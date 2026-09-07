Miçotakis'ten Ege Denizinde 12 mil çıkışı! Yunanistan savaş mı ilan ediyor?
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ege Denizinde karasularını 12 mile çıkarmaya yönelik açıklamaları "Türkiye'ye savaş ilanı mı?" sorusunu gündeme getirdi. A Haber'e konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar 12 mil kararının Türkiye'ye açıkça savaş ilanı olduğuna dikkat çekerken, AK Parti MDK üyesi - Avukat Aydoğan Ahıakın ise kararın hiçbir bağlayıcılığı olmadığı ve TBMM'nin 1995 yılındaki kararına göre bu durumun "Casus Belli" yani savaş nedeni sayılacağını belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 90. Selanik Uluslararası Fuarı'nda düzenlenen basın toplantısında Atina'nın Ege'de 6 mil olan karasuyu 12 mile çıkarabilme haklarının vazgeçilmez olduğunu ifade eden açıklamaları yeniden tartışma konusu oldu.
12 MİL DAYATMASI AYLAR SONRA YENİDEN GÜNDEME GETİRİLDİ
Hatırlanacağı üzere Yunanistan Başbakanı Miçotakis, geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret öncesi Ege Denizi'nde karasularının 12 mile çıkarılması söylemlerini gündeme getirmesinin ardından Ankara'dan sert tepki gösterilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat 2026'da Miçotakis'in Ege Denizi'nde karasularının 12 mile çıkarılması açıklamalarına ilişkin Ankara'nın tutumunun net olduğu vurgulanarak, "Türkiye olarak, Ege'de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez." ifadeleri kullanılmıştı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları "12 mil dayatması savaş ilanı mı?" sorusuna neden olurken, Atina'nın ifadeleri A Haber'de masaya yatırıldı. Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, yapılan açıklamanın açıkça savaş ilanı olduğuna dikkat çekerken, AK Parti MDK üyesi - Avukat Aydoğan Ahıakın ise kara suların 12 mile çıkarılmasının Türkiye deniz sınırı ve karasuları doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.
LOZAN VE 1995 TBMM KARARI: "12 MİL DOĞRUDAN SAVAŞ SEBEBİDİR"
Ege'deki karasuları dengesini ve "12 mile çıkarmak ne demek?" sorusunu harita üzerinde anlatan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Lozan Anlaşması'nda karasuları 3 mildi. 1936'da Yunanistan bunu tek taraflı 6 mile çıkarttı. 1964'te Türkiye de mütekabiliyet esasıyla 6 mile yükseltti. Şimdi Yunanistan 12 mile çıkartma hakkını 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayandırmaya çalışıyor. Şu anda 6 milde Adalar Denizi'nin yüzde 35'ini Yunanistan, yüzde 7'sini Türkiye kontrol ediyor, yüzde 58'i ise açık deniz. Eğer bunu 12 mile çıkarırlarsa Yunanistan Adalar Denizi'nin yüzde 64'ünü kontrol edecek, açık deniz alanı yüzde 19'a düşecek. Marmara'dan çıkan bir geminin Akdeniz'e gitmesi için Yunanistan'dan izin alması gerekecek. İşte bu yüzden 1995'te TBMM bir deklarasyon yayınlayarak 'Casus Belli' yani savaş sebebi kararını aldı. Bu karar hala geçerlidir. Eğer Yunanistan karasularını 12 mile çıkartırsa bu bir savaş sebebidir. " dedi.
"TÜRKİYE SONUNA KADAR HAKLIDIR"
Yunanistan'ın hava sahasındaki hukuksuz tutumuna da değinen Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Karasularınız 6 milse, hava sahanız da 6 mildir. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde Yunanistan 'Benim karasuyum 6 mil ama uçuş kontrol hattım 10 mil' diyor. Bizim F-16'larımız normal uçuşlarını yaparken 10 mile girince hemen Yunan jetleri kalkıyor ve o 4 millik hukuk dışı alanda it dalaşı yapıyorlar. Burada Türkiye sonuna kadar haklıdır." ifadelerini kullandı.
"YUNANİSTAN'IN BEYANLARININ HİÇBİR BAĞLAYICILIĞI YOK"
Yunanistan'ın iddialarının uluslararası hukuk zemininde geçersiz olduğunu vurgulayan AK Parti MDK Üyesi - Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın, "Uluslararası hukuka göre Türkiye, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değildir. Yunanistan daha önce de bu tarz girişimler yaptı ancak bizim 1995 yılında Meclisimizin aldığı kararla bu durum bir savaş nedenidir. 6 milin üstüne çıkamaz. Çünkü deniz sınırı ve karasuları doğrudan sınırlarımızı ilgilendiren bir konudur. Gemilerin ve uçakların geçiş alanını Yunanistan'a devretmek anlamına gelen böyle bir şey asla kabul edilemez. Meclisimizin kararına göre 6 milin üzerine çıkmasının imkanı yoktur. Uluslararası hukuka göre Yunanistan'ın bu beyanatlarının hiçbir bağlayıcılığı yoktur." ifadelerini kullandı.
ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI VE KITA SAHANLIĞI OYUNU
Adaların gayriaskeri statüsünün çiğnendiğini ve Atina'nın haksız kıta sahanlığı taleplerini değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Doğu Ege adaları 1912 Uşi, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşması ile silahsızlandırılmıştır. Buna rağmen Midilli'ye, Rodos'a, Sakız'a ve egemenliği belirsiz ada ve adacıklara Amerikan menşeili TOW tanksavar silahları, zırhlı personel taşıyıcılar ve tanklar koydular. Yunanistan 'Adaları silahlandırabilirim, adaların kıta sahanlığı var' diyor. Bir kere sen bir ada devleti değilsin. Japonya, Endonezya veya İngiltere gibi değilsin; ana kıtası olan bir ülkesin ve adalarının kıta sahanlığı olamaz. Türkiye kıyısına 2 kilometre mesafedeki Meis adasının kıta sahanlığı mı olur? Yunanistan Sakız veya Rodos'ta tatbikat yapmak için NATO'ya başvurduğunda, NATO 'Bu adalar silahsızlandırılmış statüdedir, orada tatbikatı bırakın toplantı bile yapamayız' diyerek iki kez ret cevabı vermiştir. Bugün yaşanan Fır hattı, kıta sahanlığı ve adaların silahlandırılması sorunları, tamamen Yunanistan'ın yarattığı hukuksuz problemlerdir." sözleriyle aktardı.