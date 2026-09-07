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Yunanistan 12 mil diyerek Türkiye'ye savaş mı ilan ediyor?
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ahaber.com.tr - Özel Haber

Yunanistan 12 mil diyerek Türkiye'ye savaş mı ilan ediyor?

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Atina'nın Ege Denizinde karasuları 12 mile çıkarma hakkının vazgeçilmez olduğunu belirtmesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi. A Haber'de Atina'dan yapılan açıklamalar ve 12 mil durumunun ne olduğu masaya yatırılırken uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Yunanistan'ın 12 mil dayatmasının Türkiye için savaş sebebi sayılacağına dikkat çekerken, Avukat Aydoğan Ahıakın ise 12 milin Türkiye deniz sınırı ve karasularını doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu belirterek TBMM'nin 1995'de alınan "Casus Belli" kararına dikkat çekti.

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