANSFER

Lambdaİstanbul'a 3 yabancı kurumsal kaynaktan 9 işlemle yaklaşık 2 milyon 56 bin lira karşılığında para girişi tespit edildi.

ILGA-Europe tarafından 7 işlemde toplam 45 bin 532,01 euro gönderildi. Urgent Action Fund for Feminist kaynaklı kayıttan 6 bin dolar, IFLRY'den ise 300 euro aktarıldığı belirtildi.

3 Ağustos 2026 tarihinde İngiltere bağlantılı bir banka üzerinden "VACHINA" adına 500 euroluk transfer yapıldığı da görüldü. Ancak karşı tarafın tüzel bir kuruluş olup olmadığı kesinleştirilemediği için bu işlem kurumsal yabancı kaynak toplamına dahil edilmedi.

MASAK kayıtları incelendi! 6 İstanbul merkezli LGBT derneğine yurt dışından milyonluk transferler - 3

AYNI KAYNAKLAR BİRDEN FAZLA DERNEĞİ FONLADI

Üç dosyanın birlikte incelenmesi, bazı yabancı kaynakların birden fazla derneğe düzenli olarak para gönderdiğini ortaya koydu.

EED/FEDEM'in HEVİ, LİSTAG ve SPoD'a 16 işlemde toplam 315 bin 278,23 euro gönderdiği belirlendi. İşlemlerin transfer tarihlerindeki toplam TL karşılığı yaklaşık 11,38 milyon lira olarak hesaplandı.

ILGA-Europe'un HEVİ, Lambdaİstanbul, LİSTAG ve SPoD'a 37 işlemde toplam 234 bin 221,17 euro aktardığı kaydedildi. Bu işlemlerin TL karşılığının yaklaşık 7,69 milyon lira olduğu belirtildi.

Diğer ortak finansman kaynakları ise şöyle sıralandı:

  • Almanya Federal Cumhuriyeti ve Başkonsolosluğu: LİSTAG ve SPoD'a 9 işlemde 104 bin 98,92 euro
  • Hollanda Dışişleri Bakanlığı: LİSTAG ve SPoD'a en az 5 işlemde 89 bin 687 euro ve 276 bin 500 lira
  • ABD Dışişleri Bakanlığı: Pozitif-İz ve SPoD'a 6 işlemde 45 bin 984,02 dolar
  • Fransa Büyükelçiliği: HEVİ, Pozitif-İz ve SPoD'a 4 işlemde 25 bin 706 euro
  • German Marshall Fund: LİSTAG, Pozitif Yaşam ve SPoD'a 3 işlemde 63 bin 347 dolar
  • International AIDS Society: Pozitif-İz ve SPoD'a 6 işlemde 32 bin 320 dolar

SWIFT KAYITLARINDA 3,3 MİLYON DOLARI AŞAN TRAFİK

MASAK Veri İnceleme Tutanağındaki GİB SWIFT kayıtlarında, derneklerin farklı yıllara yayılan yurt dışı bağlantılı hesap hareketlerinin dolar karşılıklarına da yer verildi.

Dernekİncelenen dönemRapordaki toplam dolar karşılığı

  • SPoD2012-20261.570.692,44 dolar
  • HEVİ2018-2026762.939,21 dolar
  • Pozitif Yaşam2011-2025518.525,92 dolar
  • LİSTAG2020-2026314.220,89 dolar
  • Lambdaİstanbul2012-2026103.650,93 dolar
  • Pozitif-İz2022-202689.138,41 dolar
  • Toplam3.359.167,80 dolar

Böylece 6 derneğe ait GİB SWIFT kayıtlarında yer alan para hareketlerinin dolar karşılığı toplamı 3 milyon 359 bin 167,80 dolara ulaştı.

Bu toplam, farklı yıllarda ve farklı para birimleriyle gerçekleştirilen işlemlerin tutanaktaki dolar karşılıklarından oluşuyor. 2021-2026 dönemine ilişkin 67,4 milyon liralık bankacılık analiziyle aynı kapsamı taşımadığı için iki rakamın birbirine eklenmemesi gerekiyor.

MASAK kayıtları incelendi! 6 İstanbul merkezli LGBT derneğine yurt dışından milyonluk transferler - 4

PARA TRAFİĞİ 2011'E KADAR UZANDI

SWIFT kayıtları, yurt dışı bağlantılı finansmanın yalnızca son yıllarla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Pozitif Yaşam Derneğinin 2011, Lambdaİstanbul ile SPoD'un 2012 yılına kadar uzanan transfer kayıtları bulunduğu belirlendi.

Eski kayıtlarda Pozitif Yaşam'a Avrupa Komisyonundan 47 bin 996,94 dolar, UNDP'den 2 bin 500 dolar ve Deutsche Gesellschaft bağlantılı kayıtlardan 5 işlemde 124 bin 786,02 dolar gönderildiği görüldü.

SPoD'a ABD Dışişleri Bakanlığından farklı yıllarda 9 işlemle 113 bin 591,62 dolar, ILGA-Europe'tan 15 işlemle 61 bin 403,14 dolar ve EED/FEDEM'den 9 işlemle 167 bin 207,74 dolar aktarıldığı kaydedildi.

MASAK TUTANAĞINDA ÇARPICI DEĞERLENDİRME

MASAK verileri üzerinde hazırlanan inceleme tutanağında, söz konusu derneklere yurt dışı bağlantılı kişi ve kuruluşlar tarafından maddi destek sağlandığı belirtildi.

Tutanakta, bu kaynaklar aracılığıyla cinsiyet değiştirmek isteyen kişilerin ameliyat masraflarının karşılandığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Derneklerin faaliyetleri dışında toplumsal yapının bozulmasına, toplum içerisinde görüş ayrılıklarının oluşmasına, aileler arasında kaygı meydana gelmesine, kamu düzeni ile toplumsal değerlere zarar verilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü iddiası da soruşturma kapsamında kayda geçirildi.

Söz konusu ifadeler, soruşturma dosyasındaki inceleme ve değerlendirmeleri yansıtıyor.

DERNEK HESAPLARINA MÜKERRER PARA AKIŞI

Gerçek kişilerden yapılan para girişlerinin incelendiği ayrı analizde, gönderenlerin T.C. kimlik numarası kayıtları esas alındı ve aynı kişiye ait isim farklılıkları birleştirildi.

En fazla işlem yapan isim, Lambdaİstanbul ile SPoD'a toplam 72 kez para gönderen Abdullah İkbal Arslanbaş oldu. Arslanbaş adına 37'si Lambdaİstanbul'a, 35'i SPoD'a olmak üzere toplam 11 bin 535 liralık transfer kaydı bulundu.

En fazla mükerrer işlem yapan kişiler şöyle sıralandı:

Gönderen İşlem Toplam Dernek
Abdullah İkbal Arslanbaş 72 11.535 TL Lambdaİstanbul ve SPoD
Yasemin Öz 56 3.010 TL Lambdaİstanbul ve SPoD
Aslı Meleş 54 25.324 TL LİSTAG
Anıl Birkan 44 39.550 TL Pozitif-İz
Günseli Dum 40 5.680 TL LİSTAG
Abdulkadir Öner Ceylan 38 21.146 TL Lambdaİstanbul ve LİSTAG
Mesude Demirağ 36 46.600 TL LİSTAG
Serpil Bilgin 33 7.510 TL LİSTAG
Rezan Bekiroğlu 30 6.000 TL LİSTAG
Cüneyt Orhan Yurtsever 28 8.400 TL LİSTAG
Figen Yılmaz 27 21.800 TL LİSTAG
Hasan Metehan Özkan 25 26.528,64 TL LİSTAG ve SPoD
Can Candan 21 20.250 TL LİSTAG
Osman Elbek 20 20.000 TL LİSTAG
Yağmur Arığ 20 11.000 TL LİSTAG ve SPoD

BİRDEN FAZLA DERNEĞE PARA GÖNDERENLER

Aynı gerçek kişilerin birden fazla derneğin hesabında görülmesi de incelemede dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Necla İclal Küneralp'in Lambdaİstanbul'a 20 bin, LİSTAG'a 40 bin olmak üzere toplam 60 bin lira gönderdiği belirlendi.

Turgay Bayındır'ın Lambdaİstanbul ve SPoD'a 19 işlemle toplam 52 bin 670 lira, Esra Banu Çırak'ın Lambdaİstanbul ile LİSTAG'a 40 bin lira aktardığı kaydedildi.

Mihael Nahmias'ın Pozitif Yaşam ile Pozitif-İz'e toplam 40 bin lira, Hasan Metehan Özkan'ın LİSTAG ile SPoD'a 25 işlemle 26 bin 528,64 lira gönderdiği tespit edildi.

Abdulkadir Öner Ceylan'ın iki derneğe 38 işlemle 21 bin 146 lira, Abdullah İkbal Arslanbaş'ın ise iki derneğe 72 işlemle toplam 11 bin 535 lira aktardığı belirtildi.

HEARTSTOPPER'IN YAZARI DA KAYITLARDA

Gerçek kişilerden gelen transferler ile açık kaynak kayıtlarının karşılaştırıldığı analizde uluslararası alanda tanınan isimlerin de bulunduğu görüldü.

MASAK kaydında karşı tarafın doğrudan "ALICE OSEMAN AUTHOR" olarak yer aldığı belirtildi. İngiltere'deki TSB Bank PLC London üzerinden Lambdaİstanbul'a 663,37 sterlin gönderildiği ve işlem açıklamasında "DONATION OTHER" ifadesinin bulunduğu kaydedildi.

İşlemin transfer tarihindeki TL karşılığı 12 bin 277,72 lira olarak hesaplandı.

"Author" ibaresi, İngiltere bağlantısı ve ayırt edici isim nedeniyle kaydın, Heartstopper serisinin yaratıcısı, yazar ve senarist Alice Oseman ile eşleşme seviyesinin son derece yüksek olduğu değerlendirildi.

SWIFT inceleme tutanağında aynı isme ait 2022 tarihli işlemin dolar karşılığı ise 904,10 dolar olarak yer aldı.

MASAK kayıtları incelendi! 6 İstanbul merkezli LGBT derneğine yurt dışından milyonluk transferler - 5

TANINMIŞ İSİMLERİN TRANSFERLERİ

Belgesel yönetmeni ve akademisyen Can Candan adına LİSTAG'a 21 ayrı işlemle toplam 20 bin 250 lira gönderildiği belirlendi. İşlem açıklamalarında düzenli şekilde "bağış", bir işlemde ise "aidat" ifadesinin bulunduğu kaydedildi.

Oyuncu Ayça Damgacı adına LİSTAG hesabına tek işlemle 28 bin 513 lira aktarıldı. Ancak bu işlem "bağış" değil, "iade" açıklamasıyla kayıtlara geçti.

Derya Seyhan Arman adına Lambdaİstanbul'a 12 ayrı işlemle toplam 6 bin lira gönderildiği belirtildi. Banka kayıtlarında karşı tarafın "Derya Arman", işlem açıklamalarında ise "Seyhan Arman" olarak yer aldığı aktarıldı.

Hekim Osman Elbek adına LİSTAG'a 20 ayrı işlemle toplam 20 bin lira gönderildiği ve işlemlerde "bağış" açıklamasının bulunduğu kaydedildi.

Çevirmen Amy Marie Spangler adına Lambdaİstanbul'a 12 işlemle toplam 19 bin 700 lira gönderildi. Bazı işlemlerin açıklamasında doğrudan "bağış" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Akademisyen Şemsa Özar adına SPoD'a "bağış" açıklamasıyla 5 bin liralık işlem bulunduğu kaydedildi. Ancak analizde, banka kaydındaki kişi ile kamuoyunca tanınan ismin aynı olduğunu gösteren ikinci bir kişisel tanımlayıcı bulunmadığı için bu eşleşmenin ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

DERNEK YÖNETİCİLERİNDEN DERNEK HESAPLARINA PARA

Bazı transfer sahiplerinin para gönderdikleri derneklerde yönetici veya çalışan olarak görev yaptığına ilişkin açık kaynak kayıtlarına da ulaşıldı.

SPoD'un eski iletişim koordinatörü olarak eşleştirilen Erkan Çıvak adına iki bağış işleminde toplam 72 bin 830 lira para girişi bulundu.

SPoD'un eski yönetim kurulu başkanı olduğu belirtilen Müge Akbasan adına 15 işlemle 49 bin 119,50 lira aktarıldı. Bu tutarın en az 35 bin 869,50 liralık bölümünün bağış veya aidat açıklaması taşıdığı kaydedildi.

Derneğin yönetiminde sayman olarak yer aldığı belirtilen Ali Erdoğan adına 5 işlemle 39 bin 275,18 lira, Anıl Kocaoğulları adına ise 6 işlemle 24 bin 120 lira para girişi tespit edildi.

SPoD'un denetleme kurulunda yer aldığı belirtilen Abdullah İkbal Arslanbaş, 72 işlemle gerçek kişiler arasındaki en yüksek transfer sayısına ulaştı.

HER PARA GİRİŞİ BAĞIŞ DEĞİL

Belgelerde, hesaplara giren brüt tutarların tamamının bağış olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

HEVİ bağlantılı Osman Doğan adına 9 işlemle 101 bin 406,68 liralık brüt para girişi bulundu. Ancak bu tutarın 100 bin 206,68 liralık bölümünün huzur hakkı iadesi niteliğinde olduğu, bağış ve aidat olarak değerlendirilen kısmın yaklaşık bin 200 lira olduğu belirtildi.

Zafer Rıfat Irmak adına görünen 93 bin 237,41 liralık para girişinin de 89 bin 853,41 liralık bölümünün huzur hakkı iadesi olduğu kaydedildi.

Furkan Yurt adına görünen 61 bin liralık iki işlemin 60 bin liralık kısmının "maaş avans iadesi" açıklaması taşıdığı tespit edildi.

Ayça Damgacı adına kaydedilen 28 bin 513 liralık işlem ile Selim Gültepe adına görünen 45 bin liralık işlemin de iade niteliğinde olduğu belirtildi.

KİMLİĞİ KESİNLEŞMEYEN İSİMLER İÇİN UYARI

Analizde, bazı yüksek tutarlı transferlerde gönderen kişiyle açık kaynaklarda yer alan aynı isimli kişilerin eşleştirilemediği açıkça belirtildi.

Furkan Tonyalı, Metin Uzun, Sinem Elkansu, Necla İclal Küneralp, Rukiye Ayça Dolan, Özgür Şener ve Fatih Zengin gibi isimlerin çok sayıda adaşı bulunduğu veya bağımsız eşleştirici veri elde edilemediği kaydedildi.

Mesude Demirağ ve Pınar Padar isimleri için de açık kaynaklarda benzer profillere rastlandığı ancak banka kaydındaki kişilerle aynı kişi olduklarının bağımsız verilerle doğrulanamadığı vurgulandı.

Bu kişilerin kamuoyunda aynı adı taşıyan belirli kişilerle ilişkilendirilmesinin mevcut verilerle güvenilir olmayacağı belirtildi.

MASAK kayıtları incelendi! 6 İstanbul merkezli LGBT derneğine yurt dışından milyonluk transferler - 6

SORUŞTURMADA PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Üç dosyanın birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 6 derneğe uzanan yabancı finansman ağında uluslararası kuruluşların yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Almanya ve Fransa'nın diplomatik temsilcilikleri gibi yabancı kamu kurumlarının da bulunduğu tespit edildi.

MASAK Veri İnceleme Tutanağında yer alan değerlendirmeler ile para transferlerinin hangi faaliyetlerde kullanıldığına ilişkin iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında inceleniyor.

Belgelerde adı geçen kişiler ile kuruluşlar hakkındaki kayıtlar para transferlerini gösterirken, söz konusu hareketler tek başına suçun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Dosyadaki iddia ve değerlendirmelere ilişkin adli süreç devam ediyor.

Babülmendep krizi piyasaları alt üst etti! Petrol fiyatlarında artış altını baskıladı
Sonraki Haber
Babülmendep krizi piyasaları alt üst etti! Petrol fiyatlarında artış altını baskıladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın