Miçotakis'ten Ege Denizinde 12 mil çıkışı! Yunanistan savaş mı ilan ediyor?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ege Denizinde karasularını 12 mile çıkarmaya yönelik açıklamaları "Türkiye'ye savaş ilanı mı?" sorusunu gündeme getirdi. A Haber'e konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar 12 mil kararının Türkiye'ye açıkça savaş ilanı olduğuna dikkat çekerken, AK Parti MDK üyesi - Avukat Aydoğan Ahıakın ise kararın hiçbir bağlayıcılığı olmadığı ve TBMM'nin 1995 yılındaki kararına göre bu durumun "Casus Belli" yani savaş nedeni sayılacağını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 90. Selanik Uluslararası Fuarı'nda düzenlenen basın toplantısında Atina'nın Ege'de 6 mil olan karasuyu 12 mile çıkarabilme haklarının vazgeçilmez olduğunu ifade eden açıklamaları yeniden tartışma konusu oldu. Miçotakis’in Türkiye ziyareti Atinada krize dönüştü! MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ ATİNA'DA KRİZE DÖNÜŞTÜ! 12 MİL DAYATMASI AYLAR SONRA YENİDEN GÜNDEME GETİRİLDİ Hatırlanacağı üzere Yunanistan Başbakanı Miçotakis, geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret öncesi Ege Denizi'nde karasularının 12 mile çıkarılması söylemlerini gündeme getirmesinin ardından Ankara'dan sert tepki gösterilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat 2026'da Miçotakis'in Ege Denizi'nde karasularının 12 mile çıkarılması açıklamalarına ilişkin Ankara'nın tutumunun net olduğu vurgulanarak, "Türkiye olarak, Ege'de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez." ifadeleri kullanılmıştı. YUNANİSTAN 12 MİL DİYEREK TÜRKİYE'YE SAVAŞ MI İLAN EDİYOR? Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları "12 mil dayatması savaş ilanı mı?" sorusuna neden olurken, Atina'nın ifadeleri A Haber'de masaya yatırıldı. Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, yapılan açıklamanın açıkça savaş ilanı olduğuna dikkat çekerken, AK Parti MDK üyesi - Avukat Aydoğan Ahıakın ise kara suların 12 mile çıkarılmasının Türkiye deniz sınırı ve karasuları doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'nın Ege Denizinde karasuları 12 mile çıkarma durumunun vazgeçilmez olduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

LOZAN VE 1995 TBMM KARARI: "12 MİL DOĞRUDAN SAVAŞ SEBEBİDİR" Ege'deki karasuları dengesini ve "12 mile çıkarmak ne demek?" sorusunu harita üzerinde anlatan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Lozan Anlaşması'nda karasuları 3 mildi. 1936'da Yunanistan bunu tek taraflı 6 mile çıkarttı. 1964'te Türkiye de mütekabiliyet esasıyla 6 mile yükseltti. Şimdi Yunanistan 12 mile çıkartma hakkını 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayandırmaya çalışıyor. Şu anda 6 milde Adalar Denizi'nin yüzde 35'ini Yunanistan, yüzde 7'sini Türkiye kontrol ediyor, yüzde 58'i ise açık deniz. Eğer bunu 12 mile çıkarırlarsa Yunanistan Adalar Denizi'nin yüzde 64'ünü kontrol edecek, açık deniz alanı yüzde 19'a düşecek. Marmara'dan çıkan bir geminin Akdeniz'e gitmesi için Yunanistan'dan izin alması gerekecek. İşte bu yüzden 1995'te TBMM bir deklarasyon yayınlayarak 'Casus Belli' yani savaş sebebi kararını aldı. Bu karar hala geçerlidir. Eğer Yunanistan karasularını 12 mile çıkartırsa bu bir savaş sebebidir. " dedi. "TÜRKİYE SONUNA KADAR HAKLIDIR" Yunanistan'ın hava sahasındaki hukuksuz tutumuna da değinen Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Karasularınız 6 milse, hava sahanız da 6 mildir. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde Yunanistan 'Benim karasuyum 6 mil ama uçuş kontrol hattım 10 mil' diyor. Bizim F-16'larımız normal uçuşlarını yaparken 10 mile girince hemen Yunan jetleri kalkıyor ve o 4 millik hukuk dışı alanda it dalaşı yapıyorlar. Burada Türkiye sonuna kadar haklıdır." ifadelerini kullandı.